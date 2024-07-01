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Зеленский обсудил главные направления дальнейшей американской помощи с двухпартийной делегацией Конгресса США. ФОТОРЕПОРТАЖ

Состоялась встреча Владимира Зеленского и двухпартийной делегации Палаты представителей Конгресса США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент написал в своем телеграм-канале.

Во время встречи обсуждались главные направления дальнейшей американской помощи, в частности дополнительные системы ПВО.

"Это критически важно, поскольку системы "Петриот" помогают спасать жизни людей и защищать инфраструктуру. Благодарю президента США Джозефа Байдена, обе палаты и партии Конгресса и весь американский народу за неизменное лидерство в поддержке Украины", - отметил Зеленский.

Зустріч Володимира Зеленського та делегації Конгресу США

Зеленський говорив з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США про подальшу американську допомогу

Американські конгрсмени

Голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер

Как сообщалось ранее, в Киев прибыла двухпартийная делегация конгрессменов США во главе с председателем Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Майком Тернером.

Автор: 

Зеленский Владимир (20794) Конгресс США (1242)


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Як же його переіпать хочеться,ну така рожа огидна,фу ***.
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01.07.2024 19:25 Ответить
на чолі з головою Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майком Тернером. -скоріш всього "зеленому слузі єрмака ,а відтак і 3,14дерації" " були надані де-які докази його антиукраїнської .та корупційної діяльності на посту "зезедента" ?
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01.07.2024 19:30 Ответить
А то Зеленський мало знае про Дерьмака та ще 5-6 менеджеров?!
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01.07.2024 23:39 Ответить
"зе" знає те ,що знає,але він 100% не здогадується і не знає того,що про нього і рашистську агентуру в Україні знають не тільки розвідка США
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02.07.2024 09:01 Ответить
Дональд Трамп имеет иммунитет от уголовного преследования за некоторые действия, которые он предпринял в качестве президента во время борьбы за подрывание выборов 2020 года, Верховный суд постановил в понедельник, еще больше усложнив усилия по привлечению Трампа к суду в Вашингтоне по уголовным обвинениям в мошенничестве, чтобы попытаться уложиться за власть.

https://www.politico.com/news/2024/07/01/read-supreme-court-trump-immunity-opinion-00166011 Решение 6-3 , которое разделило суд по идеологическим линиям, немедленно отвергло некоторые из центральных утверждений ( 6 сулдів з 9 ВЕРХОВНОГО СУДУ призначав Трамп у свою минулу каденцію надовічно)

ну і що тепер -він може й на цих виборах бунтувати!
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01.07.2024 19:41 Ответить
Прогнулися після дебатів…
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01.07.2024 23:37 Ответить
Повісився б він на отій зеленій футболкі.
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01.07.2024 20:37 Ответить
А з двопартійною делегацією США спілкувалася виключно ЗЕлена пліснява України.
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01.07.2024 21:58 Ответить
 
 