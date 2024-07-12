Шмыгаль осмотрел строительство фортификаций на Харьковщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Премьер-министр Денис Шмыгаль осмотрел строительство фортификационных укреплений в Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"На строительство фортификационных укреплений Харьковщины правительство в этом году выделило 5,9 млрд грн. Осмотрели процесс их сооружения", - сообщил Шмыгаль в телеграм-канале.







Премьер подчеркнул, что возведение оборонительных рубежей - приоритетное направление работы местных руководителей в прифронтовых областях.