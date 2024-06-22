Комбат 98 Повітряно-десантної дивізії РФ Лапшин та майже весь батальйон ліквідовані у районі Часового Яру, - полковник ЗСУ Штефан
Російські мілітарі-блогери жаліються, що під час бою у районі Часового Яру на Донеччині було ліквідовано командира батальйону, капітана Олександра Лапшина та майже весь склад батальйону, 98 ПДД із міста Іваново (РФ).
Про це пише у телеграм-каналі полковник ЗСУ Анатолій Штефан, інформує Цензор.НЕТ.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
