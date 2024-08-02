Оккупанты ударили дроном по детскому саду на Харьковщине, дети не пострадали. ФОТО

Около 09:30 2 августа российская армия ударила дроном по детскому саду в Золочеве Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Суспільному" сообщил руководитель Золочевской СВА Виктор Коваленко.

Он отметил, что в результате российского удара дети не пострадали. В помещении детсада частично повреждены окна, забор и фасад.

Напомним, утром 2 августа ударили дроном по автобусу со строителями на Харьковщине.

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