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Зеленський вручив дипломи найкращим випускникам Національного університету оборони. ФОТОрепортаж

Сьогодні президент Володимир Зеленський разом з міністром оборони Рустемом Умєровим та Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським привітали із завершенням навчання випускників курсу стратегічного та оперативного рівнів підготовки Національного університету оборони України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський у Національному університеті оборони

Як повідомили у Міноборони, цього року рекордна кількість – 101 захисник – поповнять лави Збройних сил, Національної гвардії, Державного космічного агентства, Державної прикордонної служби та інших складових Сил оборони України.

Вручення дипломів в Національному університеті оборони
Вручення дипломів в Національному університеті оборони
Вручення дипломів в Національному університеті оборони

Президент Зеленський вручив офіцерам дипломи з відзнакою.

Зеленський вручив дипломи в Національному університеті оборони

Читайте: Зеленський відзначив державними нагородами 1154 захисники України, 696 з них - посмертно


Зеленський вручив дипломи в Національному університеті оборони
Зеленський вручив дипломи в Національному університеті оборони
Зеленський вручив дипломи в Національному університеті оборони
Зеленський вручив дипломи в Національному університеті оборони

Президент наголосив, що весь досвід українського захисту в цій війні – армії, солдатів і командирів, бойових підрозділів – необхідно не лише зберігати, а й поширювати, масштабувати на всю систему Сил оборони.

Зеленський

вручення дипломів у Національному університеті оборони

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон, який дозволяє отримувати офіцерські звання військовим без спеціальної вищої освіти

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) офіцер (99) Національний університет оборони (6)


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Топ коментарі
+8
Це піар? Чи не знайшлось якого бойового командира для вручення дипломів? Тепер будуть згадувати - "мені вручав диплом тричі ухилянт".
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18.06.2024 17:02
+2
Доброго шляху!
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18.06.2024 16:59
+2
Постыдятся вспоминать.
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18.06.2024 17:54
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Доброго шляху!
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18.06.2024 16:59 Відповісти
Та хай щастить
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18.06.2024 17:53 Відповісти
Це піар? Чи не знайшлось якого бойового командира для вручення дипломів? Тепер будуть згадувати - "мені вручав диплом тричі ухилянт".
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18.06.2024 17:02 Відповісти
Постыдятся вспоминать.
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18.06.2024 17:54 Відповісти
Цікаво. Трете фото зверху. Там Гімн? А де найвеличніший? Хто честь, хто руку на серце. Оманському зась?
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18.06.2024 17:25 Відповісти
Больше заняться нечем, хотя пусть лучше дипломы вручает, чем военным мешает
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18.06.2024 17:51 Відповісти
А це що .ректор по сумісництву?
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18.06.2024 18:16 Відповісти
Ну не треба так … начебто це не українськи офіцери, тим більш елітні, а якись нєгри з Гондурасу. Що твій Іван з колгоспа Мічуріна може полком або бригадою командувати? А може хоча б авіаційним крилом або армійською авіацією? А може він у змозі налагодити технічне та тилове забезпечення фронту? А може він взагалі командир флотілії катерів чи кораблів?А ти що думаєш що офіцер з дипломом стратегічного рівня в окопі з твоїм Іваном сидіти буде? Так для цього є командири взводів або рот. В лужу ти перднув Ваван… і в армії мабуть ні хвилини не служив.
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18.06.2024 19:17 Відповісти
 
 