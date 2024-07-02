УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15917 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
1 332 1

Сирський нагородив прикордонників Харківського загону. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський нагородив прикордонників Харківського загону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, 30 військовослужбовців, які відзначились у боях на Харківському та Бахмутському напрямках, отримали нагороди від генерал-полковника Олександра Сирського. А саме, Золотий Хрест, Срібний Хрест та відзнаки Міністерства оборони України: медалі "За сприяння Збройним Силам України", "Захиснику України", "За сприяння обороні" та нагрудні знаки "Знак пошани".

"Пишаюся славними воїнами прикордонниками та дякую за цю важку роботу. Ці нагороди - доказ вашої незламності. Переконаний, що завдяки таким як ви, ми неодмінно здобудемо таку бажану та неминучу нашу перемогу! Слава Україні!" - зазначив головком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський присвоїв звання Герой України 17 воїнам, 14 з них посмертно

Сирський нагородив прикордонників
Сирський нагородив прикордонників
Сирський нагородив прикордонників
Сирський нагородив прикордонників
Сирський нагородив прикордонників
Сирський нагородив прикордонників
Сирський нагородив прикордонників
Сирський нагородив прикордонників
Сирський нагородив прикордонників
Сирський нагородив прикордонників
Сирський нагородив прикордонників
Сирський нагородив прикордонників
Сирський нагородив прикордонників
Сирський нагородив прикордонників

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6128) нагорода (1277) Сирський Олександр (642)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На його місці, повинен бути отой, криворотий єрмак, ох і паХАРЬ…
А тут би, саме б фотку, і змайстрячити… Мабуть, сидить десь там, аж на СТАВЦІ..
показати весь коментар
02.07.2024 14:03 Відповісти
 
 