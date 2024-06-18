Зеленський вручив дипломи найкращим випускникам Національного університету оборони. ФОТОрепортаж

Сьогодні президент Володимир Зеленський разом з міністром оборони Рустемом Умєровим та Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським привітали із завершенням навчання випускників курсу стратегічного та оперативного рівнів підготовки Національного університету оборони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Як повідомили у Міноборони, цього року рекордна кількість – 101 захисник – поповнять лави Збройних сил, Національної гвардії, Державного космічного агентства, Державної прикордонної служби та інших складових Сил оборони України.







Президент Зеленський вручив офіцерам дипломи з відзнакою.

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Президент наголосив, що весь досвід українського захисту в цій війні – армії, солдатів і командирів, бойових підрозділів – необхідно не лише зберігати, а й поширювати, масштабувати на всю систему Сил оборони.

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