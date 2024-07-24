3 человека погибли, 6 ранены вследствие обстрелов Донетчины в течение суток. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток российские оккупанты 8 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, в результате чего 3 человека погибли, 6 получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.

Волновахский район

Вследствие удара РФ поврежден дом в Новоукраинке Угледарской громады.

Покровский район

3 человека ранены вследствие обстрела Мариновки Новогродовской громады, поврежден автомобиль. Также была повреждена многоэтажка и частные дома в Курахово, в Горняке повреждена многоэтажка, в Солнцево - 4 частных дома.

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Краматорский район

В Лимане 3 человека погибли и 3 ранены, повреждены 19 домов и магазин; также в громаде повреждены 2 дома в Заречном. В Константиновке повреждены 2 частных дома. Еще 2 объекта повреждены в Заре Ильиновской громады.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов, многоэтажка и 2 промышленных здания. В Серебрянке Северской громады поврежден дом.

Всего за сутки россияне 8 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 360 человек, в том числе 19 детей.

По данным ОВА, в течение суток оккупанты убили 3 жителей Донецкой области - в Лимане. Еще 6 человек в области получили ранения.

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