Комбат 98-й Воздушно-десантной дивизии РФ Лапшин и почти весь батальон ликвидированы в районе Часового Яра, - полковник ВСУ Штефан

Российские милитари-блогеры жалуются, что во время боя в районе Часового Яра в Донецкой области был ликвидирован командир батальона, капитан Александр Лапшин и почти весь состав батальона, 98-й ПДД из города Иваново (РФ).

Об этом пишет в телеграм-канале полковник ВСУ Анатолий Штефан, информирует Цензор.НЕТ.

Больше информации на эту минуту не известно.