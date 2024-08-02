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Оккупанты ударили дроном по детскому саду на Харьковщине, дети не пострадали. ФОТО

Около 09:30 2 августа российская армия ударила дроном по детскому саду в Золочеве Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Суспільному" сообщил руководитель Золочевской СВА Виктор Коваленко.

Он отметил, что в результате российского удара дети не пострадали. В помещении детсада частично повреждены окна, забор и фасад.

Напомним, утром 2 августа ударили дроном по автобусу со строителями на Харьковщине.

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Дитячий садок у Золочеві
Дитячий садок у Золочеві

Автор: 

обстрел (27114) Харьковщина (5577)


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Та ми знаємо з ким "воюють" ці суки прокляті! З дітьми, жінками, беззбройними людьми та з мирними містами!
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02.08.2024 13:54 Ответить
Психическое здоровье не в счет?..
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02.08.2024 14:44 Ответить
 
 