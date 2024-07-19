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В оккупированном Луганске утром раздались взрывы. ВИДЕО+ФОТО

Во временно оккупированном Луганске утром прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Жители заявили о дыме в районе "Авиационного училища".

Так называемый депутат "Народного совета" Юрий Юров заявил о якобы ракетном ударе ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Луганске россияне снесли памятники "Жертвам сталинских репрессий" и "Жертвам голодомора"

Вибухи пролунали в окупованому Луганську
Вибухи пролунали в окупованому Луганську
Вибухи пролунали в окупованому Луганську
Вибухи пролунали в окупованому Луганську

Автор: 

взрыв (6823) Луганск (3166)


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ляпота ...
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19.07.2024 09:24 Ответить
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19.07.2024 09:31 Ответить
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19.07.2024 09:33 Ответить
І нічого всі будинки цілі на відміну від українських міст ,що ж їх не можна обстрілювати там "наші люди" і нікого не хвилює що луганське і донецьке бидло воює на стороні кацапів і нищить Україну.
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19.07.2024 09:41 Ответить
Може ще щось...
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19.07.2024 10:53 Ответить
 
 