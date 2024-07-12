Окупанти скинули бомбу на Лиман, поранено 4 людей. ФОТО

Російські окупанти скинули бомбу на Лиман Донецької області, поранені четверо людей.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни скинули авіабомбу на Лиман - поранили чотирьох людей.

Бомба впала у приватному секторі - є пошкоджені будинки та знищені автомобілі", - повідомив чиновник.





Крім того, зросла кількість жертв обстрілу Мирнограда — наразі там відомо про 3 загиблих і 10 поранених.