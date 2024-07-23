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Внаслідок російського удару по Лиману на Донеччині загинули 2 людей ще 6 поранено. ФОТОрепортаж

23 липня російські війська обстріляли місто Лиман в Донецькій області, внаслідок атаки 2 людини загинули ще 6 зазнали поранень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

За даними слідства, 23 липня 2024 року, о 17:20, війська рф обстріляли м. Лиман. Засоби ураження поцілили по житловому кварталу, де загинули двоє місцевих жителів 58 та 66 років. Також зазнали поранень середнього ступеня тяжкості двоє жінок 50 і 74 років та 51-річний чоловік. Попередньо, армія держави-агресора використала "УМПБ Д-30 СН".

О 18:00 росіяни завдали удару по Новогродівській ОТГ, атакувавши автошлях "FPV-дроном". Травмовано трьох цивільних осіб.

Пошкоджено близько 15 житлових будинків й автомобіль. Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Читайте: Унаслідок російського обстрілу зруйновано адмінбудівлю "Укрзалізниці" в Лимані. ФОТО

Наслідки російського обстрілу Лимана 23 липня

Внаслідок російських обстрілів Лиману 23 липня загинуло 2 людей
Зруйнована внаслідок російського обстрілу Лимана будівля

Автор: 

обстріл (28486) жертви (1793) Донецька область (8467) Лиман (229)


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