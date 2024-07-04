Обстріли Дніпра 28 червня та 3 липня: Кількість жертв зросла

Внаслідок удару РФ по Дніпру 28 червня загинули 3 особи, а внаслідок обстрілу 3 липня - 6 осіб.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі під завалами дніпровського будинку, який росіяни понівечили у п'ятницю, рятувальники виявили тіло жінки. Це вже третя жертва того удару.

У лікарні померла 60-річна жінка, яка отримала поранення під час учорашньої атаки на місто", - йдеться в повідомленні.

Так, кількість жертв удару по місту 3 липня 2024 року зросла до 6 осіб.

4 липня оголошено днем жалоби за загиблими.

Читайте: Обстріли Дніпропетровщини: кількість постраждалих від атаки на Дніпро зросла до 53, Нікопольщина під ударами дронів та артилерії. ФОТОрепортаж

Обстріл Дніпра 28 червня 2024 року

28 червня російська ракета влучила у житловий будинок в Дніпрі. Повідоляється, що кількість постраждалих сягнула 13 осіб. Серед них вагітна жінка. Також повідомлялося, що після атаки зниклими безвісти вважали 5 людей. Згодом на зв’язок вийшли двоє людей, яких вважали зниклими безвісти.

Російський удар по Дніпру зранку 3 липня 2024 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що у Дніпрі пролунали вибухи, пошкоджено один з торговельних центрів. Також зазначалося, що ворог атакував місто ракетами та ударними дронами.

Згодом стало відомо, що через атаку на Дніпро 4 людини загинули. 34 особи постраждали.

У Дніпрі 4 липня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по місту. За даними Повітряних сил, під час атаки на регіон було знищено 1 із 3 ракет "Іскандер-К" та ще 10 повітряних цілей.

Президент Володимир Зеленський повідомив про 5 загиблих.

Читайте: На саміті НАТО США оголосять більше способів військової підтримки України, - посол Брінк