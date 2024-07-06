Сутки на Донетчине: под обстрелами 3 района, 11 человек погибли, много раненых. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки, 5 июля, войска РФ продолжали обстреливать территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район. Кураховская ТГ

В Веселом Гаю 2 дома разрушены и 9 повреждены; в Остром поврежден дом, в Волченке - промышленный объект. В Селидово 5 человек погибли и 15 ранены, повреждены 21 частный дом, 3 админздания, предприятие, кофейня, 4 магазина, торговые павильоны на рынке и 21 авто. В Украинске 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 3 дома и админздание.

Краматорский район

В Торском Лиманской ТГ повреждены 15 домов. В Константиновской ТГ повреждены 8 домов: 5 - в Предтечино и 3 - в Ступочках. В Славянске ранен человек, повреждены 7 домов.

Бахмутский район

В Часовоярской ТГ 3 человека погибли, повреждены 5 частных домов и 3 многоэтажки. В Торецке 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены дом, админздание и инфраструктурный объект. Также в громаде ранен человек в Дружбе, повреждены 2 дома в Щербиновке. В Сиверске повреждены 2 многоэтажки.

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