Робот Ratel Н для эвакуации раненых с поля боя запущен в серийное производство, - Федоров. ФОТО

Робот Ratel Н разработки Brave1 может транспортировать сразу двух раненых, он уже прошел полевые испытания и запущен в серийное производство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Ratel Н разработали участники оборонного кластера Brave1, он предназначен для эвакуации раненых с поля боя. Робот может перевозить 400+ кг живой нагрузки, поэтому способен транспортировать сразу нескольких людей. Благодаря конструкции способен двигаться по сложному рельефу, работает тихо, поэтому незаметен для врага. А также оснащен ночными камерами, чтобы эффективно выполнять задачи в условиях низкой видимости и ночью", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что робот используют для различных задач: на него можно установить РЭБ, мобильный пункт наблюдения, боевой модуль или разминирующую установку.

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Стоит заметить, что комплекс оснащен спутниковой связью, поэтому оператор может управлять им на очень большой дистанции.



Федоров сообщил, что Ratel Н уже прошел полевые испытания и запущен в серийное производство - военные используют его и дают положительный фидбек.



"Технологии - наш асимметричный ответ врагу. Чем больше их на фронте, тем меньше противников", - подчеркнул министр.

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