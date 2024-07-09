Украина созывает заседание Совета управляющих МАГАТЭ из-за ракетного удара РФ по "Охматдету"

Украина инициирует созыв внеочередного заседания Совета управляющих МАГАТЭ в ответ на ракетную атаку России на детскую больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля 2024 года.

Об этом сообщили в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Отмечается, что больница является бенефициаром программ технического сотрудничества Агентства.

Россия не только пренебрегла жизнью онкобольных детей, но также нарушила свои обязательства как члена МАГАТЭ по соблюдению ядерной безопасности", - прокомментировала ситуацию временно исполняющая обязанности постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Виктория Кувшинникова.

Она отметила, что в "Охматдете" реализуются программы технического сотрудничества МАГАТЭ, направленные на поддержку лучевой терапии в Украине, а также на снижение смертности онкобольных детей с помощью современных методов ядерной медицины.

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Прямым попаданием повреждено здание и оборудование Центра радиологии "Охматдета". Также разрушены кабинеты, где находились ультразвуковые диагностические системы и оборудование. Пациентов в критическом состоянии пришлось оперативно переводить в другие медицинские учреждения.

Внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ состоится в пятницу, 12 июля.

Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.

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В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что аварийно-спасательные работы на территории больницы уже завершились: 2 человека погибли, 32 раненых.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина инициирует созыв чрезвычайного заседания Совбеза ООН в связи с массированной атакой РФ.