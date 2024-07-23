Сутки на Донетчине: 15 человек ранены в результате обстрелов войсками РФ. ФОТОрепортаж

В течение суток российские войска 39 раз обстреливали Донецкую область, в результате чего ранены 15 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Сонцовке Кураховской громады ранен 1 человек, поврежден дом в Горняке. Также оккупанты ударили по Курахово, Кураховке, Трудовому и Константинопольскому. В Гродовской громаде ранены 2 человека, повреждены 10 частных домов и 2 многоквартирных.

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Краматорский район

Рашисты обстреляли Лиман, в результате чего ранен 1 человек, повреждено админздание, 2 дома и несколько нежилых помещений. В Торском поврежден 1 дом, 1 разрушен. В Заречном - 1 разрушен, в Ямполе - 2 повреждены. В Николаевской ТГ поврежден дом и инфраструктурный объект в Малиновке. В Константиновке 4 человека ранены, повреждены 2 магазина, кофейня, предприятие. В Ильиновской ТГ повреждены 2 объекта в Клебан-Быке.

Бахмутский район

5 частных домов и 2 многоэтажки повреждены в Часовоярской ТГ. В Торецке повреждены 3 дома и инфраструктурный объект. В Северске поврежден дом.

В течение суток россияне 39 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. 15 жителей области получили ранения.

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