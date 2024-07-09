Білорусь розпочала спільні з Китаєм військові навчання поблизу українського та польського кордонів. ФОТО
На полігоні Брестський у Білорусі розпочалися спільні військові навчання Білорусі та Китаю "Атакуючий сокіл".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони Білорусі.
Як зазначається, у межах навчань військовослужбовці обох країн відпрацюють питання нічного десантування, подолання водних перешкод, ведення дій у населеному пункті.
Навчання триватимуть до 19 липня.
Як своєю чергою зазначає Sky News, навчання проходять напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, де 32 країни-члени НАТО зустрінуться, щоб обговорити подальшу військову та фінансову підтримку України.
Слід також зазначити, що Брестський полігон розташований майже за 40 км від кордону України та близько 30 км від кордону з Польщею.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що до Білорусі прибули військові з Китаю для "спільних антитерористичних навчань"
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Ядерка - вже другорядне. Шахти можна було б взяти під контроль спецпризначенцями, все одно регулярні війська будуть дезінтегровані.
в історії кєтаю немає жодної війни, коли б вони когось перемогли!
При такій кількості, що перевищує все населення ерефії, не треба особливого військового хисту.
Гроші тут - не показник. Наявня виробничі потужності - ось що вирішує.
це буде просто некерований натовп, накази якому передаються з затримкою в кілька годин, чи може днів! це буде не армія, а неповоротка черепаха
Тоді від ЗС рф залишаться ріжки та ніжки.
доречі будівнитцвом розірівають економіку всі країни, тому то таке.
США та Європка реально виростили собі на голову чергового монстра який хоче "панування" та двополярності на своїх умовах.
якщо пустити на конвейорі, скажемо - входить обісравшийся кєтаєць, йому дають в копито пігулку, він її ковтає і запиває водою - допустимо, 10 секунд на одну пику, виходить 360 в годину, або 2880 за робочий день! 1,000,000 засранців ділимо на 2880 в день = отримуємо 347 днів роздавати пігулки тільки мільйону засранцям... схоже, більшість подохне не дочекавшись допомоги
Але Китай поки що не має повного контролю над землею. Ще є якісь обмеження, конкуренція з боку самих кацапів. Цю проблему може вирішити лише НОАК.
Ні, Китай зараз, поки є *****, з росією ще панькається. Але якщо на росії раптом воцарітся бєзвластіє, він дочекається розпалу громадянської війни, а тоді вже вдарить з усієї сили на повну глибину.
військові навчаннявоєнна клоунада за графіком. А зеледент учора їх у дупу цілував, потужна країна.. зупинить рашку...
Кто более матери-истории ценен?
Мы говорим китаец, подразумеваем - засранец,
Мы говорим белорус, подразумеваем - гнус! (с)
Невже теж зуби точать на ЄС разом із кремлівським плюгавим
виродком ?
А кто это нам рассказывал про то, как кто-то нами управляет ?
их вьетнам дрючил как хотел)
Аhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Амурська Українська Обласна Рада
Бhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Благовіщенська Українська Окружна Рада
Вhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Владивостоцька Українська Окружна Рада https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B7%27%D1%97%D0%B7%D0%B4%D0%B8_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83 Всеукраїнські з'їзди діячів і громадянства Далекого Сходу
Гhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87 Глушко Юрій Косьмич https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Горовий Петро Іванович
Зhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Забайкальська Українська Окружна Рада
Іhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Іманська Українська Окружна Рада
Кhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Камчатська Українська Окружна Рада https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%97_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%A1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96 Конституція національно-культурної автономії українства на Далекому Сході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Криченко-Могила Гаврило Петрович
Мhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Маньчжурська Українська Окружна Рада https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%87_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мелашич Гордій Петрович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA-%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Микольськ-Уссурійська Українська Окружна Рада
Рhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA_(%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA) Ранок (тижневик)
Сhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Сахалінська Українська Окружна Рада https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Свободненська Українська Окружна Рада https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ступак Онисим Якович
Тhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Твердовський Петро Федорович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 Тимчасовий Далекосхідній Український Крайовий Комітет
Уhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Українська Далекосхідна Крайова Рада https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85 Український далекосхідний рух https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82 Український Далекосхідній Секретаріат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8 Українські Далекосхідні Окружні Ради
Хhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Хабаровська Українська Окружна Рада https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Хрещатицький Борис Ростиславович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83 Хронологія історії Зеленого Клину
від цих фсбешних комуняк?
Чому тягнуть з санкціями проти
китая?Можливо,запад переходить
на військові рейки,для цього
потрібен час.Віна в Україні - це
час для переозброєння...
Хто б не хейтив Трампа але він єдиний хто мав яйця піти проти корпоративного лоббі та підняти податки для китайських товарів, і іпотечна криза там частково його рук справа, які Байден одразу відмінив та це дало можливість китайцям нарощувати військову машину.
Але думаю що вже наступного разу нажаль він не буде йти цим шляхом, цього немає в його спічах... не хоче вже йти проти американських корпорацій та Китай буде мати ще більше отримати дивідендів глобально від війни в Україні і можливість наростити свій вплив