Під Ростовом звели нову військову базу, - ЗМІ. ФОТО

Російські військові побудували нову базу у місті Новочеркаськ під Ростовом на Дону, за 200 км від лінії фронту.

Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Відповідно до зображень з супутника, нову військову базу розгорнули між виправною колонією та двома недобудованими загальноосвітніми навчальними закладами, на місці іншого закинутого військового об'єкта – школи кухарів №195 "Сил громадянської оборони" Росії, яку закрили у 2011 році.

Згідно з супутниковими знімками Planet Labs, які отримали "Схеми", перша військова техніка з'явилася тут ще наприкінці серпня 2023 року: на території об'єкта припаркували з півсотні військових вантажних машин та розгорнули з десяток наметів. Відтоді, за майже рік, база збільшилася утричі.

На думку експертів, це, ймовірно, база матеріально-технічного забезпечення Збройних сил РФ, адже там розташована лише вантажна та допоміжна техніка.

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Як встановили журналісти, ця база в Новочеркаську може належати до 100-го військового полку матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ.