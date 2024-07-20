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Наслідки атаки по об’єкту інфраструктури Ніжина на Чернігівщині: дві людини у лікарні. ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної атаки росіян у Ніжині Чернігівської області пошкоджено житловий будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Ніжинській міській раді.

"Сьогодні вночі країна-терорист Росія завдала удару по одному з адміністративних обʼєктів нашої громади. Двом людям похилого віку була надана допомога у Центральній міській лікарні - в них стався гіпертонічний криз", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у місті пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, ведуться відновлювальні роботи. 18 квартир мають пошкодження різного ступеня.

Нагадаємо, вночі 20 липня російські безпілотники атакували Чернігівську область, влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури

  Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через нічну атаку на Чернігівщині та Сумщині були знеструмлення, - "Укренерго"

Атака на Ніжин 20 липня
Атака на Ніжин 20 липня
Атака на Ніжин 20 липня
Атака на Ніжин 20 липня
Атака на Ніжин 20 липня
Атака на Ніжин 20 липня
Атака на Ніжин 20 липня
Атака на Ніжин 20 липня

Автор: 

Ніжин (58) обстріл (28428) Чернігівщина (1584)


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