В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: "приліт" в районі аеропорту, - Андрющенко. ФОТО

У тимчасово окупованому Маріуполі вдень 12 липня чули вибухи. 

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Гучно! Деталі уточнюємо", - зазначив він. 

Згодом він уточнив, що "прилетіло" по аеропорту.

"Зашибісь. Тільки-но там були "Хуснулін" та Пушилін. Та й без них там вистачає... Який прекрасний день!" - прокоментував Андрющенко та додав фото вибухів.

Вибухи у Маріуполі 12 липня

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти повністю демонтували табір в окупованому Маріуполі, знищили всі дерева. ВIДЕО

"Місце прильоту відповідає OSINT позначці. А повторна детонація та великим вибухом як раз від цивільних споруд. Це я мовчу, що з напряму на Донецьк двічі стартувало ППО в намаганні збити. Збили аеропортом у підсумку", - додав радник міського голови Маріуполя. 

Інших деталей наразі немає.

Вибухи у Маріуполі 12 липня

+5
За щоку відходить кацапам.
показати весь коментар
12.07.2024 13:26 Відповісти
+3
а чому отаке ****** фото, на фоні, типу відбудованого маріуполя?
прямо з поміткою, що саме зе!дегенерата андрющенко.
всьо? маріуполь мелітополь, відходить кацапам, згідно стамбульському плану миру?
показати весь коментар
12.07.2024 13:13 Відповісти
+2
Гадаєш там фотограф може вибирати вдалий ракурс, щоб зафіксувати приліт? Як змогли так і сфотографували- які можуть бути питання?
показати весь коментар
12.07.2024 13:50 Відповісти
Шось крилате згоріло?
показати весь коментар
12.07.2024 13:08 Відповісти
а чому отаке ****** фото, на фоні, типу відбудованого маріуполя?
прямо з поміткою, що саме зе!дегенерата андрющенко.
всьо? маріуполь мелітополь, відходить кацапам, згідно стамбульському плану миру?
показати весь коментар
12.07.2024 13:13 Відповісти
За щоку відходить кацапам.
показати весь коментар
12.07.2024 13:26 Відповісти
Це ж не його фотка. Шо ти боє***ся.
показати весь коментар
12.07.2024 13:36 Відповісти
а, чия?
счистліваго узбєка?
показати весь коментар
12.07.2024 13:40 Відповісти
Гадаєш там фотограф може вибирати вдалий ракурс, щоб зафіксувати приліт? Як змогли так і сфотографували- які можуть бути питання?
показати весь коментар
12.07.2024 13:50 Відповісти
ой, мля!
а дійсно! укри розвалили маріуполь, а кацапи відновили.
і от знову, ці укри, дамбять бамбас.
таки красиві хатинки, а украм не подобається.

вас всіх, або ботів за гроші, або корисних ідіотів, запам'ятати.
вважаєш, що сховаєшся?
показати весь коментар
12.07.2024 14:05 Відповісти
піди галоперідолу випий. на фото нема Маріуполя, там півбудинку (чверть зліва і чверть справа) для родин військових видно і все.
показати весь коментар
12.07.2024 19:39 Відповісти
ти вже геть ї6анувся на зраді
скоро до літер чіплятися почнеш
показати весь коментар
12.07.2024 14:40 Відповісти
почну, ****, бо ти, падло, знову обереш зе!дегенарата!
а я, буду це, вихаркувати кров'ю!
показати весь коментар
12.07.2024 14:45 Відповісти
*********** и Пенис-душилин
показати весь коментар
12.07.2024 14:13 Відповісти
 
 