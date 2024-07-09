Украина полностью отстроит "Охматдет", - Шмыгаль
Государство полностью отстроит "Охматдет". Начинаются работы уже сейчас.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Министерство здравоохранения, Министерство экономики и Министерство финансов сразу после трагедии получили указание проработать вопрос о выделении средств для восстановления и помощи пострадавшим.
"Сегодня мы направляем из резервного фонда госбюджета 100 млн грн на первоочередные восстановительные работы в "Охматдете". Далее будем увеличивать финансирование по мере того, как будет подготовлен проект восстановления.
Каждой семье с детьми, пострадавшей от вчерашней атаки, вместе с ЮНИСЕФ будет выделена помощь в размере 10 тыс. 800 грн на каждого члена семьи", - информирует премьер.
Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу в кратчайшие сроки найти локацию для переезда врачей и маленьких пациентов из разрушенных и поврежденных корпусов.
"Такие локации уже найдены. Это Киевские областные клинические больницы №1 и №2. Предоставляем соответствующее поручение о начале перемещения. Спасибо всем, кто помогал бороться с последствиями российского террора. Спасателям, медикам, неравнодушным гражданам, волонтерам и бизнесу. Особая благодарность всем, кто откликнулся на сбор средств в пользу "Охматдета" через платформу United24. Буквально за несколько часов удалось собрать 100 млн грн. Эти ресурсы также пойдут на восстановление больницы", - резюмирует Шмыгаль.
Удар по "Охматдету"
Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.
Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.
СБУ квалифицировала удар РФ по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По предварительным данным, россияне ударили по больнице ракетой Х-101.
Среди погибших в результате удара россиян по Охматдету - 30-летняя врач-нефролог Светлана Лукьянчук.
Из самой большой многопрофильной детской больницы в Украине "Охматдет" эвакуировали более 600 пациентов, 100 из них - в другие больницы, 50 человек ранены, из них - 7 детей.
По состоянию на 9 июля аварийно-спасательные работы на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве завершены: 2 человека погибли, 32 раненых.
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все на волонтерці.
для чого нам ця зелена кримінальна банда під виглядом влади?
Я вже уявляю, скільки вкрасти на ввдновленні вони вже собі намалювали..
Не маю до жодного з них поваги і це гнітить(
А раша знову розбомбить ракетами. може треба спочатку позбавити агресора можливості хоч щось бомбити у нас, а вже потім відбудовувати? Я так розумію, що попри неуспішну мобілізацію, будівельників у нас вдосталь? чи з таджикистанів сюди запросите?
ми вже заблукали в мільйонах дерев над нами гудуть мільйони безпілотників корупціонери сидять в буцегарні вчителя купляют мерси гарні дома за зарплату в 4000 доларів і т далі нескінчена популістка брехня вбивча для країни
А тепер прийшла черга зелених ефективних менеджерів щоб докластися до відбудови. Ця клініка стала якимось невичерпним колодязем для видобутку зелених карбованців.