РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6799 посетителей онлайн
Новости Фото
988 14

Шмыгаль прибыл в Прагу: будет говорить о поставках боеприпасов и интеграции в ЕС и НАТО. ФОТО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с правительственной командой сегодня работает в Праге.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, запланировано проведение совместных межправительственных консультаций с чешскими коллегами и встреч с руководством Чешской Республики.

"Предмет нашего диалога - поставки боеприпасов, интеграция в ЕС и НАТО, совместные проекты и производства, инфраструктура, энергетика. Ожидаем подписания ряда двусторонних документов. Продолжаем углублять наши тесные отношения ради сильной, мирной и безопасной Европы", - информирует Шмыгаль.

Шмигаль у Празі
Шмигаль у Празі

Читайте: В июле и августе Чехия пришлет Украине 50 тысяч боеприпасов, а до конца года передаст полмиллиона артснарядов

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможности изменений в Кабмине.

Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Он призвал союзников помочь собрать деньги на закупку оружия. Ряд стран откликнулись и внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Всего к идее Праги присоединились почти 20 стран.

Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.

26 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в Украину прибыла первая партия боеприпасов, закупленная в рамках чешской инициативы.

Вторая партия боеприпасов, закупленных у третьих стран, прибудет в Украину в июле 2024 года.

Страны-партнеры планируют до конца 2024 года отправить Украине полмиллиона боеприпасов в рамках чешской инициативы.

Автор: 

боеприпасы (2420) Чехия (1798) Шмыгаль Денис (2866)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
А как это он на самолете прилетел ?
показать весь комментарий
16.07.2024 13:26 Ответить
+3
В костюмі? Нічого собі ! Відбився від зграї бункерних воєвак.

@Конфліктолог Далай Лами

Зараз би послухать про мнятий пімжак гетьмана .....
показать весь комментарий
16.07.2024 13:36 Ответить
+3
шмыгаль и снаряды,это все равно,что зелекский и «президент».
показать весь комментарий
16.07.2024 14:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А шо там говорити - НАТО обіцяло поставити 1млн а виготовили 300 тис
показать весь комментарий
16.07.2024 13:23 Ответить
А как это он на самолете прилетел ?
показать весь комментарий
16.07.2024 13:26 Ответить
А нелох оманський гадаєш у своїх постійних поїздках на велосипеді до кордону ганяє?)
показать весь комментарий
16.07.2024 13:31 Ответить
пАтужного хрінпіду супрововигулює завгосп ОПи, а тому, можуть злітати звідусіль бо такого агента, ерефія цінить та ніколи не обстрілюватиме.
показать весь комментарий
16.07.2024 15:02 Ответить
Мене це теж здивувало. Літак знаходився або в Польщі або в Словаччині. Шмигаль міг досить швидко доїхати до Праги з Ужгорода на автомобілі, але він поїхав в аеропорт щоб прилетіти в Прагу літаком. В цьому варіанті ніякої економії часу не було, одні лише понти. Може пару годин зекономив витративши немалі державні кошти за переліт на персональному літаку з телевізором та масажним кріслом.
показать весь комментарий
16.07.2024 14:04 Ответить
"...з телевізором та масажним кріслом."
А масажистка до крісла додається?
показать весь комментарий
16.07.2024 14:55 Ответить
В 2023 році литовська компанія J&C Aero повідомила про успішне завершення повного оновлення салону президентського літака. Представник компанії заявив що було зроблено масштабний ремонт і встановлять нову розважальну систему.
Що входить в ту розважальну систему залишається тільки здогадуватися. Можливо і ваш варіант.
показать весь комментарий
16.07.2024 15:04 Ответить
чінуши хохлянські живуть в паралельному світі. асашай не хоче бачити україну в НАТі.. про що говорити??
показать весь комментарий
16.07.2024 13:30 Ответить
Мені одному здається що прізвище Шиигаль майже відсутні у ЗМІ просторі. Замість премьера завжди звучить Єрмака ... У нас взагалі є премьєр?
показать весь комментарий
16.07.2024 13:35 Ответить
ху із фа..н жмиГаль? Воно щось вирішує?
показать весь комментарий
16.07.2024 14:53 Ответить
В костюмі? Нічого собі ! Відбився від зграї бункерних воєвак.

@Конфліктолог Далай Лами

Зараз би послухать про мнятий пімжак гетьмана .....
показать весь комментарий
16.07.2024 13:36 Ответить
А ''Пороха'' на збори не випустили.
показать весь комментарий
16.07.2024 13:45 Ответить
шмыгаль и снаряды,это все равно,что зелекский и «президент».
показать весь комментарий
16.07.2024 14:16 Ответить
Це так прем'эра шмигаля зустрічають?😯😯😯
Враження, що він себе президентом уявляє.
показать весь комментарий
16.07.2024 14:23 Ответить
 
 