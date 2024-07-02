Сирський нагородив прикордонників Харківського загону. ФОТОрепортаж
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський нагородив прикордонників Харківського загону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, 30 військовослужбовців, які відзначились у боях на Харківському та Бахмутському напрямках, отримали нагороди від генерал-полковника Олександра Сирського. А саме, Золотий Хрест, Срібний Хрест та відзнаки Міністерства оборони України: медалі "За сприяння Збройним Силам України", "Захиснику України", "За сприяння обороні" та нагрудні знаки "Знак пошани".
"Пишаюся славними воїнами прикордонниками та дякую за цю важку роботу. Ці нагороди - доказ вашої незламності. Переконаний, що завдяки таким як ви, ми неодмінно здобудемо таку бажану та неминучу нашу перемогу! Слава Україні!" - зазначив головком.
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А тут би, саме б фотку, і змайстрячити… Мабуть, сидить десь там, аж на СТАВЦІ..