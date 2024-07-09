Україна скликає засідання Ради керуючих МАГАТЕ через ракетний удар РФ по "Охматдиту"

Україна ініціює скликання позачергового засідання Ради керуючих МАГАТЕ у відповідь на ракетну атаку Росії на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня 2024 року.

Про це повідомили у Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Зазначається, що лікарня є бенефіціаром програм технічного співробітництва Агентства.

Росія не лише знехтувала життям онкохворих дітей, але також порушила свої зобов’язання як члена МАГАТЕ щодо дотримання ядерної безпеки", - прокоментувала ситуацію тимчасово виконуюча обовʼязки постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Вікторія Кувшинникова.

Вона зауважила, що в "Охматдиті" реалізуються програми технічного співробітництва МАГАТЕ, спрямовані на підтримку променевої терапії в Україні, а також на зниження смертності онкохворих дітей за допомогою сучасних методів ядерної медицини.

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Прямим влученням пошкоджено будівлю та обладнання Центру радіології "Охматдиту". Також зруйновані кабінети, де знаходилися ультразвукові діагностичні системи та обладнання. Пацієнтів у критичному стані довелося оперативно переводити в інші медичні заклади.

Позачергове засідання Ради керуючих МАГАТЕ відбудеться у п’ятницю, 12 липня.

Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, під завалами будівлі лікарні перебувають люди. Станом на 12.00 8 липня точна кількість поранених і загиблих невідома.

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Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що аварійно-рятувальні роботи на території лікарні вже завершилися: 2 людини загинули, 32 поранених.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна ініціює скликання надзвичайного засідання Радбезу ООН у зв’язку з масованою атакою РФ.