Сжег 10 "военных" автомобилей и повредил еще 3 - в Киеве к 8 годам тюрьмы приговорили серийного поджигателя. ФОТОрепортаж
Восемь лет за решеткой проведет злоумышленник, который в прошлом году поджег 13 автомобилей военнослужащих.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
При поддержании публичного обвинения прокурорами Киевской городской прокуратуры мужчина признан виновным в уничтожении автомобилей путем поджога (ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 УК У).
Ему назначено наказание - 8 лет лишения свободы.
"Прокурор в суде доказал, что с сентября 2022 года по август 2023 года на территории Лесного массива в столице мужчина поджег 10 автомобилей, которые использовались военнослужащими ВСУ или имели символику вооруженных формирований. Для этого он использовал самодельные зажигательные устройства с таймером", - говорится в сообщении.
Еще 3 автомобиля осужденный пытался поджечь, однако ему это не удалось. В результате действий поджигателя также повреждены автомобили, которые были припаркованы рядом.
"Какие именно машины поджечь мужчина определял сам, катаясь на велосипеде. Действовал по собственной инициативе, руководствуясь неприязнью к военнослужащим и всем, кто защищает Украину или помогает армии. Киевлянин нигде не работал, жил с родителями и много времени проводил в сети "Интернет", - говорится в сообщении.
Задержали злоумышленника во время последней попытки подложить зажигательную смесь на колесо автомобиля. С собой у него было еще одно самодельное устройство для поджога автомобиля.
Сейчас мужчина находится под стражей.
Напомним, по состоянию на август 2024 года Национальная полиция совместно с СБУ раскрыли 59 фактов поджогов автомобилей военнослужащих и разоблачили 68 человек в совершении этих преступлений.
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"Ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено до 31 серпня 2024 року включно"
Нахіба вони це роблять у справі, де вже рік з гаком все відомо?
Отакі у нас судді.
Якщо б хоч одна була державною, тоді інша справа.
За таких обставин 8 років це ще ого-го...
Полюють за паліями, очевидно, і якісь небайдужі громадяни. Так, за https://dumskaya.net/news/utoplennik-che-telo-pribilo-k-beregu-v-odesskoy-185344/ua/ даними «Думської», Чоловік, чиє тіло на початку липня виявили на березі моря в Чорноморську Одеської області, вочевидь, був причетний до підпалів військових машин в Одесі та інших містах регіону і помер насильницькою смертю.
І навіть ноги при затриманні не поламали...
Чому не повідомляють скільки йому років? Чому фото не показали?
А що батьки? Ви знали, що син падлюки Борисова, колишнього одеського воєнкома, досі працює в одеському управлінні Служби безпеки України. Син запевняє, що про справи батька - "ні слухом ні духом" (еге ж, віримо). Пропонуєте його разом з батьком посадити до в'язниці? Чи до чого було ваше питання?
У педагога питають: коли мені почати виховувати свою дитину. Педагог перепитує: скільки вашій дитині років? Відповідь: три роки. Педагог каже: ви спізнились на три роки...
Конченими стають.
надо по годику за машину .
але у мене питання: чому явно військові авто перебувають у житлових масивах а не на фронті? У себе у містечку теж раніше спостерігав камуфльовану тойоту. Приїхав у відпустку? А хіба авто його власне чи належить частині? Часто бачу рекламу-прохання військових скинуться на авто. Бо багато знищується ворогами. А палії у глибокому тилу - теж вороги. Ну і як це все виглядає?
Батькам корисно пожити в хостелі.
А палію - в тюрмі.
І може знайдете зв'язок з мікрокредитами, які бізнесують сплячі агенти.
Боржник - це вразлива до вербування особа. Питання чому вони існують(кредитори), чому влада дає змогу цих людей створювати і обробляти.
Є вже проекти по цім напрямкам (здається у власти лазур було в сьогоднішньому інтерв'ю з колегою від укправди)
Хороша робота із місцевою агентурою.
У нас хвиля підпалів машин військових, включаючи медеваки, просто наймають маргіналів за гроші, у них проникнення на захищені військові об'єкти, зовсім інший.