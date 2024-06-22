УКР
Комбат 98 Повітряно-десантної дивізії РФ Лапшин та майже весь батальйон ліквідовані у районі Часового Яру, - полковник ЗСУ Штефан

Російські мілітарі-блогери жаліються, що під час бою у районі Часового Яру на Донеччині було ліквідовано командира батальйону, капітана Олександра Лапшина та майже весь склад батальйону, 98 ПДД із міста Іваново (РФ).

Про це пише у телеграм-каналі полковник ЗСУ Анатолій Штефан, інформує Цензор.НЕТ.

В Україні ліквідовано Олександра Лапшина

Більше інформації на цю хвилину не відомо. 

Топ коментарі
+31
Так уж сразу и "скорбные"..)
показати весь коментар
22.06.2024 11:19 Відповісти
+29
жєніхов у Іваново ще поменшало.
показати весь коментар
22.06.2024 11:19 Відповісти
+24
В автосалонах Іваново і округи очікується аншлаг?....
показати весь коментар
22.06.2024 11:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так уж сразу и "скорбные"..)
показати весь коментар
22.06.2024 11:19 Відповісти
жєніхов у Іваново ще поменшало.
показати весь коментар
22.06.2024 11:19 Відповісти
Иваново - город невест. Так что на одну "знатную" невесту меньше стало )))
показати весь коментар
22.06.2024 12:02 Відповісти
Ашот в пєчалі.
показати весь коментар
22.06.2024 13:07 Відповісти
Платочькі в руках теребьят(
показати весь коментар
22.06.2024 12:09 Відповісти
В ЕСЕСЕСЕРІ колись співали: а Іваново ето город нєвєст...
показати весь коментар
22.06.2024 11:24 Відповісти
і зажмурєних камбатаф...
показати весь коментар
22.06.2024 11:33 Відповісти
В автосалонах Іваново і округи очікується аншлаг?....
показати весь коментар
22.06.2024 11:27 Відповісти
Скорее спрос на пельмени повысится
показати весь коментар
22.06.2024 13:19 Відповісти
Колись за то Іваново ходили чутки,що хорад нєвєст.Тепер хорад подвоїв кількість нєвєст та вдів))
показати весь коментар
22.06.2024 11:30 Відповісти
Зачистка захоплених частин міста для "парня" (чит. ...уя) ЗАКІНЧИЛАСЬ.
показати весь коментар
22.06.2024 11:35 Відповісти
Земля скловатою .
показати весь коментар
22.06.2024 11:36 Відповісти
Іваноскіє сексшопи в васторгє. Нєобичайно ажіотажний спрос на рєзіновиє пуі. Обєщают задонатіть украінскіх воєнних за помощь в бізнесє.
показати весь коментар
22.06.2024 11:37 Відповісти
- Если в России "Иваново - город невест" - то должен же быть и "город женихов"?
- А он есть... Магадан...
показати весь коментар
22.06.2024 11:54 Відповісти
"сегодня праздник в местных вдов
сегодня будут танцы!!!" )))
показати весь коментар
22.06.2024 11:38 Відповісти
https://x.com/i/status/1804051004180062596 російські танкісти намагалися завести заглохлий танк. Але щось пішло не так. Зйомки росіян.
показати весь коментар
22.06.2024 11:39 Відповісти
Схоже, що був повний боєкомплект. Екіпаж - зниклі безвісти.
показати весь коментар
22.06.2024 11:59 Відповісти
Завести? Тада мєхвода через день на ремень! Падла неуклюжая..
показати весь коментар
22.06.2024 12:14 Відповісти
лапшін шурік тепер жмурік і батальйон його в чорних пакетах гівно
показати весь коментар
22.06.2024 11:45 Відповісти
Та і йух з ними!
показати весь коментар
22.06.2024 11:58 Відповісти
Міркую шо у даному випадку куі не со всіма.
показати весь коментар
22.06.2024 12:05 Відповісти

..
показати весь коментар
22.06.2024 12:01 Відповісти
Росіянці, побатально, на одного лінійного відстань, на концерт Кобзона, кроком рушь!
показати весь коментар
22.06.2024 12:04 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2024 20:28 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2024 12:05 Відповісти
Так це ж олігофрен.
показати весь коментар
22.06.2024 15:33 Відповісти
Комбатів таких, вони ще сотні пригонять, разом з батальйонами. Зате їм випав сектор приз, у Шумах
показати весь коментар
22.06.2024 12:12 Відповісти
А що Шуми? За останніми повідомленнями, Шуми ЗСУ втратили...
показати весь коментар
22.06.2024 13:32 Відповісти
Про це і мова. Праада вчора, тут якасьЛуіза Півень, бульби пускала, що не втратили
показати весь коментар
22.06.2024 13:37 Відповісти
за то в Украине побывал, увидеть и подохнуть, мечта кацапа
показати весь коментар
22.06.2024 12:15 Відповісти
Сердечный друг Лапшин теперь кукуруза.
показати весь коментар
22.06.2024 12:22 Відповісти
батальйон ВДВ зник - це добре
показати весь коментар
22.06.2024 12:36 Відповісти
А чого воно перлося непрошене?
показати весь коментар
22.06.2024 13:00 Відповісти
Сабалезную, млять...
показати весь коментар
22.06.2024 13:04 Відповісти
Головне сфоткався в епічній позі. А потім і подох як скажена собака. Гори в пеклі,падло.
показати весь коментар
22.06.2024 13:05 Відповісти
Пут Ин сказал -"До конца..."
показати весь коментар
22.06.2024 13:50 Відповісти
показати весь коментар
22.06.2024 13:58 Відповісти
Це ******* що звалила в рідні болота-їбеня з Болграду в 1993році...
показати весь коментар
22.06.2024 14:13 Відповісти
Твари, опозорили имя 98 ПДД. Должны все здохнуть
показати весь коментар
22.06.2024 15:02 Відповісти
Не..Уй шастать. Как подохнут, так вЯликим герои. Был бы героями если бы свою родину защищали. А так погиб очередной убийца, насильник и марадер
показати весь коментар
22.06.2024 14:39 Відповісти
Nice
показати весь коментар
22.06.2024 15:57 Відповісти
 
 