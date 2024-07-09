Білорусь розпочала спільні з Китаєм військові навчання поблизу українського та польського кордонів. ФОТО

На полігоні Брестський у Білорусі розпочалися спільні військові навчання Білорусі та Китаю "Атакуючий сокіл".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони Білорусі.

Як зазначається, у межах навчань військовослужбовці обох країн відпрацюють питання нічного десантування, подолання водних перешкод, ведення дій у населеному пункті.

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Навчання триватимуть до 19 липня.

Як своєю чергою зазначає Sky News, навчання проходять напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, де 32 країни-члени НАТО зустрінуться, щоб обговорити подальшу військову та фінансову підтримку України.

Слід також зазначити, що Брестський полігон розташований майже за 40 км від кордону України та близько 30 км від кордону з Польщею.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що до Білорусі прибули військові з Китаю для "спільних антитерористичних навчань"