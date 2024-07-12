Окупанти скинули бомбу на Лиман, поранено 4 людей. ФОТО
Російські окупанти скинули бомбу на Лиман Донецької області, поранені четверо людей.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни скинули авіабомбу на Лиман - поранили чотирьох людей.
Бомба впала у приватному секторі - є пошкоджені будинки та знищені автомобілі", - повідомив чиновник.
Крім того, зросла кількість жертв обстрілу Мирнограда — наразі там відомо про 3 загиблих і 10 поранених.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль