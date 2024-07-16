Шмигаль прибув у Прагу: говоритиме про постачання боєприпасів та інтеграцію в ЄС і НАТО. ФОТО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з урядовою командою сьогодні працює в Празі.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, заплановано проведення спільних міжурядових консультацій з чеськими колегами та зустрічей з керівництвом Чеської Республіки.

"Предмет нашого діалогу - постачання боєприпасів, інтеграція в ЄС і НАТО, спільні проєкти й виробництва, інфраструктура, енергетика. Очікуємо на підписання низки двосторонніх документів. Продовжуємо поглиблювати наші тісні відносини заради сильної, мирної та безпечної Європи", - інформує Шмигаль.





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Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський не виключив можливості змін у Кабміні.

Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України

На Мюнхенській конференції з безпеки у лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Він закликав союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. Низка країн відгукнулася та зробила свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ. Загалом до ідеї Праги долучилися майже 20 країн.

Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.

26 червня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що до України прибула перша партія боєприпасів, закуплена у межах чеської ініціативи.

Друга партія боєприпасів, закуплених у третіх країн, прибуде до України в липні 2024 року.

Країни-партнери планують до кінця 2024 року надіслати Україні пів мільйона боєприпасів у межах чеської ініціативи.