13 573 44

Комбат 98-й Воздушно-десантной дивизии РФ Лапшин и почти весь батальон ликвидированы в районе Часового Яра, - полковник ВСУ Штефан

Российские милитари-блогеры жалуются, что во время боя в районе Часового Яра в Донецкой области был ликвидирован командир батальона, капитан Александр Лапшин и почти весь состав батальона, 98-й ПДД из города Иваново (РФ).

Об этом пишет в телеграм-канале полковник ВСУ Анатолий Штефан, информирует Цензор.НЕТ.

В Україні ліквідовано Олександра Лапшина

Больше информации на эту минуту не известно.

Топ комментарии
+31
Так уж сразу и "скорбные"..)
22.06.2024 11:19 Ответить
+29
жєніхов у Іваново ще поменшало.
22.06.2024 11:19 Ответить
+24
В автосалонах Іваново і округи очікується аншлаг?....
22.06.2024 11:27 Ответить
Так уж сразу и "скорбные"..)
22.06.2024 11:19 Ответить
жєніхов у Іваново ще поменшало.
22.06.2024 11:19 Ответить
Иваново - город невест. Так что на одну "знатную" невесту меньше стало )))
22.06.2024 12:02 Ответить
Ашот в пєчалі.
22.06.2024 13:07 Ответить
Платочькі в руках теребьят(
22.06.2024 12:09 Ответить
В ЕСЕСЕСЕРІ колись співали: а Іваново ето город нєвєст...
22.06.2024 11:24 Ответить
і зажмурєних камбатаф...
22.06.2024 11:33 Ответить
В автосалонах Іваново і округи очікується аншлаг?....
22.06.2024 11:27 Ответить
Скорее спрос на пельмени повысится
22.06.2024 13:19 Ответить
Колись за то Іваново ходили чутки,що хорад нєвєст.Тепер хорад подвоїв кількість нєвєст та вдів))
22.06.2024 11:30 Ответить
Зачистка захоплених частин міста для "парня" (чит. ...уя) ЗАКІНЧИЛАСЬ.
22.06.2024 11:35 Ответить
Земля скловатою .
22.06.2024 11:36 Ответить
Іваноскіє сексшопи в васторгє. Нєобичайно ажіотажний спрос на рєзіновиє пуі. Обєщают задонатіть украінскіх воєнних за помощь в бізнесє.
22.06.2024 11:37 Ответить
- Если в России "Иваново - город невест" - то должен же быть и "город женихов"?
- А он есть... Магадан...
22.06.2024 11:54 Ответить
"сегодня праздник в местных вдов
сегодня будут танцы!!!" )))
22.06.2024 11:38 Ответить
https://x.com/i/status/1804051004180062596 російські танкісти намагалися завести заглохлий танк. Але щось пішло не так. Зйомки росіян.
22.06.2024 11:39 Ответить
Схоже, що був повний боєкомплект. Екіпаж - зниклі безвісти.
22.06.2024 11:59 Ответить
Завести? Тада мєхвода через день на ремень! Падла неуклюжая..
22.06.2024 12:14 Ответить
лапшін шурік тепер жмурік і батальйон його в чорних пакетах гівно
22.06.2024 11:45 Ответить
Та і йух з ними!
22.06.2024 11:58 Ответить
Міркую шо у даному випадку куі не со всіма.
22.06.2024 12:05 Ответить

..
22.06.2024 12:01 Ответить
Росіянці, побатально, на одного лінійного відстань, на концерт Кобзона, кроком рушь!
22.06.2024 12:04 Ответить
Так це ж олігофрен.
22.06.2024 15:33 Ответить
Комбатів таких, вони ще сотні пригонять, разом з батальйонами. Зате їм випав сектор приз, у Шумах
22.06.2024 12:12 Ответить
А що Шуми? За останніми повідомленнями, Шуми ЗСУ втратили...
22.06.2024 13:32 Ответить
Про це і мова. Праада вчора, тут якасьЛуіза Півень, бульби пускала, що не втратили
22.06.2024 13:37 Ответить
за то в Украине побывал, увидеть и подохнуть, мечта кацапа
22.06.2024 12:15 Ответить
Сердечный друг Лапшин теперь кукуруза.
22.06.2024 12:22 Ответить
батальйон ВДВ зник - це добре
22.06.2024 12:36 Ответить
А чого воно перлося непрошене?
22.06.2024 13:00 Ответить
Сабалезную, млять...
22.06.2024 13:04 Ответить
Головне сфоткався в епічній позі. А потім і подох як скажена собака. Гори в пеклі,падло.
22.06.2024 13:05 Ответить
Пут Ин сказал -"До конца..."
22.06.2024 13:50 Ответить
Це ******* що звалила в рідні болота-їбеня з Болграду в 1993році...
22.06.2024 14:13 Ответить
Твари, опозорили имя 98 ПДД. Должны все здохнуть
22.06.2024 15:02 Ответить
Не..Уй шастать. Как подохнут, так вЯликим герои. Был бы героями если бы свою родину защищали. А так погиб очередной убийца, насильник и марадер
22.06.2024 14:39 Ответить
Nice
