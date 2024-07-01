Зеленский обсудил главные направления дальнейшей американской помощи с двухпартийной делегацией Конгресса США. ФОТОРЕПОРТАЖ
Состоялась встреча Владимира Зеленского и двухпартийной делегации Палаты представителей Конгресса США.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент написал в своем телеграм-канале.
Во время встречи обсуждались главные направления дальнейшей американской помощи, в частности дополнительные системы ПВО.
"Это критически важно, поскольку системы "Петриот" помогают спасать жизни людей и защищать инфраструктуру. Благодарю президента США Джозефа Байдена, обе палаты и партии Конгресса и весь американский народу за неизменное лидерство в поддержке Украины", - отметил Зеленский.
Как сообщалось ранее, в Киев прибыла двухпартийная делегация конгрессменов США во главе с председателем Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Майком Тернером.
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https://www.politico.com/news/2024/07/01/read-supreme-court-trump-immunity-opinion-00166011 Решение 6-3 , которое разделило суд по идеологическим линиям, немедленно отвергло некоторые из центральных утверждений ( 6 сулдів з 9 ВЕРХОВНОГО СУДУ призначав Трамп у свою минулу каденцію надовічно)
ну і що тепер -він може й на цих виборах бунтувати!