Завершено розбір завалів будинку у Дніпрі, який росіяни атакували ракетою 28 червня, - ОВА. ФОТОрепортаж
Рятувальники завершили розбирати завали багатоповерхівки у Дніпрі, який росіяни атакували ракетою 28 червня.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Через ту атаку, на жаль, загинули троє людей. 12 – постраждали. Троє з них досі в лікарні. Співчуття родинам жертв атаки. Найшвидшого одужання потерпілим", - написав він.
Як зазначається, рятувальники працювали цілодобово. Вивезено майже 2000 т будівельного сміття.
Також Лисак подякував усім, хто у той трагічний вечір і весь час після допомагав -надзвичайникам, медикам, комунальникам, благодійникам.
Обстріл Дніпра 28 червня 2024 року
28 червня російська ракета влучила у житловий будинок в Дніпрі. Повідомляється, що кількість постраждалих сягнула 13 осіб. Серед них вагітна жінка. Також повідомлялося, що після атаки зниклими безвісти вважали 5 людей. Згодом на зв’язок вийшли двоє людей, яких вважали зниклими безвісти. Внаслідок удару РФ по Дніпру 28 червня загинули 3 особи
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