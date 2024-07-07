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В оккупированном Мелитополе раздались взрывы. После "прилетов" начался пожар на аэродроме, - СМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во временно оккупированном Мелитополе прогремела серия взрывов. В соцсетях пишут о пожаре на аэродроме, который начался после "прилетов".

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА-Мелитополь", информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщает паблик, первый взрыв прогремел около 15:21 и по характеру звука был похож на работу ПВО. А вот второй и третий взрывы были "прилетами". После этого прозвучали еще взрывы.

Сообщается, что в оккупированном Мелитополе горит аэропорт.

"Как минимум, три точных прилета. Сейчас горит в трех местах. Самый большой очаг задымления ближе к Каховскому шоссе. Слышно как по городу несутся кареты скорой помощи", - говорится в заметке Telegram-канала.

В окупованому Мелітополі пролунали вибухи

В окупованому Мелітополі пролунали вибухи

В окупованому Мелітополі пролунали вибухи

Читайте также: Ночью над Мариуполем, Бердянском и Мелитополем раздавались взрывы

Автор: 

взрыв (6813) Мелитополь (616) аэродром (310)


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Топ комментарии
+18
Мав рідню в Мелітополі..Майже всі перейшли на бік свинособак..Бажаю їм всім здохнути за "сруцкий мир"..
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07.07.2024 16:56 Ответить
+16
....теж саме! Рідня жінки перші побігли за паспортами ще у березні 2022. Едина надія....наша..що витратимо гроші на пакети для двох племінників-паскуд. Одного вже забрали у смердячу кацапську армію...(пручався..скиглив)... другий поки ще ховається...
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07.07.2024 17:01 Ответить
+16
Не повезло тебе с родственниками. Мелитополь, март 2022 года.

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07.07.2024 17:12 Ответить
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а що ж таке кацапи святкують? бо стільки салютів сьогодні...
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07.07.2024 16:53 Ответить
Та то тю..

Вони святкують День Військово-Морських Сил Збройних Сил!

А ще, Міжнародний день миру та любові, Всесвітній день шоколаду!))
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07.07.2024 17:45 Ответить
Сегодня день махровой русофобии по всему кацапстану отмечают.
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07.07.2024 16:55 Ответить
Мав рідню в Мелітополі..Майже всі перейшли на бік свинособак..Бажаю їм всім здохнути за "сруцкий мир"..
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07.07.2024 16:56 Ответить
....теж саме! Рідня жінки перші побігли за паспортами ще у березні 2022. Едина надія....наша..що витратимо гроші на пакети для двох племінників-паскуд. Одного вже забрали у смердячу кацапську армію...(пручався..скиглив)... другий поки ще ховається...
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07.07.2024 17:01 Ответить
Не повезло тебе с родственниками. Мелитополь, март 2022 года.

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07.07.2024 17:12 Ответить
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07.07.2024 17:15 Ответить
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07.07.2024 17:23 Ответить
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07.07.2024 17:24 Ответить
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07.07.2024 17:26 Ответить
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07.07.2024 17:27 Ответить
.. по Мелітополю потрібно шарашити як по белгороду! Кожну ніч та кожен день! 98 відсотків мешканців-сепарів живуть у цьому гадюшнику... Війна обішла цей гадюшник стороною. Для більшості мешканців війни нема.
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07.07.2024 16:58 Ответить
Вони б змінили своє відношення до України як би побачили слабкість Росії. Але вони бачать слабкість України. Така природа більшості людей.
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07.07.2024 17:02 Ответить
.. своє відношення до України вони і не намагаються змінити ..як і не намагалися до війни. Мелітополь прокацаплене на 90 відсотків місто. Завжди підтримували комуняків... Це так мовити..язва на тілі української землі. Головна ціль життя ..це продати черешню. Вона була як при радянській владі.. так і після. Мелітопольці..це своєрідна **нація**. Є китайці.. монголи..кацапи.. французи... І є мелітопольці. Безпринципні ..жадібні... і злі.. Місто потенційних зрадників. Ще у роки ДВ... коли німці прийшли у Мелітополь... місцеві на другий день здали всіх підпільників... (а їх було біля десятка)..всіх євреїв... яких розстріляли на приазовській трасі.. (закинутий і забутий пам*ятник стояв ще при радянській владі)...і більш ніякого спротиву. Місцеві старі ще в 70-ті казали... що для місцевих місто звільняли німці у 1941... а захопили радянські у жовтні 1943..м Мелітопольці будуть співати оди і китайцям і кацапам і африканцям з мексиканцями...аби їх не чіпали. Місто-болото....з населенням-лайном...
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07.07.2024 17:14 Ответить
Любиш розкидатися відсотками? Ти особисто порахував їх? У Мелітополі було як мінімум 30% проукраїнських налаштованих мешканців! З кожним роком на Дні Незалежності з'являлося дедалі більше молоді, у навколишніх селах завжди розмовляли українською, сьогодні там працюють наші партизани. Тільки такі провокатори, як ти, ділять українців на правильних і неправильних. А може, краще пошукаєш злодіїв помеж чиновників у вишиванках у Львівській та Івано-Франківській областях, які крадуть у армії?
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07.07.2024 17:20 Ответить
..тільки мені ти не розповідай... про 30 відсотків проукраїнських..і селах ..де **розмовляли ** українською. Я з Мелітополя. З гнийника..який звуть Мелітополь? Може тобі розповісти..як задавали мелітопольці тих проукраїнських... що не змогли виїхати? Може тобі розповісти як у військовому містечку на Гвардійській місцеві ходили по квартирам українських військових , і що витворяли з сім*ями військових..?? Може ти розкажеш про черги за кацапськими паспортами у БЕРЕЗНІ!!!!!!! 2022 року? Там працюють НАШІ партизани... а не мелітопольські! У моєму будинку на 150 квартир ОДНА проукраїнська сім*я..яку заклювали і які вимушені взяти кацапський паспорт...бо СУСІДИ ЗАЄ,.АЛИ ..до неможливості жити. Не кацапські вояки..а СВОЇ СУСІДИ!!! Будеш ти мені розповідати про мелітопольців... А може розповіси ... що відповідають тим... хто виїхав.. проскитався по світу і вирішив повернутися!? Може розкажеш..що кажуть на вулицях Мелітоплля.? То я тобі розкажу.. ** ... не треба нам ніякого звільнення**.. бо будуть бої... місто розібьють..як ті Бахмути..чи Авдіївкі.. Нам аби спокійно було... Так що помовчи.. ..якщо ти навіть з тих **мінімум 30**... Максимум ДЕСЯТИ!!!
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07.07.2024 17:35 Ответить
Так ось, я теж уродженець Мелітополя і навіть можу тобі розповісти про Ханду та Бугурду, а ще райони Куба та Сахалін на Новому Мелітополі, та які гральні автомати стояли у кінотеатрі "Батьківщина" у 1986-му році. Чи достатньо, щоб повірити в те, що я з Мелітополя? Я не буду тобі зараз тут все розписувати, і мені начхати - повіриш ти мені чи ні, але в Мелітополі й сьогодні повно людей, які ненавидять руZZький світ, включаючи старих та дітей, які не змогли виїхати. Так, там повно вати, але це не привід говорити, що Мелітополь - не Україна, що там немає українських громадян, що там не чекають на звільнення і що треба рівняти моє місто із землею!
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07.07.2024 17:44 Ответить
.. а де я ..мелітопольцю... сказав..що Мелітополь не Україна? УКРАЇНА!!! Тільки з 90 відсотками кацапів і прокацаплених мелітопольців! Про старих навіть не згадуй!!! Ті , кому за 55-60 з величезною радістью зустріли кацапів. Молодь вагалася... і нічого не розуміла. Тих ..яких біля тисячі вийшли на вулиці у березні 2022 вже нема. Бо на їх фоні протидії кацапам... у березні того ж 2022 року ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ... стояли у чергах за паспортами!!! У ТОМУ Ж МЕЛІТОПОЛІ!!!
Спілкувався з бувшими знайомими ще влітку 2022.. Знаєш..що почув..?? ** Ваши стреляют по аэродрому.... ВАШИ!!!!! ** ... і ти пропонуєш мені жалкувати за **нещасними мелітопольцями?* Чи може я щось неправдиве написав про радянські часи і час після розвалу союзу у Мелітополі? Проросійське місто.. Сепарське!! Чи нагадати колону мелітопольців з кацапським прапорами на околиці Запоріжжя.. де їх **вилікували**... у 2014 році?
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07.07.2024 17:57 Ответить
Те, що є люди, старші за 50 і навіть 60, які підтримують Україну - це 100%, особисто знаю таких. Навіть ті, хто явно ніколи не висловлювався за Україну, терпіти не можуть мордву і кавказців, що понаїхали. Що стосується паспортів - то у старих людей який вибір? Ти знаєш, що без аусвайсу з двоголовою куркою їм відмовляють у медичному обслуговуванні, укринські пенсії туди не доходять, виїхати вони не можуть за станом здоров'я, що їм залишалося робити? Ну, реально, які варіанти? Просто повільно вмирати від голоду та хвороб?

І я теж не писав, що там немає проросійськи налаштованих, але це ніяк не 99%! Так, там зараз наїхало орків, якізаймають житло мелітопольців, а свої казарми розміщують у дітсадках та школах, змушуючи дітей туди ходити, а хто не відпускає дитину - загрожують позбавити батьківських прав.
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07.07.2024 18:09 Ответить
..я би сприйняв Ваші слова за реальність...якби у березні 2022 не було диких тисячних черг за кацапсячими паспортами. Так!! Вимушені отримувати аусвайси. Вони...ОДИНИЦІ... і отримувати їх почали наприкінці 2023... І місяця не пройшло після окупації Мелітополя..і тисячні черги!? Чи може щось по іншому було? А зараз так і є. Понаїхало мразоти смердячої... і дійсно займають покинуте житло. При смердячих по іншому і не могло бути. Але факт МАСОВОЇ підтримки рашки у Мелітополі залишається фактом!
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07.07.2024 21:25 Ответить
Говоришь с Мелитополя? И где ты сейчас прячешься?
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07.07.2024 22:40 Ответить
..в Києві ...)))) **прячусь** I Слава Богу на початку 2000-х покинув сепарську помийку. Доля відвела бачити сепарську мразоту. А ти теж **прячешься** чи ти... стидаєшся кацапського прапорця і поставив голандський? Чи будучи за кордоном не маєш бажання спілкуватися вживу з прокацапсячими мелітопольцями? То повертайся... Там тебе приймуть..обігріють.. Розкажеш їм про **тяжке** життя у Нідерландах... про блакитних..які тебе скрепи заставляли забути...))) Рухайся....
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08.07.2024 07:53 Ответить
-Хватит языком трепать и удалять мой ответ. Давай возвращайся сюда в Мелитополь. Чем больше тут будет реальных патриотов Украины тем меньше он будет каким-то там не таким с какими-то не такими людьми. Надо было не разбегаться трусливо по миру, а оставаться и жить и бороться за город, демонстрируя что он был и есть украинский. А то бросили город трусливо к ногам любителей рузького мира и теперь сидите по киевам и ноите. Все патриоты должны вернуться в Мелитополь, раз патриоты. (А на флажок внимания не обращай - это все VPN).
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11.07.2024 18:10 Ответить
... та я на таких, як ти ніколи увагу не звертаю. Тим більш на такого дурноголового, як ти ..який вважає що я можу тут видалити твої дурноваті дописи!!))) Ну то у Мелітополь буде можливість, то повернемося.. Ні я особисто...а ЗСУ!!! Ну а щоб тебе заспокоїти, то давно вже тут є документальна база мелітопольських хвойд, які бігли з слиною на мордяках за кацапськими аусвайсами. Всі дані... навіть з фото і сканами паспортів. А більшість отримала їх ще до осені 2022 року... Так що моліть свого *****, щоб ЗСУ не повернулося у Мелітополь... Бо сам знаю кількох військових... які мелітопольці... і наразі повернення у місто дуже багато мелітопольських ***** пожалкують , що народились на світ.
Ну а це твоє....Все патриоты должны вернуться в Мелитополь, раз патриоты. ... пряме свідоцтво реальної твоєї дурноголовості. Повернуться... але на танках...)))))
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13.07.2024 16:45 Ответить
Все так,але *Зри в корень* Тамбовка,Терпенье ітд ,в кінці 19 століття туди переселяли кацапів,зокрема з Тамбовської губернії.
P.S.Мій дід по матері був гол.лісником Херсонської губернії.
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07.07.2024 19:38 Ответить
.. на початку 30-х їх туди навезли. як скот!!! У семидесятих бабка... сусідка була... СевАстьянова... 1909 року..як зараз пам*ятаю)))) Приперли з Архангельської губернії разом з чоловіком і кодлом голосраких кацапчат. Так на початку 90-х скиглила за СРСР... Кацапчата повиростали... дали послід... ті теж розплодилися... От Вам і мелітопольські **українці**!!! А скільки на шахти Доунбасії та Лугандонії гидоти навезли перед війною..!! А після війни власівців.. всіх маргіналів звозили туди ж... на **ПЕРЕВОСПИТАНИЕ**... І скільки ця мразота наплодила ?
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07.07.2024 21:18 Ответить
Це природа зрадників і нелюдів жити на халяву ,
а не щирих українців , які ******* Украіну і готові віддати
своє життя за неї та її вільне майбутнє 🙁
Це не пафосность , а щира правда !!
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07.07.2024 18:27 Ответить
Давай лучше по твоему дому будем шарашить, чтобы дурость не писал.
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07.07.2024 17:14 Ответить
.. по моєму твої кацапсячі тварини і шарашать... А тобі у Мелітополі спокійно?
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07.07.2024 17:16 Ответить
Ты провокатор, потому идешь за руZZким кораблем. Вас таких я еще в 2004 насмотрелся, когда вы кромсали украинцев на 3 сорта. И Фарион свою туде же забери, сепаратист.
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07.07.2024 17:22 Ответить
.. **русскоговорящий украинец**..... Вас у 2004 потрібно було не на три сорти ділити..а на два. Ви і привели янека .. ви і зелену гниду привели..ви і війну притягнули ... Даунбаси...Лугандони...Мелітопольці..тощо...
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07.07.2024 17:40 Ответить
Ошибаешься, сепар, я был на Майдане с помаранчевой стороны, Украина - едина, и не вам ее делить на 3 сорта или 2!
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07.07.2024 17:45 Ответить
..це ти поділив своїм... А може, краще пошукаєш злодіїв помеж чиновників у вишиванках у Львівській та Івано-Франківській областях, які крадуть у армії? А я ділю на СВОЇХ...українців..і ВОРОГІВ..хохлозадих баранів..яким похер..яка влада... яка мова..і чий прапор на будівлі. Твій **народний депутат** женя балицький теж **українцем** був у 2014 році.. Тобі ..який був на помаранчевому боці.. не видно було тоді деління на сорти? Даунбасію..Лугандонія..крим... Хто ділив Україну сортами? В єдиній Україні і були ті.. соплежуї..які не ділили. А треба..ділити на мразоту і українців. Тому і були януковичі..і зараз зелені істоти..бо ви не хочете ділити на українців і ВОРОГІВ!
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07.07.2024 18:06 Ответить
Я вот об этом, если ты не понял:



Все это технологии разделения украинцев и Украины, облегчившие вторжение в 2022-м. Разделяй и влавствуй.
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07.07.2024 18:11 Ответить
.. а ти до того дурноголовий.. що прокацапський плакатик взяв за ідею? Що у тебу у голові? Чи може коли ти був у Львові тебе призирливо цькували за твою російську мову? А може ...тих хто приїздив до Донецька і Мелітополя і розмовляли українською не називали **селом**? То хто поділив на сорти? О ..кацапсячий... !! Ти чи дурний... чи тупий..?? Це одне і теж...але для тебе це різниця..)))
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07.07.2024 18:19 Ответить
А ты у нас патриот россии, находящийся на задании в стране наиболее вероятного противника?
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07.07.2024 18:13 Ответить
.. не давит полмиллиона гнилья кацапского в перегное... без рук..ног...мозгов? Для тебя..смердячее ... пишу понятным для дебила языГом?
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07.07.2024 18:22 Ответить
Просто вдавися)))
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07.07.2024 18:24 Ответить
І чим тобі Фаріонша невгодила?
Що особисто тобі та іншій 3,14-братії -"какая разніца, но даффай па рускі ібо я нє понімать", не давала вивчити українську? і т.д...
Оця гріховни толерстія і привела до 2022 року..
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07.07.2024 18:23 Ответить
зато бувший мер Мелітополя був нагороджений херпіду орденом за героїчну втечу з *полону* та поставлено смотрящим за Запорізькою областю
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07.07.2024 18:29 Ответить
... ну про загальні відсотки поголосувавших за зелений непотріб у Мелітополі згадувати не будемо. Якби у другий тур вийшли Бойко та Зе... тут шансів у зеленого і близько би не було б. Так що як кажуть..який цар .. така і свита..))) Був би бойко... губернатором був би балицький.... І час так і показав. При бойко балицький..і при кацапах балицький... )))
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07.07.2024 18:45 Ответить
Горит русня - туши бензином
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07.07.2024 17:41 Ответить
у Хасавюрті через КЗ згоріли нахєр трансформатори на https://www.google.com.ua/maps/place/43%C2%B013 ПС Ярик-Су 110/35/10 кВ, 50 MVA. Десь близько вісімдесяти тисяч хасавюртів і хасавюрток залишились надовго без світла.
А https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B026 між Сєргєєвкою та Погореловкою продовжують вибухати балістичні ракети та ракети "повітря-земля", так що сєргєєвські і погорєловські корови та кози вже перестали доїтись, а собаки тепер заікаються коли гавкають.
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07.07.2024 19:00 Ответить
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07.07.2024 19:37 Ответить
https://i.ibb.co/s3kM1Tp/ukraine-rada-2019-U.png воля народу
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08.07.2024 07:53 Ответить
 
 