Последствия атаки дронов на аэродром Морозовск в Ростовской области. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ
Спутниковые снимки зафиксировали последствия атаки беспилотников 22 июля на Ростовскую область.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х пишет The Military Watch со ссылкой на снимки спутника Planet Labs.
В результате атаки, отмечают аналитики, на аэродроме Морозовск россияне понесли потери. В частности, были поражены:
- позиция дивизиона ЗРК С-300/400;
- район стоянки самолета Су-34 (находился на стоянке 20.07);
- склад горюче-смазочных материалов;
- взлетно-посадочная полоса.
Первый пожар возник возле огневых точек ЗРК С-300/400. Также под атакой оказался район стоянки истребителей.
Напомним, 22 июля, кроме аэродрома в Ростовской области, дроны атаковали НПЗ в Туапсе Краснодарского края РФ.
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