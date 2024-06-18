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Зеленский вручил дипломы лучшим выпускникам Национального университета обороны. ФОТОрепортаж

Сегодня президент Владимир Зеленский вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским поздравили с завершением обучения выпускников курса стратегического и оперативного уровней подготовки Национального университета обороны Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленський у Національному університеті оборони

Как сообщили в Минобороны, в этом году рекордное количество - 101 защитник - пополнят ряды Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственного космического агентства, Государственной пограничной службы и других составляющих Сил обороны Украины.

Вручення дипломів в Національному університеті оборони
Вручення дипломів в Національному університеті оборони
Вручення дипломів в Національному університеті оборони

Президент Зеленский вручил офицерам дипломы с отличием.

Зеленський вручив дипломи в Національному університеті оборони

Читайте: Зеленский отметил государственными наградами 1154 защитника Украины, 696 из них - посмертно


Зеленський вручив дипломи в Національному університеті оборони
Зеленський вручив дипломи в Національному університеті оборони
Зеленський вручив дипломи в Національному університеті оборони
Зеленський вручив дипломи в Національному університеті оборони

Президент подчеркнул, что весь опыт украинской защиты в этой войне - армии, солдат и командиров, боевых подразделений - необходимо не только сохранять, но и распространять, масштабировать на всю систему Сил обороны.

Зеленський

вручення дипломів у Національному університеті оборони

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон, который позволяет получать офицерские звания военным без специального высшего образования

Автор: 

Зеленский Владимир (20525) офицер (146) Национальный университет обороны (6) Александр Сырский (605) Умеров Рустем (537)


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Топ комментарии
+8
Це піар? Чи не знайшлось якого бойового командира для вручення дипломів? Тепер будуть згадувати - "мені вручав диплом тричі ухилянт".
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18.06.2024 17:02
+2
Доброго шляху!
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18.06.2024 16:59
+2
Постыдятся вспоминать.
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18.06.2024 17:54
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Доброго шляху!
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18.06.2024 16:59 Ответить
Та хай щастить
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18.06.2024 17:53 Ответить
Це піар? Чи не знайшлось якого бойового командира для вручення дипломів? Тепер будуть згадувати - "мені вручав диплом тричі ухилянт".
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18.06.2024 17:02 Ответить
Постыдятся вспоминать.
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18.06.2024 17:54 Ответить
Цікаво. Трете фото зверху. Там Гімн? А де найвеличніший? Хто честь, хто руку на серце. Оманському зась?
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18.06.2024 17:25 Ответить
Больше заняться нечем, хотя пусть лучше дипломы вручает, чем военным мешает
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18.06.2024 17:51 Ответить
А це що .ректор по сумісництву?
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18.06.2024 18:16 Ответить
Ну не треба так … начебто це не українськи офіцери, тим більш елітні, а якись нєгри з Гондурасу. Що твій Іван з колгоспа Мічуріна може полком або бригадою командувати? А може хоча б авіаційним крилом або армійською авіацією? А може він у змозі налагодити технічне та тилове забезпечення фронту? А може він взагалі командир флотілії катерів чи кораблів?А ти що думаєш що офіцер з дипломом стратегічного рівня в окопі з твоїм Іваном сидіти буде? Так для цього є командири взводів або рот. В лужу ти перднув Ваван… і в армії мабуть ні хвилини не служив.
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18.06.2024 19:17 Ответить
 
 