В оккупированном Луганске утром раздались взрывы. ВИДЕО+ФОТО
Во временно оккупированном Луганске утром прогремели взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Жители заявили о дыме в районе "Авиационного училища".
Так называемый депутат "Народного совета" Юрий Юров заявил о якобы ракетном ударе ВСУ.
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vuikod321 Дорбрий Вуйко
показать весь комментарий19.07.2024 09:24 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Виталий #548501
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Денис Стукаченко
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