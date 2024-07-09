РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11598 посетителей онлайн
Новости
2 502 31

Украина полностью отстроит "Охматдет", - Шмыгаль

Наслідки удару по Охматдиту

Государство полностью отстроит "Охматдет". Начинаются работы уже сейчас.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Министерство здравоохранения, Министерство экономики и Министерство финансов сразу после трагедии получили указание проработать вопрос о выделении средств для восстановления и помощи пострадавшим.

"Сегодня мы направляем из резервного фонда госбюджета 100 млн грн на первоочередные восстановительные работы в "Охматдете". Далее будем увеличивать финансирование по мере того, как будет подготовлен проект восстановления.

Каждой семье с детьми, пострадавшей от вчерашней атаки, вместе с ЮНИСЕФ будет выделена помощь в размере 10 тыс. 800 грн на каждого члена семьи", - информирует премьер.

Также читайте: Украина созывает заседание Совета управляющих МАГАТЭ из-за ракетного удара РФ по "Охматдету"

Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу в кратчайшие сроки найти локацию для переезда врачей и маленьких пациентов из разрушенных и поврежденных корпусов.

"Такие локации уже найдены. Это Киевские областные клинические больницы №1 и №2. Предоставляем соответствующее поручение о начале перемещения. Спасибо всем, кто помогал бороться с последствиями российского террора. Спасателям, медикам, неравнодушным гражданам, волонтерам и бизнесу. Особая благодарность всем, кто откликнулся на сбор средств в пользу "Охматдета" через платформу United24. Буквально за несколько часов удалось собрать 100 млн грн. Эти ресурсы также пойдут на восстановление больницы", - резюмирует Шмыгаль.

Удар по "Охматдету"

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп США об ударе РФ по "Охматдету": Гражданская инфраструктура не должна быть целью военных атак

СБУ квалифицировала удар РФ по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По предварительным данным, россияне ударили по больнице ракетой Х-101.

Среди погибших в результате удара россиян по Охматдету - 30-летняя врач-нефролог Светлана Лукьянчук.

Из самой большой многопрофильной детской больницы в Украине "Охматдет" эвакуировали более 600 пациентов, 100 из них - в другие больницы, 50 человек ранены, из них - 7 детей.

По состоянию на 9 июля аварийно-спасательные работы на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве завершены: 2 человека погибли, 32 раненых.

Автор: 

ОХМАТДЕТ (244) Шмыгаль Денис (2726) восстановление (217)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
Відбудує, але без вас, зелених потвор!
показать весь комментарий
09.07.2024 15:19 Ответить
+15
"одразу після відбудови Мрії , ДніпроГЕС, Каховської дамби та 8 ТЕЦ" - додав прем'єр
показать весь комментарий
09.07.2024 15:21 Ответить
+7
"зібрали 100 млн.грн."
все на волонтерці.
для чого нам ця зелена кримінальна банда під виглядом влади?
показать весь комментарий
09.07.2024 15:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Відбудує, але без вас, зелених потвор!
показать весь комментарий
09.07.2024 15:19 Ответить
Сам шмигаль зупп дайот!
показать весь комментарий
09.07.2024 15:20 Ответить
По ідеї, з їх прой@бами - повинні всі ввд депутатів до преза без зубів ходити.
показать весь комментарий
09.07.2024 15:25 Ответить
Слинки у мародерні закапали !!!
показать весь комментарий
09.07.2024 18:13 Ответить
"одразу після відбудови Мрії , ДніпроГЕС, Каховської дамби та 8 ТЕЦ" - додав прем'єр
показать весь комментарий
09.07.2024 15:21 Ответить
та чекайте,там люди мільони не донатили,а тут он скільки людей жертвує і ахметовський чорт зразу прям сьогодні буде будувати,туди ще кіріла тімошенка треба включити в спеціальну групу!Це настільки бісить коли чинуші примазуються до якоїсь події.!цікаво чи шмигаль і його міністри хоч копійку скинули у фонд?
показать весь комментарий
09.07.2024 15:28 Ответить
"зібрали 100 млн.грн."
все на волонтерці.
для чого нам ця зелена кримінальна банда під виглядом влади?
показать весь комментарий
09.07.2024 15:23 Ответить
Ага, монобанк вже гроші збирає, кучмостар 10 лямів перевів на відбудову й збирає гроші. Київрада дітей по інших лікарнях перевела, рятувальники, військові та прості кияни завали розбирають, а жаби зелені хто на гастролчх, хто піариться..

Я вже уявляю, скільки вкрасти на ввдновленні вони вже собі намалювали..
показать весь комментарий
09.07.2024 15:24 Ответить
Навіть послів зібрали привезли на розбомблений Охмадит. А от депутатів вр і міської ради зібрати не змогли аби провезти хоч повз щоб подивились.
Не маю до жодного з них поваги і це гнітить(
показать весь комментарий
09.07.2024 15:30 Ответить
Україна повністю відбудує "Охматдит", - Шмигаль Джерело:
А раша знову розбомбить ракетами. може треба спочатку позбавити агресора можливості хоч щось бомбити у нас, а вже потім відбудовувати? Я так розумію, що попри неуспішну мобілізацію, будівельників у нас вдосталь? чи з таджикистанів сюди запросите?
показать весь комментарий
09.07.2024 15:32 Ответить
Звіздіти,не мішки тягати!!))
показать весь комментарий
09.07.2024 15:33 Ответить
Краще б будували ракети, бо поки існує причина руйнувань відбудова нічого не дасть. Будувати будуть роками, а знищать все за хвилини
показать весь комментарий
09.07.2024 15:33 Ответить
відбудує, але крадії типа шмигаля та єрмака мають бути за гратами.
показать весь комментарий
09.07.2024 15:43 Ответить
Якби зібрати усіх цих шмигалів , зільонських і єрмаків, та дати їм лопати і хай би відбудовували.
показать весь комментарий
09.07.2024 15:46 Ответить
Так зе-підари виконують побажання своїх виборців і собі спокійно зливають наступні точки ударів. Зе- виборці, ви таки досягли свого. І як вам тепер? Чи хоч кола вам на голові теши?
показать весь комментарий
09.07.2024 15:47 Ответить
Зелене шапіто обіцянки цяцянки так солодко під них грабувати
ми вже заблукали в мільйонах дерев над нами гудуть мільйони безпілотників корупціонери сидять в буцегарні вчителя купляют мерси гарні дома за зарплату в 4000 доларів і т далі нескінчена популістка брехня вбивча для країни
показать весь комментарий
09.07.2024 15:52 Ответить
грьобані шашличніки
показать весь комментарий
09.07.2024 15:52 Ответить
Не дай Боже , що б це робили зелені , бо попливе як їх дороги .
показать весь комментарий
09.07.2024 15:56 Ответить
А хто відбудує завод Артем? Саботажники не вивезли устаткування на підземні заводи і знищили останню вагому карту України у цій війні. А скільки там народу накрило, із золотоими руками і головами, приховують від своїх! Можна не сумніватись, що ППО навколо Києва зняли втихаря від своїх, бо для ворожої розвідки це не секрет. Вони ловлять собак на вулиці у піхоту замість найму на будівництво підземних заводів. І всім начхати, що при владі саботажники, бо шитомазохерія витіснила з інформаційного простору адекватних людей своїми професійними бездополами.
показать весь комментарий
09.07.2024 15:58 Ответить
О вже і тут хочуть собі на офшори накрасти. Зелені-у відставку! Всі до єдиного!
показать весь комментарий
09.07.2024 16:04 Ответить
Угу ви уже Мрію відбудовували. Це схоже на рашистськи наративи типу ну і шо що під 300 тис. Народу чеченського загинуло у місті зато подивиться який Грозний зараз красень. Так же ж вони кажуть і про Маріуполь. Шмиг несе пургу, доки ми рашистів не переможемо нічого не буде…
показать весь комментарий
09.07.2024 16:08 Ответить
Атака на дитячу лікарню це цілеспрямований ак терору, санкціонований глобалістськими ляльководами з ціллю витіснення населення за кордон. Глобалістам, які використовували кремль для голодомору, сьогодні потрібно те саме - спустошене причорномор'я.
показать весь комментарий
09.07.2024 16:12 Ответить
Вчора були висновки, що відновленню не підлягає. Сьогодні вже піляють гроші в довготривалу на роки схему.
показать весь комментарий
09.07.2024 16:46 Ответить
Шморгаль, ця ахметовська хвойда, вже націлився нагріти руки на черговому "великому крадівництві". Охматдит почали розбудовувати ще за часи Кучми, потім Ющ своїми "руками, що нічого не крали" там добре покопався, потім Яник, закінчили начеб-то при Порошенку, нарешті. Тепер вирішили по-новій запустити "годівничку"... Шоб ви здохли усі, гніди zелені!!!
показать весь комментарий
09.07.2024 16:47 Ответить
і сто тищ доріг до нього в три слої *****
показать весь комментарий
09.07.2024 16:55 Ответить
походу кірю тімошенгка переведуть в мінздрав
показать весь комментарий
09.07.2024 16:57 Ответить
Пусть Ющенка главным за стройку назначат он уже раз там понастроили за народные деньги.
показать весь комментарий
09.07.2024 17:47 Ответить
Кілька поколінь президентів доклали свої ручки які нічого не крали до будування клініки.
А тепер прийшла черга зелених ефективних менеджерів щоб докластися до відбудови. Ця клініка стала якимось невичерпним колодязем для видобутку зелених карбованців.
показать весь комментарий
09.07.2024 17:57 Ответить
 
 