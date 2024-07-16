УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8566 відвідувачів онлайн
Новини Фото
986 14

Шмигаль прибув у Прагу: говоритиме про постачання боєприпасів та інтеграцію в ЄС і НАТО. ФОТО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з урядовою командою сьогодні працює в Празі.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, заплановано проведення спільних міжурядових консультацій з чеськими колегами та зустрічей з керівництвом Чеської Республіки.

"Предмет нашого діалогу - постачання боєприпасів, інтеграція в ЄС і НАТО, спільні проєкти й виробництва, інфраструктура, енергетика. Очікуємо на підписання низки двосторонніх документів. Продовжуємо поглиблювати наші тісні відносини заради сильної, мирної та безпечної Європи", - інформує Шмигаль.

Шмигаль у Празі
Шмигаль у Празі

Також читайте: У липні та серпні Чехія надішле Україні 50 тисяч боєприпасів, а до кінця року передасть півмільйона артснарядів

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський не виключив можливості змін у Кабміні.

Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України

На Мюнхенській конференції з безпеки у лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Він закликав союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. Низка країн відгукнулася та зробила свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ. Загалом до ідеї Праги долучилися майже 20 країн.

Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.

26 червня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що до України прибула перша партія боєприпасів, закуплена у межах чеської ініціативи.

Друга партія боєприпасів, закуплених у третіх країн, прибуде до України в липні 2024 року.

Країни-партнери планують до кінця 2024 року надіслати Україні пів мільйона боєприпасів у межах чеської ініціативи.

Автор: 

боєприпаси (2309) Чехія (1658) Шмигаль Денис (4671)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
А как это он на самолете прилетел ?
показати весь коментар
16.07.2024 13:26 Відповісти
+3
В костюмі? Нічого собі ! Відбився від зграї бункерних воєвак.

@Конфліктолог Далай Лами

Зараз би послухать про мнятий пімжак гетьмана .....
показати весь коментар
16.07.2024 13:36 Відповісти
+3
шмыгаль и снаряды,это все равно,что зелекский и «президент».
показати весь коментар
16.07.2024 14:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шо там говорити - НАТО обіцяло поставити 1млн а виготовили 300 тис
показати весь коментар
16.07.2024 13:23 Відповісти
А как это он на самолете прилетел ?
показати весь коментар
16.07.2024 13:26 Відповісти
А нелох оманський гадаєш у своїх постійних поїздках на велосипеді до кордону ганяє?)
показати весь коментар
16.07.2024 13:31 Відповісти
пАтужного хрінпіду супрововигулює завгосп ОПи, а тому, можуть злітати звідусіль бо такого агента, ерефія цінить та ніколи не обстрілюватиме.
показати весь коментар
16.07.2024 15:02 Відповісти
Мене це теж здивувало. Літак знаходився або в Польщі або в Словаччині. Шмигаль міг досить швидко доїхати до Праги з Ужгорода на автомобілі, але він поїхав в аеропорт щоб прилетіти в Прагу літаком. В цьому варіанті ніякої економії часу не було, одні лише понти. Може пару годин зекономив витративши немалі державні кошти за переліт на персональному літаку з телевізором та масажним кріслом.
показати весь коментар
16.07.2024 14:04 Відповісти
"...з телевізором та масажним кріслом."
А масажистка до крісла додається?
показати весь коментар
16.07.2024 14:55 Відповісти
В 2023 році литовська компанія J&C Aero повідомила про успішне завершення повного оновлення салону президентського літака. Представник компанії заявив що було зроблено масштабний ремонт і встановлять нову розважальну систему.
Що входить в ту розважальну систему залишається тільки здогадуватися. Можливо і ваш варіант.
показати весь коментар
16.07.2024 15:04 Відповісти
чінуши хохлянські живуть в паралельному світі. асашай не хоче бачити україну в НАТі.. про що говорити??
показати весь коментар
16.07.2024 13:30 Відповісти
Мені одному здається що прізвище Шиигаль майже відсутні у ЗМІ просторі. Замість премьера завжди звучить Єрмака ... У нас взагалі є премьєр?
показати весь коментар
16.07.2024 13:35 Відповісти
ху із фа..н жмиГаль? Воно щось вирішує?
показати весь коментар
16.07.2024 14:53 Відповісти
В костюмі? Нічого собі ! Відбився від зграї бункерних воєвак.

@Конфліктолог Далай Лами

Зараз би послухать про мнятий пімжак гетьмана .....
показати весь коментар
16.07.2024 13:36 Відповісти
А ''Пороха'' на збори не випустили.
показати весь коментар
16.07.2024 13:45 Відповісти
шмыгаль и снаряды,это все равно,что зелекский и «президент».
показати весь коментар
16.07.2024 14:16 Відповісти
Це так прем'эра шмигаля зустрічають?😯😯😯
Враження, що він себе президентом уявляє.
показати весь коментар
16.07.2024 14:23 Відповісти
 
 