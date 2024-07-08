Росіяни атакували Нікопольщину артилерією та дронами-камікадзе: поранено чоловіка, пошкоджено 5 будинків. ФОТОрепортаж

У понеділок, 8 липня, у Нікопольському районі Дніпропетровської області внаслідок обстрілів пошкоджено приватне підприємство, приватні будинки та ЛЕП. Також в ОВА повідомили про пораненого чоловіка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Не припинявся сьогодні й терор Нікопольщини – артилерією та дронами-камікадзе. Гучно було в райцентрі, Покровській та Мирівській громадах. Постраждав 65-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно", - ідеться в повідомленні.

Як зазначили в ОВА, пошкоджені 5 приватних будинків й багатоповерхівка. Понівечене приватне підприємство. Зачепило лінію електропередач.

Зайнялися будівля, що не експлуатується, та суха трава. Пожежу загасили.













У Дніпрі, за уточненою інформацією, через вранішню атаку, зокрема, пошкоджені також з десяток багатоповерхівок, 2 гуртожитки, коледж, магазин, авто.

У Кривому Розі також побиті півтора десятка авто і медзаклад.

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