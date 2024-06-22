Комбат 98-й Воздушно-десантной дивизии РФ Лапшин и почти весь батальон ликвидированы в районе Часового Яра, - полковник ВСУ Штефан
Российские милитари-блогеры жалуются, что во время боя в районе Часового Яра в Донецкой области был ликвидирован командир батальона, капитан Александр Лапшин и почти весь состав батальона, 98-й ПДД из города Иваново (РФ).
Об этом пишет в телеграм-канале полковник ВСУ Анатолий Штефан, информирует Цензор.НЕТ.
Больше информации на эту минуту не известно.
