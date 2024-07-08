Россияне атаковали Никопольщину артиллерией и дронами-камикадзе: ранены мужчины, повреждены 5 домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

В понедельник, 8 июля, в Никопольском районе Днепропетровской области в результате обстрелов повреждено частное предприятие, частные дома и ЛЭП. Также в ОВА сообщили о раненом мужчине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Не прекращался сегодня и террор Никопольщины - артиллерией и дронами-камикадзе. Громко было в райцентре, Покровской и Мировской громадах. Пострадал 65-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно", - говорится в сообщении.

Как отметили в ОВА, повреждены 5 частных домов и многоэтажка. Изуродовано частное предприятие. Зацепило линию электропередач.

Загорелись здание, которое не эксплуатируется, и сухая трава. Пожар был потушен.













В Днепре, по уточненной информации, из-за утренней атаки, в частности, повреждены также с десяток многоэтажек, 2 общежития, колледж, магазин, авто.

В Кривом Роге также побиты полтора десятка автомобилей и медучреждение.

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