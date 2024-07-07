В окупованому Мелітополі пролунали вибухи. Після "прильотів" почалася пожежа на аеродромі, - ЗМІ. ФОТОрепортаж
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунала серія вибухів. У соцмережах пишуть про пожежу на аеродромі, яка почалася після "прильотів".
Про це повідомляє Telegram-канал "РІА-Мелітополь", інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомляє паблік, перший вибух пролунав близько 15.21 і за характером звуку був схожий на роботу ППО. А ось другий і третій вибухи були "прильотами". Після цього пролунали ще вибухи.
Повідомляється, що в окупованому Мелітополі горить летовище.
"Як мінімум, три точних прильоти. Наразі горить в трьох локаціях. Найбільший осередок задимлення ближче до Каховського шосе. Чути як містом несуться карети швидкої допомоги", - йдеться у дописі Telegram-каналу.
Топ коментарі
+18 Микола Січень #486030
показати весь коментар07.07.2024 16:56 Відповісти Посилання
+16 NavigatorUR
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+16 pacerhard melina
показати весь коментар07.07.2024 17:12 Відповісти Посилання
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Спілкувався з бувшими знайомими ще влітку 2022.. Знаєш..що почув..?? ** Ваши стреляют по аэродрому.... ВАШИ!!!!! ** ... і ти пропонуєш мені жалкувати за **нещасними мелітопольцями?* Чи може я щось неправдиве написав про радянські часи і час після розвалу союзу у Мелітополі? Проросійське місто.. Сепарське!! Чи нагадати колону мелітопольців з кацапським прапорами на околиці Запоріжжя.. де їх **вилікували**... у 2014 році?
І я теж не писав, що там немає проросійськи налаштованих, але це ніяк не 99%! Так, там зараз наїхало орків, якізаймають житло мелітопольців, а свої казарми розміщують у дітсадках та школах, змушуючи дітей туди ходити, а хто не відпускає дитину - загрожують позбавити батьківських прав.
Ну а це твоє....Все патриоты должны вернуться в Мелитополь, раз патриоты. ... пряме свідоцтво реальної твоєї дурноголовості. Повернуться... але на танках...)))))
P.S.Мій дід по матері був гол.лісником Херсонської губернії.
а не щирих українців , які ******* Украіну і готові віддати
своє життя за неї та її вільне майбутнє 🙁
Це не пафосность , а щира правда !!
Все это технологии разделения украинцев и Украины, облегчившие вторжение в 2022-м. Разделяй и влавствуй.
Що особисто тобі та іншій 3,14-братії -"какая разніца, но даффай па рускі ібо я нє понімать", не давала вивчити українську? і т.д...
Оця гріховни толерстія і привела до 2022 року..
А https://www.google.com.ua/maps/place/50%C2%B026 між Сєргєєвкою та Погореловкою продовжують вибухати балістичні ракети та ракети "повітря-земля", так що сєргєєвські і погорєловські корови та кози вже перестали доїтись, а собаки тепер заікаються коли гавкають.