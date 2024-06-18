Сутки на Донетчине: 1 человек погиб, 1 получил ранения в результате обстрелов РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток российские оккупанты 9 раз обстреляли территорию Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Волновахский район.

Россияне обстреляли Угледарскую громаду, в Богоявленке повреждены 2 предприятия.

Покровский район.

В Кураховской громаде обстреляна Вовченка. Под огнем окраины Марьинской, Очеретинской и Гродовской громад.

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Краматорский район.

В Лиманской громаде обстреляны Терны, Ямполовка и Торское. В Константиновской громаде в зоне поражения Белая Гора, Дилиевка и Александро-Шультино. В Ильиновской громаде повреждены 3 объекта в Заре и 3 объекта в Катериновке.

Бахмутский район.

В Часовоярской громаде ранен человек, повреждены 9 частных домов и 2 многоэтажки. В Торецкой громаде поврежден магазин в Зализном и 14 частных домов: 7 в Нью-Йорке и 7 в Северном. В Серебрянке Северской громады поврежден дом. В Звановке погиб человек и разрушен дом.

Всего за сутки россияне 9 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 93 человека, в том числе 22 ребенка.

Так, в течение суток известно об 1 погибшем человеке и 1 раненом.

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