Наслідки атаки по об’єкту інфраструктури Ніжина на Чернігівщині: дві людини у лікарні. ФОТОрепортаж
Внаслідок нічної атаки росіян у Ніжині Чернігівської області пошкоджено житловий будинок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Ніжинській міській раді.
"Сьогодні вночі країна-терорист Росія завдала удару по одному з адміністративних обʼєктів нашої громади. Двом людям похилого віку була надана допомога у Центральній міській лікарні - в них стався гіпертонічний криз", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у місті пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, ведуться відновлювальні роботи. 18 квартир мають пошкодження різного ступеня.
Нагадаємо, вночі 20 липня російські безпілотники атакували Чернігівську область, влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури
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