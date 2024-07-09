Беларусь начала совместные с Китаем военные учения вблизи украинской и польской границ.. ФОТО

На полигоне Брестский в Беларуси начались совместные военные учения Беларуси и Китая "Атакующий сокол".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на пресс-центр Минобороны Беларуси.

В рамках учений военнослужащие обеих стран отработают вопросы ночного десантирования, преодоления водных препятствий, ведения действий в населенном пункте.

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Учения будут продолжаться до 19 июля.

Как в свою очередь отмечает Sky News, учения проходят накануне саммита НАТО в Вашингтоне, где 32 страны-члена НАТО встретятся, чтобы обсудить дальнейшую военную и финансовую поддержку Украины.

Следует отметить, что Брестский полигон расположен почти в 40 км от границы Украины и около 30 км от границы с Польшей.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что в Беларусь прибыли военные из Китая для "общих антитеррористических учений".