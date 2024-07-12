В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: "прилет" в районе аэропорта, - Андрющенко. ФОТО
Во временно оккупированном Мариуполе днем 12 июля слышали взрывы.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. Громко! Детали уточняем", - отметил он.
Впоследствии он уточнил, что "прилетело" по аэропорту.
"Зашибись. Только что там были "Хуснулин" и Пушилин. Да и без них там хватает... Какой прекрасный день!", - прокомментировал Андрющенко и добавил фото взрывов.
"Место прилета соответствует OSINT отметке. А повторная детонация и большим взрывом как раз от гражданских сооружений. Это я молчу, что с направления на Донецк дважды стартовало ПВО в попытке сбить. Сбили аэропортом, в итоге", - добавил советник городского головы Мариуполя.
Других деталей пока нет.
прямо з поміткою, що саме зе!дегенерата андрющенко.
всьо? маріуполь мелітополь, відходить кацапам, згідно стамбульському плану миру?
счистліваго узбєка?
а дійсно! укри розвалили маріуполь, а кацапи відновили.
і от знову, ці укри, дамбять бамбас.
таки красиві хатинки, а украм не подобається.
вас всіх, або ботів за гроші, або корисних ідіотів, запам'ятати.
вважаєш, що сховаєшся?
скоро до літер чіплятися почнеш
а я, буду це, вихаркувати кров'ю!