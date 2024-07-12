В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: "приліт" в районі аеропорту, - Андрющенко. ФОТО
У тимчасово окупованому Маріуполі вдень 12 липня чули вибухи.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. Гучно! Деталі уточнюємо", - зазначив він.
Згодом він уточнив, що "прилетіло" по аеропорту.
"Зашибісь. Тільки-но там були "Хуснулін" та Пушилін. Та й без них там вистачає... Який прекрасний день!" - прокоментував Андрющенко та додав фото вибухів.
"Місце прильоту відповідає OSINT позначці. А повторна детонація та великим вибухом як раз від цивільних споруд. Це я мовчу, що з напряму на Донецьк двічі стартувало ППО в намаганні збити. Збили аеропортом у підсумку", - додав радник міського голови Маріуполя.
Інших деталей наразі немає.
прямо з поміткою, що саме зе!дегенерата андрющенко.
всьо? маріуполь мелітополь, відходить кацапам, згідно стамбульському плану миру?
счистліваго узбєка?
а дійсно! укри розвалили маріуполь, а кацапи відновили.
і от знову, ці укри, дамбять бамбас.
таки красиві хатинки, а украм не подобається.
вас всіх, або ботів за гроші, або корисних ідіотів, запам'ятати.
вважаєш, що сховаєшся?
скоро до літер чіплятися почнеш
а я, буду це, вихаркувати кров'ю!