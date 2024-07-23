РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5153 посетителя онлайн
Новости Фото Война
8 013 12

Под Ростовом построили новую военную базу, - СМИ. ФОТО

Российские военные построили новую базу в городе Новочеркасск под Ростовом на Дону, в 200 км от линии фронта.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно изображениям со спутника, новую военную базу развернули между исправительной колонией и двумя недостроенными общеобразовательными учебными заведениями, на месте другого заброшенного военного объекта - школы поваров №195 "Сил гражданской обороны" России, которую закрыли в 2011 году.

нова база армії РФ під Ростовом

Согласно спутниковым снимкам Planet Labs, которые получили "Схемы", первая военная техника появилась здесь еще в конце августа 2023 года: на территории объекта припарковали с полсотни военных грузовых машин и развернули с десяток палаток. С тех пор, за почти год, база увеличилась втрое.

По мнению экспертов, это, вероятно, база материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ, ведь там расположена только грузовая и вспомогательная техника.

Читайте также: Власти Москвы будут платить почти по 2 млн рублей за контракт с Минобороны РФ

Как установили журналисты, эта база в Новочеркасске может принадлежать 100-му военному полку материально-технического обеспечения ВС РФ.

Автор: 

армия РФ (19210)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Чому б не в'їб.ти туди раніше, чим оприлюднювати це..
показать весь комментарий
23.07.2024 21:21
+6
базу розгорнули між виправною колонією та двома недобудованими загальноосвітніми навчальними закладами
=============

Сегодня бандеровцы апять атоковали своими натовскими дронами русские школы где учатся тысячи ростовских мальчиков и девочек в трусиках
показать весь комментарий
23.07.2024 20:57
+6
Пора...🚀
показать весь комментарий
23.07.2024 21:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
базу розгорнули між виправною колонією та двома недобудованими загальноосвітніми навчальними закладами
=============

Сегодня бандеровцы апять атоковали своими натовскими дронами русские школы где учатся тысячи ростовских мальчиков и девочек в трусиках
показать весь комментарий
23.07.2024 20:57 Ответить
Ніяких Атакамсів не вистачить на все це кацапське лайно...
показать весь комментарий
23.07.2024 21:10 Ответить
Пора...🚀
показать весь комментарий
23.07.2024 21:18 Ответить
Наближаємося...
показать весь комментарий
23.07.2024 21:19 Ответить
Чому б не в'їб.ти туди раніше, чим оприлюднювати це..
показать весь комментарий
23.07.2024 21:21 Ответить
не можна, бо клятий байден не дозволяє!
а ще, не мож,а поперед, зе!голубамиру.
показать весь комментарий
23.07.2024 21:51 Ответить
це, радіо свобода, через цензор, для буданова та малюка інфу передають?
чи, для мене?
ааа...
то, для ставки простроченого зе!гундоса, що майже приготував багато багато ракетів.
показать весь комментарий
23.07.2024 21:49 Ответить
Булоб не погано, якби ростов став рнр, як білгород бнр
показать весь комментарий
23.07.2024 22:04 Ответить
Путлер «террористов» мочит,только всех не замочить,может мочи не хватает,а возможно и мочи.
показать весь комментарий
23.07.2024 23:49 Ответить
жах
показать весь комментарий
23.07.2024 23:51 Ответить
Дайте мужику 2 бутылки водки, всё спалит, ничего неостанется.
показать весь комментарий
24.07.2024 00:17 Ответить
От відкриття яке! Та у тому сраному Новочеркаську на півтори сотні тисяч населення щонайменше десяток, якщо не два, таких же вже діючих військових частин. Там і https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B026 176-та бригада зв'язку, і МПД https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B031 150-ої мотострілецької дивізії, і https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B023 база артилерійського озброєння №744 , і в/ч https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B024 57229-42 .... там якщо уражати всі ті військові частини, то у тому Новочеркаську цілих вікон не залишиться. Так влаштований на кацапії будь-який їхній мухосранськ, де на кожного цивільного "ідьот салдат па гораду па нізнакомай уліце".
ото б краще ті журналісти Радіо Свобода роздивились на тих супутникових знімках https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B027 завод авіаційного технологічного обладнання № 31 , який виготовляє обладнання для ремонту систем та агрегатів літаків-Су-24, та інших "сушок" та "мігів", а також для Іл-76,Ту-22М, вертольотів Мі-8, Мі-17, Мі-24, та для двигунів та головних редукторів вертольотів і обладнання випробувальних станцій авіаційних двигунів. І від Краматорська по прямій 240 км. Але ракетою ніззя, бо ескалація.
показать весь комментарий
24.07.2024 01:12 Ответить
 
 