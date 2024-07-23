Під Ростовом звели нову військову базу, - ЗМІ. ФОТО
Російські військові побудували нову базу у місті Новочеркаськ під Ростовом на Дону, за 200 км від лінії фронту.
Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Відповідно до зображень з супутника, нову військову базу розгорнули між виправною колонією та двома недобудованими загальноосвітніми навчальними закладами, на місці іншого закинутого військового об'єкта – школи кухарів №195 "Сил громадянської оборони" Росії, яку закрили у 2011 році.
Згідно з супутниковими знімками Planet Labs, які отримали "Схеми", перша військова техніка з'явилася тут ще наприкінці серпня 2023 року: на території об'єкта припаркували з півсотні військових вантажних машин та розгорнули з десяток наметів. Відтоді, за майже рік, база збільшилася утричі.
На думку експертів, це, ймовірно, база матеріально-технічного забезпечення Збройних сил РФ, адже там розташована лише вантажна та допоміжна техніка.
Як встановили журналісти, ця база в Новочеркаську може належати до 100-го військового полку матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ.
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Сегодня бандеровцы апять атоковали своими натовскими дронами русские школы где учатся тысячи ростовских мальчиков и девочек в трусиках
а ще, не мож,а поперед, зе!голубамиру.
чи, для мене?
ааа...
то, для ставки простроченого зе!гундоса, що майже приготував багато багато ракетів.
ото б краще ті журналісти Радіо Свобода роздивились на тих супутникових знімках https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B027 завод авіаційного технологічного обладнання № 31 , який виготовляє обладнання для ремонту систем та агрегатів літаків-Су-24, та інших "сушок" та "мігів", а також для Іл-76,Ту-22М, вертольотів Мі-8, Мі-17, Мі-24, та для двигунів та головних редукторів вертольотів і обладнання випробувальних станцій авіаційних двигунів. І від Краматорська по прямій 240 км. Але ракетою ніззя, бо ескалація.