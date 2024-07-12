Шмыгаль осмотрел строительство фортификаций на Харьковщине. ФОТОРЕПОРТАЖ
Премьер-министр Денис Шмыгаль осмотрел строительство фортификационных укреплений в Харьковской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"На строительство фортификационных укреплений Харьковщины правительство в этом году выделило 5,9 млрд грн. Осмотрели процесс их сооружения", - сообщил Шмыгаль в телеграм-канале.
Премьер подчеркнул, что возведение оборонительных рубежей - приоритетное направление работы местных руководителей в прифронтовых областях.
Стовпчики, деревина, сітка - все розмиє перший же дощ!
Але я точно знаю наХЯ йому оця фотосесія - НИЦІ ПІАРНІ УБЛЮДКИ РОБІТЬ ДОБРЕ Й ПОЧЕСНОМУ , воїни оціянть !!!
і це в Харківській області, на державному кордоні, де треба мурувати лінію Мажіно на століття наперед !
Це якійсь лабірінт для підліткового квесту а не укріплення.
Звісно, що zелені покидьки хочуть остаточно закрити всі судові засідання над Червінським. Він не тільки дуже багато знає того, за що наше Zе має отримати кілька довічних термінів. Але й, як розвідник та аналітик навищого рівня - таким би в еталонному Мосад гордилися! - може легко співставляти й прораховувати обставини нових злочинів. Просто, він добре знає, як це працює, а решта - справа професійного аналізу.
Сьогодні в суді в перерві Червінського запитали, чия вина в трагедії 8 липня, коли вороги пробили нашу систему ППО та створили страшні трагедії: Охмадит, остаточне знищення флагмана оборонки КБ «Промінь», будинок на Сирці… А виявляється, за поясненням Червінського, справа в тому, що цей зелений колаборант свою нікчемне життя цінує більше, ніж багатомільйонного міста.
За твердженням Червінського, Zе в поїздку до Одеси зняв із чергування для прикриття своєї нікчемної істоти комплекс Петріот. Його не змогли адекватно розгорнути, як рашисти, бачачи таку неймовірну нагоду, нанесли удар. Отже, ракета була,звісно ж, не проти отієї тушки. Били по Петріоту, який розмістили з цілковитим порушенням правил, практично на виду в межах порту. Пригадуєте, удар був по цивільному порту, а загинули там десь із 10 військових? Отепер усе стає на свої місця. А нові випади Безуглої проти Олещука - вже бажання перекласти з хворої голови на здорову.
Ще раз, це тільки висновки полоненого режимом внутрішньої окупації полковника розвідки. Але ж одного з кращих у світі розвідників. А ще тепер усі пазли дуже чітко складаються.
https://t.me/Chornovil_official Чорновіл
и как червински сидя на нарах все знает еще и рассказывает,такая чухня зайдет только пенсоте или хомячкам, ботиха старайся лучше
Ну и асфальт и шашлыки.... На бюджет переложили 800 млн долга от "укр"Автодора! Тоесть мы еще и остались должны 🤠 за набитые ими карманы...
так що до поразки Франції вона не має ніякого відношення
Дебіли? Нє. Крадії.
Потрібно безліч траншей, хай навіть і не зигзаг, але перекритих.
Безліч труб, щоб по них можна було лазити (якщо немає клаустрофобії)
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 28 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1938 года Гитлер поставил задачу строительства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB Западного вала по западной границе нацистской Германии от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Люксембурга на севере до https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F Швейцарии на юге. К строительству было привлечено около тысячи фирм (а не кірюша тимошенко), которые были объединены Фрицем Тодтом в 22 строительных управления (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. Oberbauleitungen).