5 995 42

Шмыгаль осмотрел строительство фортификаций на Харьковщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Премьер-министр Денис Шмыгаль осмотрел строительство фортификационных укреплений в Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

шмигаль оглянув будівництво фортифікацій на Харківщині

"На строительство фортификационных укреплений Харьковщины правительство в этом году выделило 5,9 млрд грн. Осмотрели процесс их сооружения", - сообщил Шмыгаль в телеграм-канале.

Шмигаль оглянув фортифікації на Харківщині
Шмигаль оглянув фортифікації на Харківщині
Шмигаль оглянув фортифікації на Харківщині

Читайте также: Украина полностью отстроит "Охматдет", - Шмыгаль

Премьер подчеркнул, что возведение оборонительных рубежей - приоритетное направление работы местных руководителей в прифронтовых областях.

шмигаль перевірив будівництво фортифікацій на Харківщині

Автор: 

Харьковщина (5577) Шмыгаль Денис (2859) фортификации (153)
Топ комментарии
+15
Все та же сама ХАЛТУРА!
Стовпчики, деревина, сітка - все розмиє перший же дощ!
показать весь комментарий
12.07.2024 19:23 Ответить
+12
Червінський розказав чия вина в трагедії 8 липня, коли вороги пробили нашу систему ППО в

Звісно, що zелені покидьки хочуть остаточно закрити всі судові засідання над Червінським. Він не тільки дуже багато знає того, за що наше Zе має отримати кілька довічних термінів. Але й, як розвідник та аналітик навищого рівня - таким би в еталонному Мосад гордилися! - може легко співставляти й прораховувати обставини нових злочинів. Просто, він добре знає, як це працює, а решта - справа професійного аналізу.
Сьогодні в суді в перерві Червінського запитали, чия вина в трагедії 8 липня, коли вороги пробили нашу систему ППО та створили страшні трагедії: Охмадит, остаточне знищення флагмана оборонки КБ «Промінь», будинок на Сирці… А виявляється, за поясненням Червінського, справа в тому, що цей зелений колаборант свою нікчемне життя цінує більше, ніж багатомільйонного міста.

За твердженням Червінського, Zе в поїздку до Одеси зняв із чергування для прикриття своєї нікчемної істоти комплекс Петріот. Його не змогли адекватно розгорнути, як рашисти, бачачи таку неймовірну нагоду, нанесли удар. Отже, ракета була,звісно ж, не проти отієї тушки. Били по Петріоту, який розмістили з цілковитим порушенням правил, практично на виду в межах порту. Пригадуєте, удар був по цивільному порту, а загинули там десь із 10 військових? Отепер усе стає на свої місця. А нові випади Безуглої проти Олещука - вже бажання перекласти з хворої голови на здорову.

Ще раз, це тільки висновки полоненого режимом внутрішньої окупації полковника розвідки. Але ж одного з кращих у світі розвідників. А ще тепер усі пазли дуже чітко складаються.

https://t.me/Chornovil_official Чорновіл
показать весь комментарий
12.07.2024 19:32 Ответить
+12
Фортифікації гарні, але це показушний окоп. Всі решту знесилені піхотинці вимушені собі рити під обстрілами. Пам'ятаємо ті маленькі траншеї "для галочки" навколо Бахмута. Як би були нормальні фортифікації там, то й досі кацапи не прорвались і хлопці були б живі. Їхня смерть на ваших руках, привладні крадії та зрадники
показать весь комментарий
12.07.2024 19:33 Ответить
Все та же сама ХАЛТУРА!
Стовпчики, деревина, сітка - все розмиє перший же дощ!
показать весь комментарий
12.07.2024 19:23 Ответить
Я не розкуміюся в тому, якою повинна бути та ЗАХИСНА споруда на яій УРЯД ОЦЬОГО Х..Я крав для Єрмакомародерні наповнення офшорів та скуповування МАДОН під тсаміти миру ;
Але я точно знаю наХЯ йому оця фотосесія - НИЦІ ПІАРНІ УБЛЮДКИ РОБІТЬ ДОБРЕ Й ПОЧЕСНОМУ , воїни оціянть !!!
показать весь комментарий
12.07.2024 19:40 Ответить
ГЕТЬ УРЯД БАТЬКА ВІЙНИ АХМЄТОВА!!!
показать весь комментарий
12.07.2024 19:44 Ответить
НОВА КОАЛІЦІЯ ТА УРЯД ЄДНОСТІ НАЧАСІ ВЖЕ ДАЛІ НІКУДИ!!! ГЕТЬ ОПЗЖОПУ з ВР!
показать весь комментарий
12.07.2024 19:46 Ответить
На одному фото, сітка вже "надулася" і це ще не було дощу
показать весь комментарий
12.07.2024 20:20 Ответить
+ 100 !

і це в Харківській області, на державному кордоні, де треба мурувати лінію Мажіно на століття наперед !
показать весь комментарий
13.07.2024 07:38 Ответить
Ну коли шмигаль оглянув, то можна охолоджувати шампанське!
показать весь комментарий
12.07.2024 19:24 Ответить
І прожарювати сауну.
показать весь комментарий
12.07.2024 19:32 Ответить
Позвольте-с за чей счет банкет ?
показать весь комментарий
12.07.2024 19:41 Ответить
Бюджет-с аплатіт-с...
показать весь комментарий
12.07.2024 19:48 Ответить
Это позор какой то
показать весь комментарий
12.07.2024 19:24 Ответить
Оце коштує мільярди?
Це якійсь лабірінт для підліткового квесту а не укріплення.
показать весь комментарий
12.07.2024 19:32 Ответить
🤣😂
и как червински сидя на нарах все знает еще и рассказывает,такая чухня зайдет только пенсоте или хомячкам, ботиха старайся лучше
показать весь комментарий
13.07.2024 07:27 Ответить
Фортифікації гарні, але це показушний окоп. Всі решту знесилені піхотинці вимушені собі рити під обстрілами. Пам'ятаємо ті маленькі траншеї "для галочки" навколо Бахмута. Як би були нормальні фортифікації там, то й досі кацапи не прорвались і хлопці були б живі. Їхня смерть на ваших руках, привладні крадії та зрадники
показать весь комментарий
12.07.2024 19:33 Ответить
Справедливо.Так і є.
показать весь комментарий
12.07.2024 20:06 Ответить
Фортифікації гарні... до першого дощу
показать весь комментарий
13.07.2024 07:42 Ответить
Були "потьомкінскіє дєрєвні", їм на заміну прийшли "шмигалівські фортифікації".
показать весь комментарий
12.07.2024 19:34 Ответить
багатомільярдний пограбунок держави прикривають пару десятками метрів ,викопаної траншеї укріпленої сіткою "рабіца " ,котрі під проливним дощем за дві години часу перетворяться, у болотяні ями .Свого часу і "зелідору" муляж укріплень збудували за пару млрд,гривень...
показать весь комментарий
12.07.2024 19:36 Ответить
мрази, что ж вы делали в 2021 году ?
показать весь комментарий
12.07.2024 19:41 Ответить
Зерно тырили. Помните мэм про Госрезерв и мышей, которые сьели сотни составов. Расчитывали что после 24.02.22. некому будет спросить за недостачу....
Ну и асфальт и шашлыки.... На бюджет переложили 800 млн долга от "укр"Автодора! Тоесть мы еще и остались должны 🤠 за набитые ими карманы...
показать весь комментарий
12.07.2024 19:51 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2024 19:46 Ответить
Сильно это помогло Франции?
показать весь комментарий
12.07.2024 23:12 Ответить
лінію Мажіно німці не штурмували....

так що до поразки Франції вона не має ніякого відношення
показать весь комментарий
13.07.2024 07:44 Ответить
а це будують там де немає ні Пуцерлейби ні шмигаля...
показать весь комментарий
12.07.2024 19:47 Ответить
Де державою управляють не зрадники а злодії а люди які відповідальні перед своїм народом.
показать весь комментарий
12.07.2024 19:49 Ответить
Тут же зеденка водили. У них там на окраине Харькова показательные окопы для лохов зеленых.
показать весь комментарий
12.07.2024 20:00 Ответить
Знову ''мультики'' для ЗЄлохторату
показать весь комментарий
12.07.2024 20:10 Ответить
Влада сама себе контролює...
показать весь комментарий
12.07.2024 20:21 Ответить
А ішак вже не їздить на екскурсії з перевірками? Чмо обісралось, як авжди, і тепер посилає обісратись інших.
показать весь комментарий
12.07.2024 20:22 Ответить
Там ще має бути десь стіна Европейський Вал...не дорого
показать весь комментарий
12.07.2024 20:25 Ответить
Пусть на практике , под обстрелом , желательно кабами , проверят на себе эту пародию на фортфикации . Вот тогда и приёмку в эксплуатацию подпишут , может быть .
показать весь комментарий
12.07.2024 20:52 Ответить
"Шмигаль оглянув будівництво фортифікацій на Харківщині". Це всеодно, що я пішов би оглянув пологовий будинок. До якого часу буде ця показуха? Ці споруди мають інспектувати військові.
показать весь комментарий
12.07.2024 21:12 Ответить
Та бачили вже ваші потьомкінські дєрєані на Харківщині- ті що посеред чистого поля або в низині. Як раз для кацапів- щоб добігти і було де закріпитись посеред поля. Бо ЗСУ в таких місцях тримати оборону не вигідно
показать весь комментарий
12.07.2024 21:44 Ответить
Загнати всіх зебілів разом з сім'ями у ці...
показать весь комментарий
12.07.2024 22:03 Ответить
Про що це говорить? По суті, ні про що… чи правильно побудовані ці окопи- може вони в низині, або повернуті не туди, на достатній чи вони відстані один від одного й т.д, це інспекція тільки показує, що гроші кудись витрачені…
показать весь комментарий
12.07.2024 22:07 Ответить
В чистому полі (треба в посадках, лісі), рівненькі окопи (треба робити зігзагом), траншеї не перекриті зверху ( треба місцями робити пререкриті траншеї для укриття від обстрілів під час переміщння, вогневих точок не видно зовсім ....
Дебіли? Нє. Крадії.
показать весь комментарий
12.07.2024 22:57 Ответить
Зигзаг, лісосмуга - це все добре, але уже не головне. А от перекриття - тут Ви праві.
Потрібно безліч траншей, хай навіть і не зигзаг, але перекритих.
Безліч труб, щоб по них можна було лазити (якщо немає клаустрофобії)
показать весь комментарий
12.07.2024 23:09 Ответить
Так Зеленському теж колись показували, а потім виявилось, що нічого немає. Мешканці Вовчанська, не дадуть збрехати.
показать весь комментарий
12.07.2024 23:01 Ответить
Интересные зебилы , чем дальше от передовой тем больше делают рыло, одеваются в камуфляжку.
показать весь комментарий
13.07.2024 00:50 Ответить
И шо воно побачило? Смотрит в упор и не видит трухлявые бревна на бруствере.
показать весь комментарий
13.07.2024 00:54 Ответить
фортифікацією мають займатись спеціальна організація, як це було в Райху

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 28 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1938 года Гитлер поставил задачу строительства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB Западного вала по западной границе нацистской Германии от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Люксембурга на севере до https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F Швейцарии на юге. К строительству было привлечено около тысячи фирм (а не кірюша тимошенко), которые были объединены Фрицем Тодтом в 22 строительных управления (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. Oberbauleitungen).
показать весь комментарий
13.07.2024 07:52 Ответить
 
 