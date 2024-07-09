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Білорусь розпочала спільні з Китаєм військові навчання поблизу українського та польського кордонів. ФОТО

На полігоні Брестський у Білорусі розпочалися спільні військові навчання Білорусі та Китаю "Атакуючий сокіл".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони Білорусі.

Як зазначається, у межах навчань військовослужбовці обох країн відпрацюють питання нічного десантування, подолання водних перешкод, ведення дій у населеному пункті.

Також читайте: Лукашенко каже, що Захід хоче "втягнути Білорусь у воєнні розбірки"

спільні навчання Білорусі та Китаю
спільні навчання Білорусі та Китаю

Навчання триватимуть до 19 липня.

Як своєю чергою зазначає Sky News, навчання проходять напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, де 32 країни-члени НАТО зустрінуться, щоб обговорити подальшу військову та фінансову підтримку України.

Слід також зазначити, що Брестський полігон розташований майже за 40 км від кордону України та близько 30 км від кордону з Польщею.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що до Білорусі прибули військові з Китаю для "спільних антитерористичних навчань"

Автор: 

Білорусь (7970) Китай (4715) військові навчання (2781)


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Топ коментарі
+17
Ось це і є китайський мирний план. Тренуються спершу захопити Польщу, країни Прибалтики. Вже сліпий бачить пряму загрозу Європі. Тому допомагайте Україні чи вам буде кінець. Справа лише часу.
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09.07.2024 10:45 Відповісти
+16
Щось ці виродки мутять.
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09.07.2024 10:33 Відповісти
+12
Захід сциться розвалу росії, бо у цьому разі її території окупує Китай. Якщо він отримає надра Сибіру, то русня буде на його фоні просто маленькими хлопчиками.
Ядерка - вже другорядне. Шахти можна було б взяти під контроль спецпризначенцями, все одно регулярні війська будуть дезінтегровані.
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09.07.2024 10:34 Відповісти
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Щось ці виродки мутять.
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09.07.2024 10:33 Відповісти
Захід сциться розвалу росії, бо у цьому разі її території окупує Китай. Якщо він отримає надра Сибіру, то русня буде на його фоні просто маленькими хлопчиками.
Ядерка - вже другорядне. Шахти можна було б взяти під контроль спецпризначенцями, все одно регулярні війська будуть дезінтегровані.
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09.07.2024 10:34 Відповісти
кєтайці хрінові вояки! за всю тисячолітню історію кєтай шпєкалі і в рот і в дупу всі кому не лінь!
в історії кєтаю немає жодної війни, коли б вони когось перемогли!
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09.07.2024 10:40 Відповісти
Вони можуть мобілізувати приблизно 200 мільйонів бійців.
При такій кількості, що перевищує все населення ерефії, не треба особливого військового хисту.
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09.07.2024 10:44 Відповісти
це міф. японці в ДСВ той Китай просто вирізали як хотіли і ніякі оті сотні мільйонів китайців нічого їм не могли протиставити.
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09.07.2024 10:47 Відповісти
Тоді Китай не був другою економікою світу.
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09.07.2024 10:51 Відповісти
кєтай "друга економіка світу" через маніпуляції з нерухомості
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09.07.2024 10:56 Відповісти
Тільки світові ринки завалені саме китайським мотлохом.
Гроші тут - не показник. Наявня виробничі потужності - ось що вирішує.
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09.07.2024 10:57 Відповісти
ну так, але ж все чим кєтайці завалили Світ, воно ж все копійчане...
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09.07.2024 11:00 Відповісти
В лайні теж можна потонути, якщо його багато.
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09.07.2024 11:09 Відповісти
тільки ті ж самі мільйони китайських "добровольців" посунули американців та їх союзників майже від китайського кордону до кордону теперішнього в кореї.
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09.07.2024 10:52 Відповісти
тоді за ними стояв сталінський совок, на хвилиночку. як і за в'єтнамцями.
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09.07.2024 11:02 Відповісти
тоді катийці були босоногою юрбою голодних голодранців. а тепер їм совок і не потрібен.
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09.07.2024 11:07 Відповісти
Мобілізувати можуть - але калашів випустили менше ніж 200 лямів ( теперка не древні часи - вила і дрючки не конають ).
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09.07.2024 10:52 Відповісти
всі чомусь забувають що разом з кількістю "бійців" шаленими темпами зростають інші проблеми, перш за все керування всією цією шоблою! уявіть скількі командарів потрібно, щоб керувати 200 мільйонами солдатів? а скількі командирів потрібно щоб керувати тими, хто керує 200 мільйонами солдатів? а над ними скільки сотен тисяч потрібно командирів? а над цими скільки потібно, щоб звести все до більш-меньш керуємих кількох командирів, щоб будуть слухати безпосередньо головнокомандуючого? уявіть собі цю мережу розповсюдження наказів? )))
це буде просто некерований натовп, накази якому передаються з затримкою в кілька годин, чи може днів! це буде не армія, а неповоротка черепаха
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09.07.2024 10:53 Відповісти
Для цього потрібно, щоб на території колишньої росї десь півроку, а краще рік, протривала прекрасна громадянська війна в форматі "всі проти всіх", і без чЛєніна.
Тоді від ЗС рф залишаться ріжки та ніжки.
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09.07.2024 10:55 Відповісти
це все дурня ваша писанина, маючи реально безлімітний мобрезерв(з тих хто служив срочку) не потрібно армію робити овервеличезною, просто буде ефективна ротація та поповнення втрат.
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09.07.2024 11:56 Відповісти
от чому дурн, на кшталт тебе, не читає усю послідовність коментарів, щоб зрозуміти суть діалогу?
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09.07.2024 12:00 Відповісти
не ясно тільки хто тут дурень, людина яка заперечує що вузькоокі 1-2 економіка світу може тільки імбіцил.
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09.07.2024 12:04 Відповісти
імбіцил, ану приведи цитату заперечення, що кєтай не 1-2 економіка?
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09.07.2024 12:07 Відповісти
кєтай "друга економіка світу" через маніпуляції з нерухомості
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09.07.2024 12:09 Відповісти
ну і що, кєтай там не через маніпуляції з нерухомості? може кєтай не набудував пустих міст?
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09.07.2024 12:11 Відповісти
Це крапля в морі порівняно з іншою економікою,
доречі будівнитцвом розірівають економіку всі країни, тому то таке.
США та Європка реально виростили собі на голову чергового монстра який хоче "панування" та двополярності на своїх умовах.
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09.07.2024 12:16 Відповісти
"крапля в морє"? судячи з опису структури, та "крапля в море" займає третину кєтайської економіки
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09.07.2024 17:06 Відповісти
Сарана не має "командирів", але виїдає все до коріння.
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09.07.2024 12:09 Відповісти
І до того ж ця орава має щось їсти і потім какати, а ще потім буває заслабне від інфекційних хвороб.
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09.07.2024 15:18 Відповісти
отож, а скільки потрібно лікарів, щоб вилікувати, скажемо 1,000,000 обісравшихся кєтайців?
якщо пустити на конвейорі, скажемо - входить обісравшийся кєтаєць, йому дають в копито пігулку, він її ковтає і запиває водою - допустимо, 10 секунд на одну пику, виходить 360 в годину, або 2880 за робочий день! 1,000,000 засранців ділимо на 2880 в день = отримуємо 347 днів роздавати пігулки тільки мільйону засранцям... схоже, більшість подохне не дочекавшись допомоги
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09.07.2024 19:24 Відповісти
Даремно Захід сциться, запізно. Китай вже і так повністю контролює кацапів без потреби щось там скуповувати. Це і дешевше і дозволяє китайцям грати в милу кацапську гру "нас там нєт" на яку Захід завжди вівся і буде вестися ще з десяток чи два десятки років
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09.07.2024 10:41 Відповісти
Захід даремно сциться, бо це вже невідворотний історичний процес.
Але Китай поки що не має повного контролю над землею. Ще є якісь обмеження, конкуренція з боку самих кацапів. Цю проблему може вирішити лише НОАК.
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09.07.2024 10:43 Відповісти
Для Китаю в кацапії нема жодних обмежень які потребують задіяння НОАК. Китаю вигідна "единая и неделимая" кацапія як домініон яким Китай керує з одного центру і нема потреби впливати на купу державок із власними урядами і кордонами. Шикнув на ***** "и все завертелось"
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09.07.2024 10:48 Відповісти
А якщо замість ***** прийде якийсь упоротий нацик, що викине всіх китайців геть силою армії?
Ні, Китай зараз, поки є *****, з росією ще панькається. Але якщо на росії раптом воцарітся бєзвластіє, він дочекається розпалу громадянської війни, а тоді вже вдарить з усієї сили на повну глибину.
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09.07.2024 10:50 Відповісти
Замість ***** там буде той кого поставить Китай
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09.07.2024 10:51 Відповісти
Тоді обійдеться без повномасштабного втручання НОАК. Зайдуть загони "чістільщіков", відфільтрують всю бомжоту, алканшю, тунеядців, решту змусять вивчити китайську і змусять працювати на примітивних роботах.
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09.07.2024 10:53 Відповісти
там всі давно знають китайську - на сході рашки. В іркутську наприклад. У Хакові жила наша подруга, родом з іркутська - в 2017 їздила до мами. З 38 каналів на ТБ лише два расійською мовою, в дитячих садочках - все китайською, руді расійсчькі діти на утрєнніках шпрехають китайські віршики
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09.07.2024 12:06 Відповісти
Багато слів! Захід-сциться!!
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09.07.2024 11:12 Відповісти
А назва яка пафосна. Срана курка.
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09.07.2024 10:35 Відповісти
І не кажіть . "Какуючий сцикєл".
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09.07.2024 10:47 Відповісти
От і китаиози вже марширують в Європі - Заходу сірєнєво?
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09.07.2024 10:37 Відповісти
Китай бере участь у відпрацюванні наступальних дій біля східного кордону Польші
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09.07.2024 10:37 Відповісти
О, почалася окупація бульбашії китайцями.
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09.07.2024 10:38 Відповісти
вона вже завершується

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09.07.2024 11:05 Відповісти
кєтай за мір, але військові навчаннявоєнна клоунада за графіком. А зеледент учора їх у дупу цілував, потужна країна.. зупинить рашку...
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09.07.2024 10:42 Відповісти
Мирний план?
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09.07.2024 10:44 Відповісти
Китаец и белорус -близнецы-братья
Кто более матери-истории ценен?

Мы говорим китаец, подразумеваем - засранец,
Мы говорим белорус, подразумеваем - гнус! (с)
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09.07.2024 10:44 Відповісти
Ось це і є китайський мирний план. Тренуються спершу захопити Польщу, країни Прибалтики. Вже сліпий бачить пряму загрозу Європі. Тому допомагайте Україні чи вам буде кінець. Справа лише часу.
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09.07.2024 10:45 Відповісти
Захід дожував соплі до того, що на його кордоні китайози навчання проводять. Вісь зла повністю сформована і готова діяти, а Захід з НАТО - ні.
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09.07.2024 10:50 Відповісти
Якого чорта лисого ця косоока мразота припхалася аж до Белорусіі ?!

Невже теж зуби точать на ЄС разом із кремлівським плюгавим
виродком ?
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09.07.2024 10:46 Відповісти
вам шкода ЄС?
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09.07.2024 16:24 Відповісти
Бульбаши попали под внешнее управление кнр и рф !
А кто это нам рассказывал про то, как кто-то нами управляет ?
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09.07.2024 10:48 Відповісти
тыць трандыць,уже сколько лет 90% белаоуси скуплено китаем,китайцы не вояки китайцы барыги.
их вьетнам дрючил как хотел)
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09.07.2024 10:57 Відповісти
Нормас, китайози вже атаку на ЄС відпрацьовують. Захід обісрано мовчить. Ну ок.
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09.07.2024 10:48 Відповісти
Захід мовчит інакше ескалація.
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09.07.2024 10:48 Відповісти
!:

Аhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Амурська Українська Обласна Рада

Бhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Благовіщенська Українська Окружна Рада

Вhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Владивостоцька Українська Окружна Рада https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B7%27%D1%97%D0%B7%D0%B4%D0%B8_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83 Всеукраїнські з'їзди діячів і громадянства Далекого Сходу

Гhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87 Глушко Юрій Косьмич https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Горовий Петро Іванович

Зhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Забайкальська Українська Окружна Рада

Іhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Іманська Українська Окружна Рада

Кhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Камчатська Українська Окружна Рада https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%97_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%A1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96 Конституція національно-культурної автономії українства на Далекому Сході https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Криченко-Могила Гаврило Петрович

Мhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Маньчжурська Українська Окружна Рада https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%87_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мелашич Гордій Петрович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA-%D0%A3%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Микольськ-Уссурійська Українська Окружна Рада

Рhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA_(%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA) Ранок (тижневик)

Сhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Сахалінська Українська Окружна Рада https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Свободненська Українська Окружна Рада https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ступак Онисим Якович

Тhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Твердовський Петро Федорович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 Тимчасовий Далекосхідній Український Крайовий Комітет

Уhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Українська Далекосхідна Крайова Рада https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85 Український далекосхідний рух https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82 Український Далекосхідній Секретаріат https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8 Українські Далекосхідні Окружні Ради

Хhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Хабаровська Українська Окружна Рада https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Хрещатицький Борис Ростиславович https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83 Хронологія історії Зеленого Клину
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09.07.2024 10:48 Відповісти
Чого чекає цивілізований світ
від цих фсбешних комуняк?
Чому тягнуть з санкціями проти
китая?Можливо,запад переходить
на військові рейки,для цього
потрібен час.Віна в Україні - це
час для переозброєння...
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09.07.2024 10:51 Відповісти
Китайскький кордон біля Польши
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09.07.2024 11:02 Відповісти
Смердючий булбаш не умнеться. Шукає, **** прихисток, своїй ройоб...ій дюрці.
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09.07.2024 11:08 Відповісти
Сон разума рождает чудовищ.
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09.07.2024 11:11 Відповісти
"Атакующий сокол" - картошечка с рисом... Не вкусно и бессмысленно
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09.07.2024 11:21 Відповісти
Эти суки продались китайцам, очень скоро они увидят результат
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09.07.2024 11:22 Відповісти
Ну захід відреагує серйозною стурбованістю, та розмістить ще інвестицій і виробництв в Китаї... а штати поновили в тому році співпрацю штабів та обімн розвідінформацією

Хто б не хейтив Трампа але він єдиний хто мав яйця піти проти корпоративного лоббі та підняти податки для китайських товарів, і іпотечна криза там частково його рук справа, які Байден одразу відмінив та це дало можливість китайцям нарощувати військову машину.

Але думаю що вже наступного разу нажаль він не буде йти цим шляхом, цього немає в його спічах... не хоче вже йти проти американських корпорацій та Китай буде мати ще більше отримати дивідендів глобально від війни в Україні і можливість наростити свій вплив
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09.07.2024 11:24 Відповісти
Трамп разом з Ином проти кетаю 🤣🤣🤣
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09.07.2024 12:14 Відповісти
****** так і просять
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09.07.2024 11:30 Відповісти
атакующій сракой
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09.07.2024 11:41 Відповісти
Дядечко Сем із Старенькою Європою домиротворився що китаєзи поблизу кордонів НАТО військові навчання проводять...А білорусам за таке треба санкції по самі гланди впаяти
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09.07.2024 13:32 Відповісти
Хохма і нерозуміння,виходить так,що бульбашам тепер **брати**----китайці,а українці--нацисти і бандеровці!!! Світ перекинувся,що таке пропоганда!!!!
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09.07.2024 13:33 Відповісти
Украине нужно провести антитеррористические учения в польше на границе с белорусью под названием "Чык чырык" и на тайване под названием "Дохлый дракон не сси"
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09.07.2024 14:19 Відповісти
Зато Польща купує f35 і patriots
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09.07.2024 15:55 Відповісти
польщі його дають купити. Якщо б ми попросили f35 - нам би не продали
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09.07.2024 16:26 Відповісти
 
 