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Последствия атаки по объекту инфраструктуры Нежина на Черниговщине: два человека в больнице. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ночной атаки россиян в Нежине Черниговской области поврежден жилой дом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Нежинском городском совете.

"Сегодня ночью страна-террорист Россия нанесла удар по одному из административных объектов нашей громады. Двум пожилым людям была оказана помощь в Центральной городской больнице - у них случился гипертонический криз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе поврежден многоэтажный жилой дом, ведутся восстановительные работы. 18 квартир имеют повреждения различной степени.

Напомним, ночью 20 июля российские беспилотники атаковали Черниговскую область, попали в объект энергетической инфраструктуры

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за ночной атаки на Черниговщине и Сумщине было обесточивание, - "Укрэнерго"

Атака на Ніжин 20 липня
Атака на Ніжин 20 липня
Атака на Ніжин 20 липня
Атака на Ніжин 20 липня
Атака на Ніжин 20 липня
Атака на Ніжин 20 липня
Атака на Ніжин 20 липня
Атака на Ніжин 20 липня

Автор: 

Нежин (72) обстрел (28239) Черниговщина (1486)


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