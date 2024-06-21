"Засветили" позиции и военную технику ВСУ в соцсетях: СБУ задержала двух блогеров в Запорожье и на Виннитчине. ФОТО

Служба безопасности задержала двух блогеров, распространявших в соцсетях локации боевых позиций и перемещения Сил обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Первый - фиксировал расположение позиции ВСУ

Отмечается, что один из фигурантов проживает в Запорожье и администрирует собственный Телеграм-канал с аудиторией почти 140 тыс. пользователей.

Для "раскрутки" информресурса мужчина опубликовал видео, на котором было видно расположение огневой позиции ВСУ в Купянском районе Харьковщины.

Также он обнародовал на своем Телеграм-канале видеозапись, где видно оборонительные линии украинских войск в районе Работино в Запорожье.

Кроме того, блогер "залил" трансляцию перемещения бронетехники и артсистем в одном из регионов Украины.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта "на горячем", когда он собирался выложить в сеть новую "порцию" запрещенного контента.

Другой подозреваемый отснял боевую авиацию ВСУ

Вторым подозреваемым оказался житель Винницкой области, который снял полет боевого вертолета ВСУ и выложил соответствующее видео с привязкой к геолокации в Facebook.

Затем он пытался распространить видеосъемку в местных каналах для популяризации своей страницы в соцсети.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили фигуранта и предотвратили распространение запрещенного контента.

Подозрения блогерам

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия в Украину, движение или расположение ВСУ при возможности их идентификации на местности).

Расследование продолжается. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

"СБУ в очередной раз подчеркивает запрет снимать и обнародовать видео и фото о деятельности Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов", - добавили в пресс-центре.

