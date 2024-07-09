Украина полностью отстроит "Охматдет", - Шмыгаль

Государство полностью отстроит "Охматдет". Начинаются работы уже сейчас.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Министерство здравоохранения, Министерство экономики и Министерство финансов сразу после трагедии получили указание проработать вопрос о выделении средств для восстановления и помощи пострадавшим.

"Сегодня мы направляем из резервного фонда госбюджета 100 млн грн на первоочередные восстановительные работы в "Охматдете". Далее будем увеличивать финансирование по мере того, как будет подготовлен проект восстановления.

Каждой семье с детьми, пострадавшей от вчерашней атаки, вместе с ЮНИСЕФ будет выделена помощь в размере 10 тыс. 800 грн на каждого члена семьи", - информирует премьер.

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Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу в кратчайшие сроки найти локацию для переезда врачей и маленьких пациентов из разрушенных и поврежденных корпусов.

"Такие локации уже найдены. Это Киевские областные клинические больницы №1 и №2. Предоставляем соответствующее поручение о начале перемещения. Спасибо всем, кто помогал бороться с последствиями российского террора. Спасателям, медикам, неравнодушным гражданам, волонтерам и бизнесу. Особая благодарность всем, кто откликнулся на сбор средств в пользу "Охматдета" через платформу United24. Буквально за несколько часов удалось собрать 100 млн грн. Эти ресурсы также пойдут на восстановление больницы", - резюмирует Шмыгаль.

Удар по "Охматдету"

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

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СБУ квалифицировала удар РФ по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По предварительным данным, россияне ударили по больнице ракетой Х-101.

Среди погибших в результате удара россиян по Охматдету - 30-летняя врач-нефролог Светлана Лукьянчук.

Из самой большой многопрофильной детской больницы в Украине "Охматдет" эвакуировали более 600 пациентов, 100 из них - в другие больницы, 50 человек ранены, из них - 7 детей.

По состоянию на 9 июля аварийно-спасательные работы на территории детской больницы "Охматдет" в Киеве завершены: 2 человека погибли, 32 раненых.