Зеленский обсудил главные направления дальнейшей американской помощи с двухпартийной делегацией Конгресса США. ФОТОРЕПОРТАЖ

Состоялась встреча Владимира Зеленского и двухпартийной делегации Палаты представителей Конгресса США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент написал в своем телеграм-канале.

Во время встречи обсуждались главные направления дальнейшей американской помощи, в частности дополнительные системы ПВО.

"Это критически важно, поскольку системы "Петриот" помогают спасать жизни людей и защищать инфраструктуру. Благодарю президента США Джозефа Байдена, обе палаты и партии Конгресса и весь американский народу за неизменное лидерство в поддержке Украины", - отметил Зеленский.







Как сообщалось ранее, в Киев прибыла двухпартийная делегация конгрессменов США во главе с председателем Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Майком Тернером.