Последствия атаки по объекту инфраструктуры Нежина на Черниговщине: два человека в больнице. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате ночной атаки россиян в Нежине Черниговской области поврежден жилой дом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Нежинском городском совете.
"Сегодня ночью страна-террорист Россия нанесла удар по одному из административных объектов нашей громады. Двум пожилым людям была оказана помощь в Центральной городской больнице - у них случился гипертонический криз", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в городе поврежден многоэтажный жилой дом, ведутся восстановительные работы. 18 квартир имеют повреждения различной степени.
Напомним, ночью 20 июля российские беспилотники атаковали Черниговскую область, попали в объект энергетической инфраструктуры
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