В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: "приліт" в районі аеропорту, - Андрющенко. ФОТО

У тимчасово окупованому Маріуполі вдень 12 липня чули вибухи.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Гучно! Деталі уточнюємо", - зазначив він.

Згодом він уточнив, що "прилетіло" по аеропорту.

"Зашибісь. Тільки-но там були "Хуснулін" та Пушилін. Та й без них там вистачає... Який прекрасний день!" - прокоментував Андрющенко та додав фото вибухів.

"Місце прильоту відповідає OSINT позначці. А повторна детонація та великим вибухом як раз від цивільних споруд. Це я мовчу, що з напряму на Донецьк двічі стартувало ППО в намаганні збити. Збили аеропортом у підсумку", - додав радник міського голови Маріуполя.

Інших деталей наразі немає.