Оккупанты сбросили бомбу на Лиман, ранены 4 человека. ФОТО

Российские оккупанты сбросили бомбу на Лиман Донецкой области, ранены четыре человека.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне сбросили авиабомбу на Лиман - ранили четырех человек.

окупанти скинули бомбу на Лиман

Бомба упала в частном секторе - есть поврежденные дома и уничтоженные автомобили", - сообщил чиновник.

обстріл Лимана на Донеччині
обстріл Лимана на Донеччині

обстріл Лимана на Донеччині

Кроме того, возросло количество жертв обстрела Мирнограда - сейчас там известно о 3 погибших и 10 раненых.

