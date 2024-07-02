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Сырский наградил пограничников Харьковского отряда. ФОТОрепортаж

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский наградил пограничников Харьковского отряда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, 30 военнослужащих, которые отличились в боях на Харьковском и Бахмутском направлениях, получили награды от генерал-полковника Александра Сырского. А именно, Золотой Крест, Серебряный Крест и награды Министерства обороны Украины: медали "За содействие Вооруженным Силам Украины", "Защитнику Украины", "За содействие обороне" и нагрудные знаки "Знак почета".

"Горжусь славными воинами пограничниками и благодарю за эту тяжелую работу. Эти награды - доказательство вашей несокрушимости. Убежден, что благодаря таким как вы, мы непременно получим такую желанную и неизбежную нашу победу! Слава Украине!" - отметил главком.

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Сирський нагородив прикордонників
Сирський нагородив прикордонників
Сирський нагородив прикордонників
Сирський нагородив прикордонників
Сирський нагородив прикордонників
Сирський нагородив прикордонників
Сирський нагородив прикордонників
Сирський нагородив прикордонників
Сирський нагородив прикордонників
Сирський нагородив прикордонників
Сирський нагородив прикордонників
Сирський нагородив прикордонників
Сирський нагородив прикордонників
Сирський нагородив прикордонників

Автор: 

Госпогранслужба (6568) награда (1815) Александр Сырский (619)


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На його місці, повинен бути отой, криворотий єрмак, ох і паХАРЬ…
А тут би, саме б фотку, і змайстрячити… Мабуть, сидить десь там, аж на СТАВЦІ..
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02.07.2024 14:03 Ответить
 
 