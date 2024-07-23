Под Ростовом построили новую военную базу, - СМИ. ФОТО

Российские военные построили новую базу в городе Новочеркасск под Ростовом на Дону, в 200 км от линии фронта.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Согласно изображениям со спутника, новую военную базу развернули между исправительной колонией и двумя недостроенными общеобразовательными учебными заведениями, на месте другого заброшенного военного объекта - школы поваров №195 "Сил гражданской обороны" России, которую закрыли в 2011 году.

Согласно спутниковым снимкам Planet Labs, которые получили "Схемы", первая военная техника появилась здесь еще в конце августа 2023 года: на территории объекта припарковали с полсотни военных грузовых машин и развернули с десяток палаток. С тех пор, за почти год, база увеличилась втрое.

По мнению экспертов, это, вероятно, база материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ, ведь там расположена только грузовая и вспомогательная техника.

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Как установили журналисты, эта база в Новочеркасске может принадлежать 100-му военному полку материально-технического обеспечения ВС РФ.