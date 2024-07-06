РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5939 посетителей онлайн
Новости Фото Война
1 054 3

Сутки на Донетчине: под обстрелами 3 района, 11 человек погибли, много раненых. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки, 5 июля, войска РФ продолжали обстреливать территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район. Кураховская ТГ

В Веселом Гаю 2 дома разрушены и 9 повреждены; в Остром поврежден дом, в Волченке - промышленный объект. В Селидово 5 человек погибли и 15 ранены, повреждены 21 частный дом, 3 админздания, предприятие, кофейня, 4 магазина, торговые павильоны на рынке и 21 авто. В Украинске 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 3 дома и админздание.

Краматорский район

В Торском Лиманской ТГ повреждены 15 домов. В Константиновской ТГ повреждены 8 домов: 5 - в Предтечино и 3 - в Ступочках. В Славянске ранен человек, повреждены 7 домов.

Бахмутский район

В Часовоярской ТГ 3 человека погибли, повреждены 5 частных домов и 3 многоэтажки. В Торецке 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены дом, админздание и инфраструктурный объект. Также в громаде ранен человек в Дружбе, повреждены 2 дома в Щербиновке. В Сиверске повреждены 2 многоэтажки.

Смотрите: Россияне сбросили два КАБа на Селидово. Пятеро человек погибли, восемь - ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

наслідки ворожих обстрілів Донеччини
наслідки ворожих обстрілів Донеччини
наслідки ворожих обстрілів Донеччини
наслідки ворожих обстрілів Донеччини
наслідки ворожих обстрілів Донеччини

Автор: 

обстрел (27860) жертвы (2097) Донецкая область (9991)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рашиські варвари продовжують щоденний геноцид проти українського народу ,свій "героїзм" ці виродки практикують на вбивстві мирних громадян і руйнації міст і сіл ,майже половина Донечини перетворена на суцільну руїну. А чому тоді жителі Донецька і Луганська живуть зі світлом і злочинці пушилін ,пасічник ,губарєв та інша мерзота досі живі ?
показать весь комментарий
06.07.2024 10:14 Ответить
Бо Червінський сидить!... Зрадники в безпеці!... Свої свої прикривають!...
показать весь комментарий
06.07.2024 10:32 Ответить
Кремлівський живодер знищує українців , а весь світ споглядає
на це варварство мовчки , бо путлєра потрібно або заарештувати ,
або вбити цю падаль 🤬
показать весь комментарий
06.07.2024 10:33 Ответить
 
 