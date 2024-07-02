Сырский наградил пограничников Харьковского отряда. ФОТОрепортаж

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский наградил пограничников Харьковского отряда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, 30 военнослужащих, которые отличились в боях на Харьковском и Бахмутском направлениях, получили награды от генерал-полковника Александра Сырского. А именно, Золотой Крест, Серебряный Крест и награды Министерства обороны Украины: медали "За содействие Вооруженным Силам Украины", "Защитнику Украины", "За содействие обороне" и нагрудные знаки "Знак почета".

"Горжусь славными воинами пограничниками и благодарю за эту тяжелую работу. Эти награды - доказательство вашей несокрушимости. Убежден, что благодаря таким как вы, мы непременно получим такую желанную и неизбежную нашу победу! Слава Украине!" - отметил главком.

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