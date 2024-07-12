В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: "прилет" в районе аэропорта, - Андрющенко. ФОТО

Во временно оккупированном Мариуполе днем 12 июля слышали взрывы.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Громко! Детали уточняем", - отметил он.

Впоследствии он уточнил, что "прилетело" по аэропорту.

"Зашибись. Только что там были "Хуснулин" и Пушилин. Да и без них там хватает... Какой прекрасный день!", - прокомментировал Андрющенко и добавил фото взрывов.

Также смотрите: Рашисты полностью демонтировали лагерь в оккупированном Мариуполе, уничтожили все деревья. ВИДЕО

"Место прилета соответствует OSINT отметке. А повторная детонация и большим взрывом как раз от гражданских сооружений. Это я молчу, что с направления на Донецк дважды стартовало ПВО в попытке сбить. Сбили аэропортом, в итоге", - добавил советник городского головы Мариуполя.

Других деталей пока нет.