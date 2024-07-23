Последствия атаки дронов на аэродром Морозовск в Ростовской области. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

Спутниковые снимки зафиксировали последствия атаки беспилотников 22 июля на Ростовскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х пишет The Military Watch со ссылкой на снимки спутника Planet Labs.

В результате атаки, отмечают аналитики, на аэродроме Морозовск россияне понесли потери. В частности, были поражены:

позиция дивизиона ЗРК С-300/400;

район стоянки самолета Су-34 (находился на стоянке 20.07);

склад горюче-смазочных материалов;

взлетно-посадочная полоса.

Первый пожар возник возле огневых точек ЗРК С-300/400. Также под атакой оказался район стоянки истребителей.

Напомним, 22 июля, кроме аэродрома в Ростовской области, дроны атаковали НПЗ в Туапсе Краснодарского края РФ.

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