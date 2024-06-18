Зеленский вручил дипломы лучшим выпускникам Национального университета обороны. ФОТОрепортаж

Сегодня президент Владимир Зеленский вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским поздравили с завершением обучения выпускников курса стратегического и оперативного уровней подготовки Национального университета обороны Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Как сообщили в Минобороны, в этом году рекордное количество - 101 защитник - пополнят ряды Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственного космического агентства, Государственной пограничной службы и других составляющих Сил обороны Украины.







Президент Зеленский вручил офицерам дипломы с отличием.

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Президент подчеркнул, что весь опыт украинской защиты в этой войне - армии, солдат и командиров, боевых подразделений - необходимо не только сохранять, но и распространять, масштабировать на всю систему Сил обороны.

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