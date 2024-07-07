В оккупированном Мелитополе раздались взрывы. После "прилетов" начался пожар на аэродроме, - СМИ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во временно оккупированном Мелитополе прогремела серия взрывов. В соцсетях пишут о пожаре на аэродроме, который начался после "прилетов".

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА-Мелитополь", информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщает паблик, первый взрыв прогремел около 15:21 и по характеру звука был похож на работу ПВО. А вот второй и третий взрывы были "прилетами". После этого прозвучали еще взрывы.

Сообщается, что в оккупированном Мелитополе горит аэропорт.

"Как минимум, три точных прилета. Сейчас горит в трех местах. Самый большой очаг задымления ближе к Каховскому шоссе. Слышно как по городу несутся кареты скорой помощи", - говорится в заметке Telegram-канала.

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