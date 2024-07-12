Оккупанты сбросили бомбу на Лиман, ранены 4 человека. ФОТО
Российские оккупанты сбросили бомбу на Лиман Донецкой области, ранены четыре человека.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
"Россияне сбросили авиабомбу на Лиман - ранили четырех человек.
Бомба упала в частном секторе - есть поврежденные дома и уничтоженные автомобили", - сообщил чиновник.
Кроме того, возросло количество жертв обстрела Мирнограда - сейчас там известно о 3 погибших и 10 раненых.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль