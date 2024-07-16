Шмыгаль прибыл в Прагу: будет говорить о поставках боеприпасов и интеграции в ЕС и НАТО. ФОТО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с правительственной командой сегодня работает в Праге.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, запланировано проведение совместных межправительственных консультаций с чешскими коллегами и встреч с руководством Чешской Республики.

"Предмет нашего диалога - поставки боеприпасов, интеграция в ЕС и НАТО, совместные проекты и производства, инфраструктура, энергетика. Ожидаем подписания ряда двусторонних документов. Продолжаем углублять наши тесные отношения ради сильной, мирной и безопасной Европы", - информирует Шмыгаль.





Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможности изменений в Кабмине.

Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Он призвал союзников помочь собрать деньги на закупку оружия. Ряд стран откликнулись и внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Всего к идее Праги присоединились почти 20 стран.

Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.

26 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в Украину прибыла первая партия боеприпасов, закупленная в рамках чешской инициативы.

Вторая партия боеприпасов, закупленных у третьих стран, прибудет в Украину в июле 2024 года.

Страны-партнеры планируют до конца 2024 года отправить Украине полмиллиона боеприпасов в рамках чешской инициативы.