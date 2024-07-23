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Последствия атаки дронов на аэродром Морозовск в Ростовской области. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

Спутниковые снимки зафиксировали последствия атаки беспилотников 22 июля на Ростовскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х пишет The Military Watch со ссылкой на снимки спутника Planet Labs.

В результате атаки, отмечают аналитики, на аэродроме Морозовск россияне понесли потери. В частности, были поражены:

  • позиция дивизиона ЗРК С-300/400;
  • район стоянки самолета Су-34 (находился на стоянке 20.07);
  • склад горюче-смазочных материалов;
  • взлетно-посадочная полоса.

Первый пожар возник возле огневых точек ЗРК С-300/400. Также под атакой оказался район стоянки истребителей.

Морозовськ

Напомним, 22 июля, кроме аэродрома в Ростовской области, дроны атаковали НПЗ в Туапсе Краснодарского края РФ.

Читайте также: В результате ночной атаки дронов в оккупированном Севастополе поражена военная часть россиян, - росСМИ

Автор: 

беспилотник (3589) россия (95515)


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Топ комментарии
+20
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23.07.2024 14:29
+9
Ледачі рашисти… не косять траву, а випалюють, от і наслідки…
Готують територію, до здачі Українцям!!
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23.07.2024 14:19
+9
Все нормально - палять там, де ще не попало!
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23.07.2024 14:33
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Ледачі рашисти… не косять траву, а випалюють, от і наслідки…
Готують територію, до здачі Українцям!!
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23.07.2024 14:19 Ответить
Все нормально - палять там, де ще не попало!
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23.07.2024 14:33 Ответить
Літаки встигли злетіти
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23.07.2024 14:25 Ответить
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23.07.2024 14:29 Ответить
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23.07.2024 15:35 Ответить
Царство Небесне щирому другу Украiни!🙏🙏🙏
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23.07.2024 17:06 Ответить
Судячи з фото то майже нічого
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23.07.2024 14:43 Ответить
таке...
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23.07.2024 19:17 Ответить
Свитан вчера говорил «нам сто раз разрешили британцы стрелять ракетами по раше, мы вместо этого дронами по аэродромам лупим. Это не эффективно». Есть масса аэродромов, куда ракеты достают. Экономим, боимся?
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23.07.2024 20:01 Ответить
Швець із США те саме каже. Вам вже публічно найвищі посадовці США і ЕС кажуть, використовуйте ракети на свій розсуд. Але ермаку схоже путін заборонив це робити.
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23.07.2024 20:25 Ответить
Хорошо, но мало
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24.07.2024 06:44 Ответить
Ну, таке. Травичку спалили, налякали трохи.
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24.07.2024 09:10 Ответить
 
 