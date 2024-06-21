"Засветили" позиции и военную технику ВСУ в соцсетях: СБУ задержала двух блогеров в Запорожье и на Виннитчине. ФОТО
Служба безопасности задержала двух блогеров, распространявших в соцсетях локации боевых позиций и перемещения Сил обороны.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Первый - фиксировал расположение позиции ВСУ
Отмечается, что один из фигурантов проживает в Запорожье и администрирует собственный Телеграм-канал с аудиторией почти 140 тыс. пользователей.
Для "раскрутки" информресурса мужчина опубликовал видео, на котором было видно расположение огневой позиции ВСУ в Купянском районе Харьковщины.
Также он обнародовал на своем Телеграм-канале видеозапись, где видно оборонительные линии украинских войск в районе Работино в Запорожье.
Кроме того, блогер "залил" трансляцию перемещения бронетехники и артсистем в одном из регионов Украины.
Сотрудники СБУ задержали фигуранта "на горячем", когда он собирался выложить в сеть новую "порцию" запрещенного контента.
Другой подозреваемый отснял боевую авиацию ВСУ
Вторым подозреваемым оказался житель Винницкой области, который снял полет боевого вертолета ВСУ и выложил соответствующее видео с привязкой к геолокации в Facebook.
Затем он пытался распространить видеосъемку в местных каналах для популяризации своей страницы в соцсети.
Сотрудники СБУ своевременно разоблачили фигуранта и предотвратили распространение запрещенного контента.
Подозрения блогерам
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия в Украину, движение или расположение ВСУ при возможности их идентификации на местности).
Расследование продолжается. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.
"СБУ в очередной раз подчеркивает запрет снимать и обнародовать видео и фото о деятельности Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов", - добавили в пресс-центре.
Пробачте, а за це фото вже розстріляли редакцію "Зеркала тижня" чи відмазали падлюк?
Це ж яка ціль! САМ ЛІЧНО та ще й дядько з Лондону...
Під час затримання прикидаєшся шлангом
Тому то все лапша для лохів - котики, баби...
В закритих каналах передають не фото, які потім ще треба привязать до місцевості, а конкретні кординати де шо лежить і де шо стоїть.
Головний секрет нашої країни - країною управляють незнайки!
Заткнути рота всім, як в Росії.
Вдумайтесь, хто нами керує? Два роки вводили світомаскування від шахедів і калібрів - надивилися бойовиків про друга світову.
Зараз дебіл-слідчий (або прикидається) затримує чоловіка за опублікування фото позиції гармати мінімум недільної давності, тоді як на війні позицію артилерії треба міняти максимум через 20 хвилин, якщо повезло і тебе не накрили раніше.
Б****Ь - гінекологи почали казати шо робити артилеристам!
Дебіл зробив свою дебільну справу - дебіли рукоплескають!
По перше - заборонено фотографувати без дозволу військових!
По-друге - в нас немає статті в кодексі за публікацію фотографій на яких зображена техніка схожа на військову.
А блогерів заарештували за РОЗМІЩЕННЯ фото, яке скоріше за все без геолокації і позначення дати і часу зʼйомки. Це пшик, на якому піаряться дебіли для дебілів. Або ж калька з дій російських правоохоронців, які забороняють все окрім милостиво дозволеного.
Покоління смартфона рулить в піддослідній країні бойових кроликів і овець!