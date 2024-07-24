Во время выполнения служебного задания погиб украинский воин, один из лучших операторов ПТРК "Стугна" Георгий Короп. ФОТО

21 июля 2024 года трагически погиб во время выполнения служебных задач выдающийся украинский воин, один из лучших операторов ПТРК "Стугна" Георгий Короп, позывной Адвокат.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"На его личном счету уже в июне 2022 года было до 40 единиц российской бронетехники, именно он уничтожил в марте 22-го российскую огнеметную систему ТОС-1А "Сонцепёк", которая выставляется на парадах трофеев на Крещатике", - пишет журналист.

"Мы познакомились с ним ночью 27 апреля 2022 года, в полуокруженном селе Вернополье, на опорном пункте добровольческого отряда "Карпатская Сич", и через десять минут он взял меня на боевую задачу по выявлению и уничтожению российских танков, которые с высоты контролировали подходы к селу. Россияне использовали танковую оптику для наблюдения. Чтобы заметить и поразить их, у нас была только одна рискованная позиция - разбитое здание фермы в двух километрах от российских танков, которая была для россиян как на ладони. Но это была лучшая позиция, и Георгий рискнул ее занять. Он вел наблюдение пять часов и обнаружил прямо перед нами два российских танка, которые были хорошо замаскированы. Их стволы смотрели прямо на нас, потому что наша ферма была единственным зданием с этого края высоты. Если бы они что-то заметили, шансов выйти оттуда днем не было. Но Адвокат мгновенно выставил пусковую установку и уничтожил оба танка. Он зачистил все высоты вокруг Вернополья от российской бронетехники Кантемировской дивизии. Комбат "Карпатской Сичи" Олег Куцин его очень любил. Я однажды снял, как Куцин со скандалом забрал ракеты у другого расчета, который боялся выходить из подвала, и отдал ракеты Адвокату. Я снимал, как Георгий бил врага под Белогоровкой. В июне 22-го его машина попала в засаду, он получил тяжелые ранения руки, долгое время лечился, потом вернулся на фронт", - отмечает Бутусов.

Смотрите также: Защищая Украину, погиб воин-свободовец Павел Якимович. ФОТО

Также отмечается, что Короп был юристом по профессии, увлекался парашютным спортом. Пошел на войну в 2014-м, отслужил контракт в пехоте. За несколько месяцев до вторжения в 22-м он как доброволец освоил "Стугну" в КБ "Луч" в группе, которую создали А. Коростелев, С.Пашинский, Т.Черновол, и 24 февраля взял ракетную установку с арабского заказа, которую тайно вывезли с завода за сутки до российского ракетного удара. В начале войны ни Короп, ни его установка нигде не были оформлены, чтобы бить врага ему не надо было документов.

"Воевал он вдохновенно. Директор КБ "Луч" Коростелев его очень любил и советовался с ним по аспектам модернизации "Стугны". Короп с расчетом вошел в противотанковую боевую группу командира с позывным Дайвер, и с этим опытным командиром он действовал максимально эффективно.

Адвоката отличала инициатива, а Дайвер подробно ставил задачи, план и характер действий. А на месте Короп никогда не сидел и не ждал, когда это противник к нему приедет. Он всегда искал противника, несмотря на риск, выходил на ноль и использовал постоянно камеру "Стугны" как систему оптической разведки, тщательно наблюдал и изучал местность. Он тщательно просчитывал высоты, углы наблюдения и выстрела, маршрут подхода и выхода, факторы маскировки и не имел страха после того, как принимал решение. Большинство метких выстрелов Георгий фиксировал на видео. Но сам он был очень скромным человеком и не хотел популярности. Интервью он мне дал через год моих уговоров", - добавляет Бутусов.

Читайте также: Защищая Украину, погиб священнослужитель с Полтавщины Алексей Стогний

Георгий очень любил свою жену, своего сына и дочь. Жену его звали Сильва - и его ракетная установка тоже носила название "Сильва".

Если есть желание и возможность поддержать семью Героя:

Сильва Короп-Хорольская

5355 2802 1587 8628