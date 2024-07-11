Помогал рашистам вывозить из Крыма украденное украинское зерно: Задержан капитан иностранного грузового судна, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала в акватории Одесской области иностранное грузовое судно и его капитана, работавшего на агрессора. Корабль ходил под флагом одной из стран Центральной Африки, а его экипаж выполнял заказ РФ на вывоз похищенного украинского зерна с временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Помогал российским оккупантам

По данным следствия, в течение 2023-2024 годов судно неоднократно пришвартовывалось к морскому порту Севастополя, чтобы забрать награбленную агропродукцию.

Затем корабль транспортировал груз на Ближний Восток для продажи в пользу страны-агрессора.





Для маскировки преступления капитан периодически выключал GPS-трекер судна и вносил недостоверные сведения в журнал маршрутов и стоянок плавсредства.

"Таким образом он помогал рашистам вывозить многотонные партии украинского зерна, похищенного из временно оккупированных регионов на юге Украины", - говорится в сообщении.

Капитан судна - гражданин Южного Кавказа

Как установило расследование, капитаном грузового судна является гражданин одной из стран Южного Кавказа. Кроме него в состав экипажа корабля входило еще 12 иностранцев.

Во время обыска на борту судна обнаружены документы, средства навигации и другие вещественные доказательства преступной деятельности.





Подозрение вражескому приспешнику

На основании полученных материалов следователи Службы безопасности сообщили капитану корабля о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

В рамках уголовного производства судно фигуранта отбуксировано в Одесскую область и решением суда арестовано. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и других лиц, причастных к незаконной деятельности.

