Наслідки атаки по об’єкту інфраструктури Ніжина на Чернігівщині: дві людини у лікарні. ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної атаки росіян у Ніжині Чернігівської області пошкоджено житловий будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Ніжинській міській раді.

"Сьогодні вночі країна-терорист Росія завдала удару по одному з адміністративних обʼєктів нашої громади. Двом людям похилого віку була надана допомога у Центральній міській лікарні - в них стався гіпертонічний криз", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у місті пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, ведуться відновлювальні роботи. 18 квартир мають пошкодження різного ступеня.

Нагадаємо, вночі 20 липня російські безпілотники атакували Чернігівську область, влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через нічну атаку на Чернігівщині та Сумщині були знеструмлення, - "Укренерго"















