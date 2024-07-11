Шпионил для врага под видом курьера: СБУ задержала агента ФСБ на Буковине. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили серию ракетных ударов РФ по критической инфраструктуре Черновицкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.

В результате спецоперации в областном центре задержан агент ФСБ, готовивший координаты для огневого поражения ключевых транспортных путей.

Что интересовало оккупантов?

"Среди приоритетных целей врага были узловые станции и железнодорожные маршруты, по которым Силы обороны переправляют тяжелое вооружение и боеприпасы на фронт. Также оккупантов интересовали геолокации медучреждений, где проходят лечение и реабилитацию украинские воины", - говорится в сообщении.

Действуя "под прикрытием" курьера популярного сервиса доставки, агент на своем скутере объезжал местность, где фиксировал нужные ему объекты.

Агент - идейный сторонник рашизма

Полученные сведения он должен был направить своему российскому куратору через личный чат в мессенджере.

Служба безопасности сорвала вражеские планы и задержала злоумышленника с поличным, когда он готовил агентурный "отчет" в ФСБ.

По данным следствия, пособником агрессора является местный житель, идейный сторонник рашизма. В поле зрения оккупантов он попал через своего знакомого из РФ, сотрудничавшего с ФСБ.

Также предатель неоднократно распространял прокремлевские взгляды в российских видеочатах. Во время таких эфиров злоумышленник выступал в поддержку вооруженной агрессии против Украины и оправдывал военные преступления рашистов.

Подозрения предателю

Во время обысков в квартире задержанного изъято два мобильных телефона и компьютер с доказательствами преступной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

