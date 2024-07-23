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Новини Фото Війна
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Під Ростовом звели нову військову базу, - ЗМІ. ФОТО

Російські військові побудували нову базу у місті Новочеркаськ під Ростовом на Дону, за 200 км від лінії фронту.

Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Відповідно до зображень з супутника, нову військову базу розгорнули між виправною колонією та двома недобудованими загальноосвітніми навчальними закладами, на місці іншого закинутого військового об'єкта – школи кухарів №195 "Сил громадянської оборони" Росії, яку закрили у 2011 році.

нова база армії РФ під Ростовом

Згідно з супутниковими знімками Planet Labs, які отримали "Схеми", перша військова техніка з'явилася тут ще наприкінці серпня 2023 року: на території об'єкта припаркували з півсотні військових вантажних машин та розгорнули з десяток наметів. Відтоді, за майже рік, база збільшилася утричі.

На думку експертів, це, ймовірно, база матеріально-технічного забезпечення Збройних сил РФ, адже там розташована лише вантажна та допоміжна техніка.

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Як встановили журналісти, ця база в Новочеркаську може належати до 100-го військового полку матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ.

Автор: 

армія рф (17388)


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Топ коментарі
+9
Чому б не в'їб.ти туди раніше, чим оприлюднювати це..
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23.07.2024 21:21
+6
базу розгорнули між виправною колонією та двома недобудованими загальноосвітніми навчальними закладами
=============

Сегодня бандеровцы апять атоковали своими натовскими дронами русские школы где учатся тысячи ростовских мальчиков и девочек в трусиках
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23.07.2024 20:57
+6
Пора...🚀
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23.07.2024 21:18
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базу розгорнули між виправною колонією та двома недобудованими загальноосвітніми навчальними закладами
=============

Сегодня бандеровцы апять атоковали своими натовскими дронами русские школы где учатся тысячи ростовских мальчиков и девочек в трусиках
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23.07.2024 20:57 Відповісти
Ніяких Атакамсів не вистачить на все це кацапське лайно...
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23.07.2024 21:10 Відповісти
Пора...🚀
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23.07.2024 21:18 Відповісти
Наближаємося...
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23.07.2024 21:19 Відповісти
Чому б не в'їб.ти туди раніше, чим оприлюднювати це..
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23.07.2024 21:21 Відповісти
не можна, бо клятий байден не дозволяє!
а ще, не мож,а поперед, зе!голубамиру.
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23.07.2024 21:51 Відповісти
це, радіо свобода, через цензор, для буданова та малюка інфу передають?
чи, для мене?
ааа...
то, для ставки простроченого зе!гундоса, що майже приготував багато багато ракетів.
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23.07.2024 21:49 Відповісти
Булоб не погано, якби ростов став рнр, як білгород бнр
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23.07.2024 22:04 Відповісти
Путлер «террористов» мочит,только всех не замочить,может мочи не хватает,а возможно и мочи.
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23.07.2024 23:49 Відповісти
жах
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23.07.2024 23:51 Відповісти
Дайте мужику 2 бутылки водки, всё спалит, ничего неостанется.
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24.07.2024 00:17 Відповісти
От відкриття яке! Та у тому сраному Новочеркаську на півтори сотні тисяч населення щонайменше десяток, якщо не два, таких же вже діючих військових частин. Там і https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B026 176-та бригада зв'язку, і МПД https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B031 150-ої мотострілецької дивізії, і https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B023 база артилерійського озброєння №744 , і в/ч https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B024 57229-42 .... там якщо уражати всі ті військові частини, то у тому Новочеркаську цілих вікон не залишиться. Так влаштований на кацапії будь-який їхній мухосранськ, де на кожного цивільного "ідьот салдат па гораду па нізнакомай уліце".
ото б краще ті журналісти Радіо Свобода роздивились на тих супутникових знімках https://www.google.com.ua/maps/place/47%C2%B027 завод авіаційного технологічного обладнання № 31 , який виготовляє обладнання для ремонту систем та агрегатів літаків-Су-24, та інших "сушок" та "мігів", а також для Іл-76,Ту-22М, вертольотів Мі-8, Мі-17, Мі-24, та для двигунів та головних редукторів вертольотів і обладнання випробувальних станцій авіаційних двигунів. І від Краматорська по прямій 240 км. Але ракетою ніззя, бо ескалація.
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24.07.2024 01:12 Відповісти
 
 