Оккупанты ударили дроном по детскому саду на Харьковщине, дети не пострадали. ФОТО
Около 09:30 2 августа российская армия ударила дроном по детскому саду в Золочеве Харьковской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Суспільному" сообщил руководитель Золочевской СВА Виктор Коваленко.
Он отметил, что в результате российского удара дети не пострадали. В помещении детсада частично повреждены окна, забор и фасад.
Напомним, утром 2 августа ударили дроном по автобусу со строителями на Харьковщине.
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shokolad
показать весь комментарий02.08.2024 13:54 Ответить Мне нравится 2
Отец Пигидий
показать весь комментарий02.08.2024 14:44 Ответить Мне нравится 0
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