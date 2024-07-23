Под Ростовом построили новую военную базу, - СМИ. ФОТО
Российские военные построили новую базу в городе Новочеркасск под Ростовом на Дону, в 200 км от линии фронта.
Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Согласно изображениям со спутника, новую военную базу развернули между исправительной колонией и двумя недостроенными общеобразовательными учебными заведениями, на месте другого заброшенного военного объекта - школы поваров №195 "Сил гражданской обороны" России, которую закрыли в 2011 году.
Согласно спутниковым снимкам Planet Labs, которые получили "Схемы", первая военная техника появилась здесь еще в конце августа 2023 года: на территории объекта припарковали с полсотни военных грузовых машин и развернули с десяток палаток. С тех пор, за почти год, база увеличилась втрое.
По мнению экспертов, это, вероятно, база материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ, ведь там расположена только грузовая и вспомогательная техника.
Как установили журналисты, эта база в Новочеркасске может принадлежать 100-му военному полку материально-технического обеспечения ВС РФ.
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Сегодня бандеровцы апять атоковали своими натовскими дронами русские школы где учатся тысячи ростовских мальчиков и девочек в трусиках
а ще, не мож,а поперед, зе!голубамиру.
чи, для мене?
ааа...
то, для ставки простроченого зе!гундоса, що майже приготував багато багато ракетів.
ото б краще ті журналісти Радіо Свобода роздивились на тих супутникових знімках https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B027 завод авіаційного технологічного обладнання № 31 , який виготовляє обладнання для ремонту систем та агрегатів літаків-Су-24, та інших "сушок" та "мігів", а також для Іл-76,Ту-22М, вертольотів Мі-8, Мі-17, Мі-24, та для двигунів та головних редукторів вертольотів і обладнання випробувальних станцій авіаційних двигунів. І від Краматорська по прямій 240 км. Але ракетою ніззя, бо ескалація.