В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы: "прилет" в районе аэропорта, - Андрющенко. ФОТО

Во временно оккупированном Мариуполе днем 12 июля слышали взрывы.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Громко! Детали уточняем", - отметил он.

Впоследствии он уточнил, что "прилетело" по аэропорту.

"Зашибись. Только что там были "Хуснулин" и Пушилин. Да и без них там хватает... Какой прекрасный день!", - прокомментировал Андрющенко и добавил фото взрывов.

Вибухи у Маріуполі 12 липня

"Место прилета соответствует OSINT отметке. А повторная детонация и большим взрывом как раз от гражданских сооружений. Это я молчу, что с направления на Донецк дважды стартовало ПВО в попытке сбить. Сбили аэропортом, в итоге", - добавил советник городского головы Мариуполя.

Других деталей пока нет.

Вибухи у Маріуполі 12 липня

Топ комментарии
+5
За щоку відходить кацапам.
показать весь комментарий
12.07.2024 13:26 Ответить
+3
а чому отаке ****** фото, на фоні, типу відбудованого маріуполя?
прямо з поміткою, що саме зе!дегенерата андрющенко.
всьо? маріуполь мелітополь, відходить кацапам, згідно стамбульському плану миру?
показать весь комментарий
12.07.2024 13:13 Ответить
+2
Гадаєш там фотограф може вибирати вдалий ракурс, щоб зафіксувати приліт? Як змогли так і сфотографували- які можуть бути питання?
показать весь комментарий
12.07.2024 13:50 Ответить
Шось крилате згоріло?
показать весь комментарий
12.07.2024 13:08 Ответить
а чому отаке ****** фото, на фоні, типу відбудованого маріуполя?
прямо з поміткою, що саме зе!дегенерата андрющенко.
всьо? маріуполь мелітополь, відходить кацапам, згідно стамбульському плану миру?
показать весь комментарий
12.07.2024 13:13 Ответить
За щоку відходить кацапам.
показать весь комментарий
12.07.2024 13:26 Ответить
Це ж не його фотка. Шо ти боє***ся.
показать весь комментарий
12.07.2024 13:36 Ответить
а, чия?
счистліваго узбєка?
показать весь комментарий
12.07.2024 13:40 Ответить
Гадаєш там фотограф може вибирати вдалий ракурс, щоб зафіксувати приліт? Як змогли так і сфотографували- які можуть бути питання?
показать весь комментарий
12.07.2024 13:50 Ответить
ой, мля!
а дійсно! укри розвалили маріуполь, а кацапи відновили.
і от знову, ці укри, дамбять бамбас.
таки красиві хатинки, а украм не подобається.

вас всіх, або ботів за гроші, або корисних ідіотів, запам'ятати.
вважаєш, що сховаєшся?
показать весь комментарий
12.07.2024 14:05 Ответить
піди галоперідолу випий. на фото нема Маріуполя, там півбудинку (чверть зліва і чверть справа) для родин військових видно і все.
показать весь комментарий
12.07.2024 19:39 Ответить
ти вже геть ї6анувся на зраді
скоро до літер чіплятися почнеш
показать весь комментарий
12.07.2024 14:40 Ответить
почну, ****, бо ти, падло, знову обереш зе!дегенарата!
а я, буду це, вихаркувати кров'ю!
показать весь комментарий
12.07.2024 14:45 Ответить
*********** и Пенис-душилин
показать весь комментарий
12.07.2024 14:13 Ответить
 
 