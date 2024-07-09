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Новини
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Україна повністю відбудує "Охматдит", - Шмигаль

Наслідки удару по Охматдиту

Держава повністю відбудує "Охматдит". Починаються роботи вже зараз.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Міністерство охорони здоровʼя, Міністерство економіки та Міністерство фінансів відразу після трагедії отримали вказівку опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення і допомоги постраждалим.

"Сьогодні ми спрямовуємо з резервного фонду держбюджету 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи в "Охматдиті". Далі будемо збільшувати фінансування в міру того, як буде підготовлено проєкт відбудови.

Кожній родині з дітьми, яка постраждала від вчорашньої атаки, разом з ЮНІСЕФ буде виділена допомога у розмірі 10 тис. 800 грн на кожного члена родини", - інформує прем'єр.

Також читайте: За дорученням президента уряд розглядає нові локації для переїзду працівників і пацієнтів "Охматдиту", - Шмигаль

Він також зазначив, що президент України Володимир Зеленський поставив завдання в найкоротші терміни знайти локацію для переїзду лікарів та маленьких пацієнтів зі зруйнованих та пошкоджених корпусів.

"Такі локації вже знайдені. Це Київські обласні клінічні лікарні №1 та №2. Надаємо відповідне доручення про початок переміщення. Щиро дякую усім, хто допомагав боротися з наслідками російського терору. Рятувальникам, медикам, небайдужим громадянам, волонтерам та бізнесу. Особлива подяка усім, хто відгукнувся на збір коштів на користь "Охматдиту" через платформу United24. Буквально за кілька годин вдалося зібрати 100 млн грн. Ці ресурси також підуть на відновлення лікарні", - резюмує Шмигаль.

Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.

За інформацією президента України Володимира Зеленського під завалами будівлі лікарні перебувають люди. Станом на 12.00 8 липня точна кількість поранених і загиблих невідома.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдеп США про удар РФ по "Охматдиту": Цивільна інфраструктура не повинна бути ціллю військових атак

Раніше СБУ кваліфікувала удар РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження. За попередніми даними, росіяни вдарили по лікарні ракетою Х-101.

Серед загиблих унаслідок удару росіян по Охматдиту - 30-річна лікарка-нефролог Світлана Лук'янчук.

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.

Станом на 9 липня аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні "Охматдит" в Києві завершені: 2 людини загинули, 32 поранених.

Автор: 

Охматдит (250) Шмигаль Денис (4650) відбудова (363)


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Топ коментарі
+21
Відбудує, але без вас, зелених потвор!
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09.07.2024 15:19 Відповісти
+15
"одразу після відбудови Мрії , ДніпроГЕС, Каховської дамби та 8 ТЕЦ" - додав прем'єр
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09.07.2024 15:21 Відповісти
+7
"зібрали 100 млн.грн."
все на волонтерці.
для чого нам ця зелена кримінальна банда під виглядом влади?
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09.07.2024 15:23 Відповісти
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Відбудує, але без вас, зелених потвор!
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09.07.2024 15:19 Відповісти
Сам шмигаль зупп дайот!
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09.07.2024 15:20 Відповісти
По ідеї, з їх прой@бами - повинні всі ввд депутатів до преза без зубів ходити.
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09.07.2024 15:25 Відповісти
Слинки у мародерні закапали !!!
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09.07.2024 18:13 Відповісти
"одразу після відбудови Мрії , ДніпроГЕС, Каховської дамби та 8 ТЕЦ" - додав прем'єр
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09.07.2024 15:21 Відповісти
та чекайте,там люди мільони не донатили,а тут он скільки людей жертвує і ахметовський чорт зразу прям сьогодні буде будувати,туди ще кіріла тімошенка треба включити в спеціальну групу!Це настільки бісить коли чинуші примазуються до якоїсь події.!цікаво чи шмигаль і його міністри хоч копійку скинули у фонд?
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09.07.2024 15:28 Відповісти
"зібрали 100 млн.грн."
все на волонтерці.
для чого нам ця зелена кримінальна банда під виглядом влади?
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09.07.2024 15:23 Відповісти
Ага, монобанк вже гроші збирає, кучмостар 10 лямів перевів на відбудову й збирає гроші. Київрада дітей по інших лікарнях перевела, рятувальники, військові та прості кияни завали розбирають, а жаби зелені хто на гастролчх, хто піариться..

Я вже уявляю, скільки вкрасти на ввдновленні вони вже собі намалювали..
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09.07.2024 15:24 Відповісти
Навіть послів зібрали привезли на розбомблений Охмадит. А от депутатів вр і міської ради зібрати не змогли аби провезти хоч повз щоб подивились.
Не маю до жодного з них поваги і це гнітить(
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09.07.2024 15:30 Відповісти
Україна повністю відбудує "Охматдит", - Шмигаль Джерело:
А раша знову розбомбить ракетами. може треба спочатку позбавити агресора можливості хоч щось бомбити у нас, а вже потім відбудовувати? Я так розумію, що попри неуспішну мобілізацію, будівельників у нас вдосталь? чи з таджикистанів сюди запросите?
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09.07.2024 15:32 Відповісти
Звіздіти,не мішки тягати!!))
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09.07.2024 15:33 Відповісти
Краще б будували ракети, бо поки існує причина руйнувань відбудова нічого не дасть. Будувати будуть роками, а знищать все за хвилини
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09.07.2024 15:33 Відповісти
відбудує, але крадії типа шмигаля та єрмака мають бути за гратами.
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09.07.2024 15:43 Відповісти
Якби зібрати усіх цих шмигалів , зільонських і єрмаків, та дати їм лопати і хай би відбудовували.
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09.07.2024 15:46 Відповісти
Так зе-підари виконують побажання своїх виборців і собі спокійно зливають наступні точки ударів. Зе- виборці, ви таки досягли свого. І як вам тепер? Чи хоч кола вам на голові теши?
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09.07.2024 15:47 Відповісти
Зелене шапіто обіцянки цяцянки так солодко під них грабувати
ми вже заблукали в мільйонах дерев над нами гудуть мільйони безпілотників корупціонери сидять в буцегарні вчителя купляют мерси гарні дома за зарплату в 4000 доларів і т далі нескінчена популістка брехня вбивча для країни
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09.07.2024 15:52 Відповісти
грьобані шашличніки
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09.07.2024 15:52 Відповісти
Не дай Боже , що б це робили зелені , бо попливе як їх дороги .
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09.07.2024 15:56 Відповісти
А хто відбудує завод Артем? Саботажники не вивезли устаткування на підземні заводи і знищили останню вагому карту України у цій війні. А скільки там народу накрило, із золотоими руками і головами, приховують від своїх! Можна не сумніватись, що ППО навколо Києва зняли втихаря від своїх, бо для ворожої розвідки це не секрет. Вони ловлять собак на вулиці у піхоту замість найму на будівництво підземних заводів. І всім начхати, що при владі саботажники, бо шитомазохерія витіснила з інформаційного простору адекватних людей своїми професійними бездополами.
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09.07.2024 15:58 Відповісти
О вже і тут хочуть собі на офшори накрасти. Зелені-у відставку! Всі до єдиного!
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09.07.2024 16:04 Відповісти
Угу ви уже Мрію відбудовували. Це схоже на рашистськи наративи типу ну і шо що під 300 тис. Народу чеченського загинуло у місті зато подивиться який Грозний зараз красень. Так же ж вони кажуть і про Маріуполь. Шмиг несе пургу, доки ми рашистів не переможемо нічого не буде…
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09.07.2024 16:08 Відповісти
Атака на дитячу лікарню це цілеспрямований ак терору, санкціонований глобалістськими ляльководами з ціллю витіснення населення за кордон. Глобалістам, які використовували кремль для голодомору, сьогодні потрібно те саме - спустошене причорномор'я.
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09.07.2024 16:12 Відповісти
Вчора були висновки, що відновленню не підлягає. Сьогодні вже піляють гроші в довготривалу на роки схему.
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09.07.2024 16:46 Відповісти
Шморгаль, ця ахметовська хвойда, вже націлився нагріти руки на черговому "великому крадівництві". Охматдит почали розбудовувати ще за часи Кучми, потім Ющ своїми "руками, що нічого не крали" там добре покопався, потім Яник, закінчили начеб-то при Порошенку, нарешті. Тепер вирішили по-новій запустити "годівничку"... Шоб ви здохли усі, гніди zелені!!!
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09.07.2024 16:47 Відповісти
і сто тищ доріг до нього в три слої *****
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09.07.2024 16:55 Відповісти
походу кірю тімошенгка переведуть в мінздрав
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09.07.2024 16:57 Відповісти
Пусть Ющенка главным за стройку назначат он уже раз там понастроили за народные деньги.
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09.07.2024 17:47 Відповісти
Кілька поколінь президентів доклали свої ручки які нічого не крали до будування клініки.
А тепер прийшла черга зелених ефективних менеджерів щоб докластися до відбудови. Ця клініка стала якимось невичерпним колодязем для видобутку зелених карбованців.
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09.07.2024 17:57 Відповісти
 
 