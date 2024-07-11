РУС
7 319 23

Помогал рашистам вывозить из Крыма украденное украинское зерно: Задержан капитан иностранного грузового судна, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала в акватории Одесской области иностранное грузовое судно и его капитана, работавшего на агрессора. Корабль ходил под флагом одной из стран Центральной Африки, а его экипаж выполнял заказ РФ на вывоз похищенного украинского зерна с временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Помогал российским оккупантам

По данным следствия, в течение 2023-2024 годов судно неоднократно пришвартовывалось к морскому порту Севастополя, чтобы забрать награбленную агропродукцию.

Затем корабль транспортировал груз на Ближний Восток для продажи в пользу страны-агрессора.

СБУ затримала капітана іноземного вантажного судна
Для маскировки преступления капитан периодически выключал GPS-трекер судна и вносил недостоверные сведения в журнал маршрутов и стоянок плавсредства.

"Таким образом он помогал рашистам вывозить многотонные партии украинского зерна, похищенного из временно оккупированных регионов на юге Украины", - говорится в сообщении.

Капитан судна - гражданин Южного Кавказа

Как установило расследование, капитаном грузового судна является гражданин одной из стран Южного Кавказа. Кроме него в состав экипажа корабля входило еще 12 иностранцев.

Во время обыска на борту судна обнаружены документы, средства навигации и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

СБУ затримала капітана іноземного вантажного судна
Подозрение вражескому приспешнику

На основании полученных материалов следователи Службы безопасности сообщили капитану корабля о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

В рамках уголовного производства судно фигуранта отбуксировано в Одесскую область и решением суда арестовано. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и других лиц, причастных к незаконной деятельности.

СБУ затримала капітана іноземного вантажного судна

+10
Повісити на мачте, негайно
показать весь комментарий
11.07.2024 10:05 Ответить
+10
За мільйоні крадіжки в групі всього 5 років? За викрадення сраної машини дають до 8, а тут сотні тисяч тон....
показать весь комментарий
11.07.2024 10:21 Ответить
+9
А хто власник судна?
Це ж не з власної ініціативи найманий робітник ганяв судно з вкраденим зерном?
показать весь комментарий
11.07.2024 10:13 Ответить
попалась рибка...
показать весь комментарий
11.07.2024 10:03 Ответить
За цим південно-кавказцем стоять північно-нігепійці(кацапи). Якби їх арештувати..
показать весь комментарий
11.07.2024 10:56 Ответить
Повісити на мачте, негайно
показать весь комментарий
11.07.2024 10:05 Ответить
Шкода , що при останньому обстрілу Одеси кацапйо по ньому і його кориті не впаяли.
показать весь комментарий
11.07.2024 10:05 Ответить
А хто власник судна?
Це ж не з власної ініціативи найманий робітник ганяв судно з вкраденим зерном?
показать весь комментарий
11.07.2024 10:13 Ответить
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та інших осіб, причетних до незаконної діяльності. Джерело:
показать весь комментарий
11.07.2024 10:17 Ответить
Ахрінеть!
Ціле розслідування потрібно, що би зазирнути у міжнародний реєстр суден?
показать весь комментарий
11.07.2024 10:39 Ответить
РФ или Турция, скорее всего. Капитан грузин.
показать весь комментарий
11.07.2024 10:47 Ответить
Під визначення «країна південного Кавказу» географічно найбільше підходить Вірменія. Хоча Грузія і Вірменія за радянською класифікацією «республіки Закавказзя», тобто ті які знаходяться південніше кавказького хребта..
показать весь комментарий
11.07.2024 12:24 Ответить
20 контрактов отходил и ни разу не видел армянина моряка. У них другой бизнес - ковры.
показать весь комментарий
11.07.2024 12:37 Ответить
Погоджуюсь з вами що найвірогідніше мова йде про капітана грузина але щоб не назвати конкретно його громадянство в новині вирішили напустити туману «країна південного Кавказу» яких всього дві - Грузія або Вірменія.
показать весь комментарий
11.07.2024 12:48 Ответить
Прошла инфа, что азербайджанец.
показать весь комментарий
11.07.2024 21:06 Ответить
От як раз власник міг і не знати (особливо якщо судно не одне). Фрахтом зазвичай займаються окремі компанії і це могла бути компанія з якою він постійно співпрацює (скоріше за все то була кацапська компанія). Судно десь плаває, бабло капає.... а вдаватися в те що везуть у кожний порт - мозг лусне
показать весь комментарий
11.07.2024 14:01 Ответить
За мільйоні крадіжки в групі всього 5 років? За викрадення сраної машини дають до 8, а тут сотні тисяч тон....
показать весь комментарий
11.07.2024 10:21 Ответить
Завантажити вибухівкою і під кримський міст
показать весь комментарий
11.07.2024 10:24 Ответить
Дуже підозріла стаття для цього найманця ,
адже 5 років для такого масштабу краденого украінського
зерна - це смішний мізер 😡
показать весь комментарий
11.07.2024 10:29 Ответить
зараз представник пердогана накаже відпустити негайно...і відпустять
показать весь комментарий
11.07.2024 10:31 Ответить
Сподіваюсь СБУ чи контр-розвідка колись затримає тих хто допомогає рашистам з ОПи....... їх всі навіть знають.
показать весь комментарий
11.07.2024 10:35 Ответить
Хто судновласник і головне- хто чартерує цей жабодав? Фірма що взяла в чартер корито ото злодій.

А капітан , це шістка.
показать весь комментарий
11.07.2024 10:39 Ответить
Так не можна. Ви так і на єрмака вийдете
показать весь комментарий
11.07.2024 10:53 Ответить
Судно під флагом Камеруну, 42 роки(!!!), 4200 тон, зловили його в румунському порті, зараз воно в Рені
показать весь комментарий
11.07.2024 10:49 Ответить
З південного Кавказу, це Gрузин чи турок?
показать весь комментарий
11.07.2024 12:56 Ответить
Кажуть, що азер.
показать весь комментарий
11.07.2024 21:07 Ответить
 
 