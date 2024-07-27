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Робот Ratel Н для эвакуации раненых с поля боя запущен в серийное производство, - Федоров. ФОТО

Робот Ratel Н разработки Brave1 может транспортировать сразу двух раненых, он уже прошел полевые испытания и запущен в серийное производство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Ratel Н разработали участники оборонного кластера Brave1, он предназначен для эвакуации раненых с поля боя. Робот может перевозить 400+ кг живой нагрузки, поэтому способен транспортировать сразу нескольких людей. Благодаря конструкции способен двигаться по сложному рельефу, работает тихо, поэтому незаметен для врага. А также оснащен ночными камерами, чтобы эффективно выполнять задачи в условиях низкой видимости и ночью", - говорится в сообщении.

Робот Ratel Н для евакуації поранених

Также отмечается, что робот используют для различных задач: на него можно установить РЭБ, мобильный пункт наблюдения, боевой модуль или разминирующую установку.

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Стоит заметить, что комплекс оснащен спутниковой связью, поэтому оператор может управлять им на очень большой дистанции.

Федоров сообщил, что Ratel Н уже прошел полевые испытания и запущен в серийное производство - военные используют его и дают положительный фидбек.

"Технологии - наш асимметричный ответ врагу. Чем больше их на фронте, тем меньше противников", - подчеркнул министр.

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эвакуация (2071) Федоров Михаил (506) BRAVE1 (18)


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Топ комментарии
+8
От мені цікаво: а яким боком міністр цифрової трансформації до цієї техніки? Брав участь у розпилі бабла, як з дронами? А що, бабло на усілякі "Дії" вже скінчилось і до годівниці "велике крадівництво" та "велико фортифікавництво" не допускають?
До речі! А де 600тис дронів з того мільйону, який обіцяло найвеличніше?
Але піариться на всьому - Порох, не забувайте!
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27.07.2024 12:49
+6
судячи з фото має занадто низький кліренс
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27.07.2024 12:47
+6
Шановний, ще декілька місяців назад мені було абсолютно не пох, коли мені самому довелось провести такий от тест-драйв нош. Насправді Ваше порівняння з дроном досить примітне. Дрон дешевше снаряда. І тим більше дешевше гармати, куди може прилетіти відповідь. А робот-евакуатор необхідний, просто виглядає це на фоні нинішніх проблем з евакуацією, так ніби чоловік в драних штанах купує Ролекс.
Я вважаю це важливим, але одночасно розумію, що за вартість такого роботу можна забезпечити ношами - 3?4?...6? бригад. Важко відповісти, чесно, і важливо і занадто на фоні проблем, якось так.
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27.07.2024 13:20
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А ми скидались на ноші. А воно он як, потрібно було полежати в кущах очікуючи поки не приїдуть роботи від Федорова.......
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27.07.2024 12:39 Ответить
А десь сказано, що ноші вже не потрібні?
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27.07.2024 12:52 Ответить
Та коли держава не може/не хоче забезпечувати нормальними ношами, то мільйони на роботи виглядають.... "дуже прогресивно, по *********".
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27.07.2024 12:54 Ответить
безумовно, потрібно все !

Мадьяр збирав наприклад на евакуаційну кравчучку - дуже практична штука. Продумане все - конструкція, колеса, кріплення. Один солдат легко та швидко транспортує одного пораненого, при цьому має вільні руки для зброї.
Коштує копійки !
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27.07.2024 13:04 Ответить
І на підрозділи їх, не знаю як зараз, видавали безкоштовно.
https://brammer.ua/ ТАКТИЧНИЙ ВІЗОК BRAMMER
https://brammer.ua/
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27.07.2024 13:38 Ответить
Отже, на вашу думку, і дрони не потрібні? Дешевше ж піти і вбити кацапа з автомата, так, по-вашому?

А те, що при цьому наші воїни наражаються на смертельну небезпеку, вас не колише? Вам життя воїнів пох, головне - гроші?
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27.07.2024 13:12 Ответить
Шановний, ще декілька місяців назад мені було абсолютно не пох, коли мені самому довелось провести такий от тест-драйв нош. Насправді Ваше порівняння з дроном досить примітне. Дрон дешевше снаряда. І тим більше дешевше гармати, куди може прилетіти відповідь. А робот-евакуатор необхідний, просто виглядає це на фоні нинішніх проблем з евакуацією, так ніби чоловік в драних штанах купує Ролекс.
Я вважаю це важливим, але одночасно розумію, що за вартість такого роботу можна забезпечити ношами - 3?4?...6? бригад. Важко відповісти, чесно, і важливо і занадто на фоні проблем, якось так.
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27.07.2024 13:20 Ответить
Дрон суттєво дорожче патрона від АК.

Тут у перші дні теж були коментарі, навіщо цілий скид з дрона витрачати на одного кацапа. Але альтернатива - це щоб хтось із наших непомітно підповз і застрелив його. Так, було б душе дешево. Але могло бути ціною життя чи здоров'я нашого солдата. З часом люди зрозуміли, що так порівнювати - некоректно.

Те саме і з роботами.

Ви ж самі знаєте, скільки гине наших при спробі евакуювати поранених. Або дуже часто не евакуюють взагалі, бо місцевість від вогневим контролем ворога, і тоді наші поранені просто помирають, не дочекавшись евакуації, або потрапляють у полон.

Тож роботи потрібні. І, на жаль, така техніка не може бути дешевою в принципі.
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27.07.2024 13:29 Ответить
Немає про що сперечатись !
Потрібен весь набір засобів для евакуації: ноші, кравчучка, наземні дрони, літаючі дрони гекса- октокоптери !!!!

Але проблеми вирішують від меншої до більшої: зранку ноші, звечора дрони
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27.07.2024 13:39 Ответить
Тільки саме цей дрон - гімно. Гляньте на кліренс і зрозумієте що це для асфальта (от знов асфальт...), а не для поля бою.
Звичайне пиляння грошей. Тьху.
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27.07.2024 13:41 Ответить
І вартість такого може бути ******* доларів. У естонців гусеничний аналог до $300 000.
Ось так якось.
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27.07.2024 13:45 Ответить
судячи з фото має занадто низький кліренс
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27.07.2024 12:47 Ответить
Так, одразу кидається в очі!
Як на мене - неприпустимо низький!

Сподіваюсь, випробування були.

Але, дрони! Якщо помітять одразу знищать! Тому й ноші не варто яскравими робити
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27.07.2024 13:07 Ответить
Дійсно, якщо і проходив випробування, то - на паркеті. Застрягне на першому 20см. пеньку. Крім того, тупенькі конструктори не знають, що погода буває різна. Можна ж було додати пару стійок спереду для натягування якогось брезентового тенту від дощу та снігу
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27.07.2024 20:53 Ответить
От мені цікаво: а яким боком міністр цифрової трансформації до цієї техніки? Брав участь у розпилі бабла, як з дронами? А що, бабло на усілякі "Дії" вже скінчилось і до годівниці "велике крадівництво" та "велико фортифікавництво" не допускають?
До речі! А де 600тис дронів з того мільйону, який обіцяло найвеличніше?
Але піариться на всьому - Порох, не забувайте!
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27.07.2024 12:49 Ответить
И как на него положить "несколько людей"? Вижу место для одного лежачего и максимум одного сидячего.
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27.07.2024 12:54 Ответить
А хтось перевіряв, що з "перемог" Федорова дійсно серійно виробляється та постачається на фронт?

І заодно причетність самого Федорова до цих девайсів.
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27.07.2024 13:27 Ответить
...ой...і мільйон дронів...
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27.07.2024 14:37 Ответить
Ще від Федорова нічого чогось практичного не бачив. Все якесь з вигляду геть непотрібне. Якісь тачки на колесах, які хтось має тягти або пхати. Де, наприклад, тут той робот (!) , що має щось робити?
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27.07.2024 16:22 Ответить
Вообще то проще и дешевле был бы робот на гусеницах. И по надёжности, а главное - по проходимости. Непонятно, чем руководствовались, отдав предпочтение колесам, хотя давно известно, что гусеницы в этом случае выгоднее в разы. Поэтому такой робот - повторно изобретённый велосипед. Возможно даже, что это спланированное вредительство.
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29.07.2024 19:52 Ответить
 
 