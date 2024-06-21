РУС
"Засветили" позиции и военную технику ВСУ в соцсетях: СБУ задержала двух блогеров в Запорожье и на Виннитчине. ФОТО

Служба безопасности задержала двух блогеров, распространявших в соцсетях локации боевых позиций и перемещения Сил обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Первый - фиксировал расположение позиции ВСУ

Отмечается, что один из фигурантов проживает в Запорожье и администрирует собственный Телеграм-канал с аудиторией почти 140 тыс. пользователей.

Для "раскрутки" информресурса мужчина опубликовал видео, на котором было видно расположение огневой позиции ВСУ в Купянском районе Харьковщины.

СБУ затримала двох блогерів, які поширювали позиції ЗСУ у соцмережах

Также читайте: Легкомыслящих блогеров в Украине уже стало меньше, - замглавы МВД Тимченко

Также он обнародовал на своем Телеграм-канале видеозапись, где видно оборонительные линии украинских войск в районе Работино в Запорожье.

Кроме того, блогер "залил" трансляцию перемещения бронетехники и артсистем в одном из регионов Украины.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта "на горячем", когда он собирался выложить в сеть новую "порцию" запрещенного контента.

Читайте также: СБУ установила четырех блогеров, которые опубликовали видео вражеских "прилетов" по Киеву 2 января

Другой подозреваемый отснял боевую авиацию ВСУ

Вторым подозреваемым оказался житель Винницкой области, который снял полет боевого вертолета ВСУ и выложил соответствующее видео с привязкой к геолокации в Facebook.

СБУ затримала двох блогерів, які поширювали позиції ЗСУ у соцмережах

Затем он пытался распространить видеосъемку в местных каналах для популяризации своей страницы в соцсети.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили фигуранта и предотвратили распространение запрещенного контента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан блогер, который в TikTok "сливал" работу ПВО во время дроновой атаки РФ на Одессу, - СБУ. ФОТО

Подозрения блогерам

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия в Украину, движение или расположение ВСУ при возможности их идентификации на местности).

Расследование продолжается. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

"СБУ в очередной раз подчеркивает запрет снимать и обнародовать видео и фото о деятельности Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов", - добавили в пресс-центре.

Также читайте: Сообщено о подозрении столичному блогеру-провокатору, который делал "скандальные" стримы и способствовал идентификации оккупантами украинских защитников, - СБУ. ФОТО

Автор: 

+9
Значить пряма їх дорога в окопи цих позицій. Бо ,якщо один знає про позиції Роботине, то як він туди потрапив,зняв,добре,що не виклав. Марафон також не забуваємо. Там усе для ворога з первих вуст
21.06.2024 10:35 Ответить
+8
"прикидаєшся шлангом" - оці двоє так і зробили.
21.06.2024 11:02 Ответить
+7
Вбити тварюк мало!!! ,,Блохери" хрінові!!!
21.06.2024 10:37 Ответить
Значить пряма їх дорога в окопи цих позицій. Бо ,якщо один знає про позиції Роботине, то як він туди потрапив,зняв,добре,що не виклав. Марафон також не забуваємо. Там усе для ворога з первих вуст
21.06.2024 10:35 Ответить
Вбити тварюк мало!!! ,,Блохери" хрінові!!!
21.06.2024 10:37 Ответить
Довічне їм ув'язнення.
21.06.2024 10:38 Ответить

Пробачте, а за це фото вже розстріляли редакцію "Зеркала тижня" чи відмазали падлюк?
Це ж яка ціль! САМ ЛІЧНО та ще й дядько з Лондону...
21.06.2024 11:38 Ответить
Це на фото зафіксовані переміщення БТР "Джонсонюк" і гелікоптера "Зєбіл"?
21.06.2024 13:21 Ответить
Ім вже присвітили? - бо шось сильно заблюрені
21.06.2024 10:41 Ответить
Ось Славік (адмін каналу Supernova+) й довимахувався. А його попереджали, неодноразово, він всіх на три літери посилав. Цікаво, чи підуть на ті літери слідчи, прокурори та суддя?
21.06.2024 10:45 Ответить
Слідчі, прокурори та судді давно вже там! Їх Татров всіх позаганяв і розсадив рядочками...
21.06.2024 11:39 Ответить
А класна відмазка - не треба ніяких шифрованих чатів, не треба ховатися, зробив собі телеграм-канал, розкрутив на 100 хом'ячків і викладаєш туди котиків, баб у купальниках і раз на 40 постів викладаєш наші позиції або техніку. Або просто ті місця, які тебе попросили сфотографувати - ой як гарно тут над деревом сонечко встало, ой яка смішна калюжа

Під час затримання прикидаєшся шлангом
21.06.2024 10:47 Ответить
"прикидаєшся шлангом" - оці двоє так і зробили.
21.06.2024 11:02 Ответить
Фу, блін. Все одно як переглядаєш фото з відпустки і помічаєш, що в кадр тарган потрапив
21.06.2024 11:32 Ответить
Для дебілів - Телеграм шифрований і приватні канали ні СБУ, ні ФБР не можуть читати. Ідеальна річ для розвідників - не треба тягати за собою радистку Кет.
Тому то все лапша для лохів - котики, баби...
В закритих каналах передають не фото, які потім ще треба привязать до місцевості, а конкретні кординати де шо лежить і де шо стоїть.
Головний секрет нашої країни - країною управляють незнайки!
21.06.2024 11:33 Ответить
Взагалі-то можуть, вилучивши телефони. А так ніяких приватних чатів не буде ні в якої сторони.
21.06.2024 13:08 Ответить
Спецслужби почуваються в мессенджерах, як в себе на дачі. Причому всі. Не будьте наївним
21.06.2024 13:33 Ответить
Хібо шо тільки ФСБ, бо Дуров демонстративно всім розказує, що він не видає нікому "исходный код" аппликації.
21.06.2024 14:24 Ответить
Дебілізм, як державна політика в Україні, процвітає!
Заткнути рота всім, як в Росії.
Вдумайтесь, хто нами керує? Два роки вводили світомаскування від шахедів і калібрів - надивилися бойовиків про друга світову.
Зараз дебіл-слідчий (або прикидається) затримує чоловіка за опублікування фото позиції гармати мінімум недільної давності, тоді як на війні позицію артилерії треба міняти максимум через 20 хвилин, якщо повезло і тебе не накрили раніше.
Б****Ь - гінекологи почали казати шо робити артилеристам!
21.06.2024 11:29 Ответить
А що незрозумілого в забороні знимати будь-які позиції? Навіть якщо ти зняв її місяць тому.
21.06.2024 13:13 Ответить
А то виходить за вашою логікою заборона росповсюджувати наркоту має називатися "заткнути носа".
21.06.2024 13:16 Ответить
"Засвітили техніку в одному з регіонів"... І вона там досі стоїть? Чекає?
Дебіл зробив свою дебільну справу - дебіли рукоплескають!
21.06.2024 11:42 Ответить
Яка різниця, чекає чи не чекає? заборонено її фотографувати у будь-якому випадку.
21.06.2024 13:17 Ответить
Маю надію, що ви не командуєте навіть ротою...
По перше - заборонено фотографувати без дозволу військових!
По-друге - в нас немає статті в кодексі за публікацію фотографій на яких зображена техніка схожа на військову.
А блогерів заарештували за РОЗМІЩЕННЯ фото, яке скоріше за все без геолокації і позначення дати і часу зʼйомки. Це пшик, на якому піаряться дебіли для дебілів. Або ж калька з дій російських правоохоронців, які забороняють все окрім милостиво дозволеного.
21.06.2024 13:59 Ответить
Політ геліктопера і відео з окопів... Це вже Оруелл нервово курить...
Покоління смартфона рулить в піддослідній країні бойових кроликів і овець!
21.06.2024 14:03 Ответить
 
 