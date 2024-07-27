Робот Ratel Н для эвакуации раненых с поля боя запущен в серийное производство, - Федоров. ФОТО
Робот Ratel Н разработки Brave1 может транспортировать сразу двух раненых, он уже прошел полевые испытания и запущен в серийное производство.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Ratel Н разработали участники оборонного кластера Brave1, он предназначен для эвакуации раненых с поля боя. Робот может перевозить 400+ кг живой нагрузки, поэтому способен транспортировать сразу нескольких людей. Благодаря конструкции способен двигаться по сложному рельефу, работает тихо, поэтому незаметен для врага. А также оснащен ночными камерами, чтобы эффективно выполнять задачи в условиях низкой видимости и ночью", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что робот используют для различных задач: на него можно установить РЭБ, мобильный пункт наблюдения, боевой модуль или разминирующую установку.
Стоит заметить, что комплекс оснащен спутниковой связью, поэтому оператор может управлять им на очень большой дистанции.
Федоров сообщил, что Ratel Н уже прошел полевые испытания и запущен в серийное производство - военные используют его и дают положительный фидбек.
"Технологии - наш асимметричный ответ врагу. Чем больше их на фронте, тем меньше противников", - подчеркнул министр.
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Мадьяр збирав наприклад на евакуаційну кравчучку - дуже практична штука. Продумане все - конструкція, колеса, кріплення. Один солдат легко та швидко транспортує одного пораненого, при цьому має вільні руки для зброї.
Коштує копійки !
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А те, що при цьому наші воїни наражаються на смертельну небезпеку, вас не колише? Вам життя воїнів пох, головне - гроші?
Я вважаю це важливим, але одночасно розумію, що за вартість такого роботу можна забезпечити ношами - 3?4?...6? бригад. Важко відповісти, чесно, і важливо і занадто на фоні проблем, якось так.
Тут у перші дні теж були коментарі, навіщо цілий скид з дрона витрачати на одного кацапа. Але альтернатива - це щоб хтось із наших непомітно підповз і застрелив його. Так, було б душе дешево. Але могло бути ціною життя чи здоров'я нашого солдата. З часом люди зрозуміли, що так порівнювати - некоректно.
Те саме і з роботами.
Ви ж самі знаєте, скільки гине наших при спробі евакуювати поранених. Або дуже часто не евакуюють взагалі, бо місцевість від вогневим контролем ворога, і тоді наші поранені просто помирають, не дочекавшись евакуації, або потрапляють у полон.
Тож роботи потрібні. І, на жаль, така техніка не може бути дешевою в принципі.
Потрібен весь набір засобів для евакуації: ноші, кравчучка, наземні дрони, літаючі дрони гекса- октокоптери !!!!
Але проблеми вирішують від меншої до більшої: зранку ноші, звечора дрони
Звичайне пиляння грошей. Тьху.
Ось так якось.
Як на мене - неприпустимо низький!
Сподіваюсь, випробування були.
Але, дрони! Якщо помітять одразу знищать! Тому й ноші не варто яскравими робити
До речі! А де 600тис дронів з того мільйону, який обіцяло найвеличніше?
Але піариться на всьому - Порох, не забувайте!
І заодно причетність самого Федорова до цих девайсів.