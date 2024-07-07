В окупованому Мелітополі пролунали вибухи. Після "прильотів" почалася пожежа на аеродромі, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунала серія вибухів. У соцмережах пишуть про пожежу на аеродромі, яка почалася після "прильотів".

Про це повідомляє Telegram-канал "РІА-Мелітополь", інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляє паблік, перший вибух пролунав близько 15.21 і за характером звуку був схожий на роботу ППО. А ось другий і третій вибухи були "прильотами". Після цього пролунали ще вибухи.

Повідомляється, що в окупованому Мелітополі горить летовище.

"Як мінімум, три точних прильоти. Наразі горить в трьох локаціях. Найбільший осередок задимлення ближче до Каховського шосе. Чути як містом несуться карети швидкої допомоги", - йдеться у дописі Telegram-каналу.

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