Україна повністю відбудує "Охматдит", - Шмигаль

Держава повністю відбудує "Охматдит". Починаються роботи вже зараз.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Міністерство охорони здоровʼя, Міністерство економіки та Міністерство фінансів відразу після трагедії отримали вказівку опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення і допомоги постраждалим.

"Сьогодні ми спрямовуємо з резервного фонду держбюджету 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи в "Охматдиті". Далі будемо збільшувати фінансування в міру того, як буде підготовлено проєкт відбудови.

Кожній родині з дітьми, яка постраждала від вчорашньої атаки, разом з ЮНІСЕФ буде виділена допомога у розмірі 10 тис. 800 грн на кожного члена родини", - інформує прем'єр.

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Він також зазначив, що президент України Володимир Зеленський поставив завдання в найкоротші терміни знайти локацію для переїзду лікарів та маленьких пацієнтів зі зруйнованих та пошкоджених корпусів.

"Такі локації вже знайдені. Це Київські обласні клінічні лікарні №1 та №2. Надаємо відповідне доручення про початок переміщення. Щиро дякую усім, хто допомагав боротися з наслідками російського терору. Рятувальникам, медикам, небайдужим громадянам, волонтерам та бізнесу. Особлива подяка усім, хто відгукнувся на збір коштів на користь "Охматдиту" через платформу United24. Буквально за кілька годин вдалося зібрати 100 млн грн. Ці ресурси також підуть на відновлення лікарні", - резюмує Шмигаль.

Удар РФ по "Охматдиту" 8 липня

Зранку 8 липня рашисти завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит", повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пацієнтів, які проходили лікування у дитячій лікарні "Охматдиті" переведуть до інших лікарень столиці.

За інформацією президента України Володимира Зеленського під завалами будівлі лікарні перебувають люди. Станом на 12.00 8 липня точна кількість поранених і загиблих невідома.

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

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Раніше СБУ кваліфікувала удар РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" як воєнний злочин і відкрила за даним фактом кримінальне провадження. За попередніми даними, росіяни вдарили по лікарні ракетою Х-101.

Серед загиблих унаслідок удару росіян по Охматдиту - 30-річна лікарка-нефролог Світлана Лук'янчук.

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні "Охматдиту" евакуювали понад 600 пацієнтів, 100 з них - в інші лікарні, 50 осіб поранено, з них - 7 дітей.

Станом на 9 липня аварійно-рятувальні роботи на території дитячої лікарні "Охматдит" в Києві завершені: 2 людини загинули, 32 поранених.