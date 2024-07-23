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Вследствие российского удара по Лиману на Донетчине погибли 2 человека еще 6 ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

23 июля российские войска обстреляли город Лиман на Донетчине, в результате атаки 2 человека погибли еще 6 получили ранения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

По данным следствия, 23 июля 2024 года, в 17:20, войска РФ обстреляли г. Лиман. Средства поражения попали по жилому кварталу, где погибли двое местных жителей 58 и 66 лет. Также получили ранения средней степени тяжести две женщины 50 и 74 лет и 51-летний мужчина. Предварительно, армия государства-агрессора использовала "УМПБ Д-30 СН".

В 18:00 россияне нанесли удар по Новогродовской ОТГ, атаковав автодорогу FPV-дроном. Травмированы три гражданских лица.

Повреждено около 15 жилых домов и автомобиль. Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

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Наслідки російського обстрілу Лимана 23 липня

Внаслідок російських обстрілів Лиману 23 липня загинуло 2 людей
Зруйнована внаслідок російського обстрілу Лимана будівля

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обстрел (27129) жертвы (2071) Донецкая область (9642) Лиман (318)


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