В оккупированном Мелитополе раздались взрывы. После "прилетов" начался пожар на аэродроме, - СМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Во временно оккупированном Мелитополе прогремела серия взрывов. В соцсетях пишут о пожаре на аэродроме, который начался после "прилетов".
Об этом сообщает Telegram-канал "РИА-Мелитополь", информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщает паблик, первый взрыв прогремел около 15:21 и по характеру звука был похож на работу ПВО. А вот второй и третий взрывы были "прилетами". После этого прозвучали еще взрывы.
Сообщается, что в оккупированном Мелитополе горит аэропорт.
"Как минимум, три точных прилета. Сейчас горит в трех местах. Самый большой очаг задымления ближе к Каховскому шоссе. Слышно как по городу несутся кареты скорой помощи", - говорится в заметке Telegram-канала.
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+18 Микола Січень #486030
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+16 pacerhard melina
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А ще, Міжнародний день миру та любові, Всесвітній день шоколаду!))
Спілкувався з бувшими знайомими ще влітку 2022.. Знаєш..що почув..?? ** Ваши стреляют по аэродрому.... ВАШИ!!!!! ** ... і ти пропонуєш мені жалкувати за **нещасними мелітопольцями?* Чи може я щось неправдиве написав про радянські часи і час після розвалу союзу у Мелітополі? Проросійське місто.. Сепарське!! Чи нагадати колону мелітопольців з кацапським прапорами на околиці Запоріжжя.. де їх **вилікували**... у 2014 році?
І я теж не писав, що там немає проросійськи налаштованих, але це ніяк не 99%! Так, там зараз наїхало орків, якізаймають житло мелітопольців, а свої казарми розміщують у дітсадках та школах, змушуючи дітей туди ходити, а хто не відпускає дитину - загрожують позбавити батьківських прав.
Ну а це твоє....Все патриоты должны вернуться в Мелитополь, раз патриоты. ... пряме свідоцтво реальної твоєї дурноголовості. Повернуться... але на танках...)))))
P.S.Мій дід по матері був гол.лісником Херсонської губернії.
а не щирих українців , які ******* Украіну і готові віддати
своє життя за неї та її вільне майбутнє 🙁
Це не пафосность , а щира правда !!
Все это технологии разделения украинцев и Украины, облегчившие вторжение в 2022-м. Разделяй и влавствуй.
Що особисто тобі та іншій 3,14-братії -"какая разніца, но даффай па рускі ібо я нє понімать", не давала вивчити українську? і т.д...
Оця гріховни толерстія і привела до 2022 року..
А https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B026 між Сєргєєвкою та Погореловкою продовжують вибухати балістичні ракети та ракети "повітря-земля", так що сєргєєвські і погорєловські корови та кози вже перестали доїтись, а собаки тепер заікаються коли гавкають.