Шпионил для врага под видом курьера: СБУ задержала агента ФСБ на Буковине. ФОТОрепортаж
Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили серию ракетных ударов РФ по критической инфраструктуре Черновицкой области.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает Цензор.НЕТ.
В результате спецоперации в областном центре задержан агент ФСБ, готовивший координаты для огневого поражения ключевых транспортных путей.
Что интересовало оккупантов?
"Среди приоритетных целей врага были узловые станции и железнодорожные маршруты, по которым Силы обороны переправляют тяжелое вооружение и боеприпасы на фронт. Также оккупантов интересовали геолокации медучреждений, где проходят лечение и реабилитацию украинские воины", - говорится в сообщении.
Действуя "под прикрытием" курьера популярного сервиса доставки, агент на своем скутере объезжал местность, где фиксировал нужные ему объекты.
Агент - идейный сторонник рашизма
Полученные сведения он должен был направить своему российскому куратору через личный чат в мессенджере.
Служба безопасности сорвала вражеские планы и задержала злоумышленника с поличным, когда он готовил агентурный "отчет" в ФСБ.
По данным следствия, пособником агрессора является местный житель, идейный сторонник рашизма. В поле зрения оккупантов он попал через своего знакомого из РФ, сотрудничавшего с ФСБ.
Также предатель неоднократно распространял прокремлевские взгляды в российских видеочатах. Во время таких эфиров злоумышленник выступал в поддержку вооруженной агрессии против Украины и оправдывал военные преступления рашистов.
Подозрения предателю
Во время обысков в квартире задержанного изъято два мобильных телефона и компьютер с доказательствами преступной деятельности.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
З нього толку для України, УЖЕ не буде!! Московська війна, йде в Україні уже 11 років!! Про що можна теревеніти, з убивцею Українців???
