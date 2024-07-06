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Завершено розбір завалів будинку у Дніпрі, який росіяни атакували ракетою 28 червня, - ОВА. ФОТОрепортаж

Рятувальники завершили розбирати завали багатоповерхівки у Дніпрі, який росіяни атакували ракетою 28 червня.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Через ту атаку, на жаль, загинули троє людей. 12 – постраждали. Троє з них досі в лікарні. Співчуття родинам жертв атаки. Найшвидшого одужання потерпілим", - написав він.

Атака на Дніпро 28 червня

Як зазначається, рятувальники працювали цілодобово. Вивезено майже 2000 т будівельного сміття.

Також Лисак подякував усім, хто у той трагічний вечір і весь час після допомагав -надзвичайникам, медикам, комунальникам, благодійникам.

Також читайте: Обстріли Дніпра 28 червня та 3 липня: Кількість жертв зросла

Атака на Дніпро 28 червня
Атака на Дніпро 28 червня

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Дніпру: На зв’язок вийшли двоє людей, яких вважали зниклими безвісти

Атака на Дніпро 28 червня
Атака на Дніпро 28 червня

Обстріл Дніпра 28 червня 2024 року

28 червня російська ракета влучила у житловий будинок в Дніпрі. Повідомляється, що кількість постраждалих сягнула 13 осіб. Серед них вагітна жінка. Також повідомлялося, що після атаки зниклими безвісти вважали 5 людей. Згодом на зв’язок вийшли двоє людей, яких вважали зниклими безвісти. Внаслідок удару РФ по Дніпру 28 червня загинули 3 особи

Автор: 

Дніпро (3302) Лисак Сергій (127)


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Руйнування та вбивства - це невід'ємна частина життя кожного кацапа, без яких воно не може жити.
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06.07.2024 17:13 Відповісти
 
 