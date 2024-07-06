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Новини Фото Війна
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Доба на Донеччині: під обстрілами 3 райони, 11 людей загинули, багато поранених. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 5 липня, війська РФ продовжували обстрілювати територію Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район. Курахівська ТГ

У Веселому Гаю 2 будинки зруйновані і 9 пошкоджені; у Гострому пошкоджено будинок, у Вовченці - промисловий об'єкт. У Селидовому 5 людей загинули і 15 поранені, пошкоджено 21 приватний будинок, 3 адмінбудівлі, підприємство, кав'ярня, 4 крамниці, торгові павільйони на ринку і 21 авто. В Українську 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено 3 будинки і адмінбудівлю.

Краматорський район

У Торському Лиманської ТГ пошкоджено 15 будинків. У Костянтинівській ТГ пошкоджені 8 будинків: 5 у Предтечиному і 3 у Ступочках. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 7 будинків.

Бахмутський район

У Часовоярській ТГ 3 людини загинули, пошкоджено 5 приватних будинків і 3 багатоповерхівки. У Торецьку 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено будинок, адмінбудівлю і інфраструктурний об'єкт. Також у громаді поранено людину в Дружбі, пошкоджено 2 будинки у Щербинівці. У Сіверську пошкоджено 2 багатоповерхівки.

Також читайте: Рашисти вдарили по селу Комар на Донеччині: Загинула жінка, 20 осіб поранено (оновлено)

наслідки ворожих обстрілів Донеччини
наслідки ворожих обстрілів Донеччини
наслідки ворожих обстрілів Донеччини
наслідки ворожих обстрілів Донеччини
наслідки ворожих обстрілів Донеччини

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обстріл (29195) жертви (1817) Донецька область (8812)


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Рашиські варвари продовжують щоденний геноцид проти українського народу ,свій "героїзм" ці виродки практикують на вбивстві мирних громадян і руйнації міст і сіл ,майже половина Донечини перетворена на суцільну руїну. А чому тоді жителі Донецька і Луганська живуть зі світлом і злочинці пушилін ,пасічник ,губарєв та інша мерзота досі живі ?
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06.07.2024 10:14 Відповісти
Бо Червінський сидить!... Зрадники в безпеці!... Свої свої прикривають!...
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06.07.2024 10:32 Відповісти
Кремлівський живодер знищує українців , а весь світ споглядає
на це варварство мовчки , бо путлєра потрібно або заарештувати ,
або вбити цю падаль 🤬
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06.07.2024 10:33 Відповісти
 
 