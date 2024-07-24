3 особи загинули, 6 поранено внаслідок обстрілів Донеччини протягом доби. ФОТОрепортаж

Протягом доби російські окупанти 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини, внаслідок чого 3 особи загинули, 6 дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

Волноваський район

Внаслідок удару РФ пошкоджено будинок у Новоукраїнці Вугледарської громади.

Покровський район

3 особи поранено внаслідок обстрілу Маринівки Новогродівської громади, пошкоджено авто. Також було пошкоджено багатоповерхівку і приватні будинки у Кураховому, у Гірнику пошкоджено багатоповерхівку, у Сонцівці - 4 приватні будинки.

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Краматорський район

У Лимані 3 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено 19 будинків і крамницю; також у громаді пошкоджено 2 будинки у Зарічному. У Костянтинівці пошкоджені 2 приватні будинки. Ще 2 об'єкти пошкоджено у Зорі Іллінівської громади.

Бахмутський район

У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 промислові будівлі. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 360 людей, зокрема 19 дітей.

За даними ОВА, протягом доби окупанти вбили 3 жителів Донеччини - у Лимані. Ще 6 людей в області дістали поранення.

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