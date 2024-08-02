Сжег 10 "военных" автомобилей и повредил еще 3 - в Киеве к 8 годам тюрьмы приговорили серийного поджигателя. ФОТОрепортаж

Восемь лет за решеткой проведет злоумышленник, который в прошлом году поджег 13 автомобилей военнослужащих.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

При поддержании публичного обвинения прокурорами Киевской городской прокуратуры мужчина признан виновным в уничтожении автомобилей путем поджога (ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 УК У).

Ему назначено наказание - 8 лет лишения свободы.







"Прокурор в суде доказал, что с сентября 2022 года по август 2023 года на территории Лесного массива в столице мужчина поджег 10 автомобилей, которые использовались военнослужащими ВСУ или имели символику вооруженных формирований. Для этого он использовал самодельные зажигательные устройства с таймером", - говорится в сообщении.

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Еще 3 автомобиля осужденный пытался поджечь, однако ему это не удалось. В результате действий поджигателя также повреждены автомобили, которые были припаркованы рядом.

"Какие именно машины поджечь мужчина определял сам, катаясь на велосипеде. Действовал по собственной инициативе, руководствуясь неприязнью к военнослужащим и всем, кто защищает Украину или помогает армии. Киевлянин нигде не работал, жил с родителями и много времени проводил в сети "Интернет", - говорится в сообщении.







Задержали злоумышленника во время последней попытки подложить зажигательную смесь на колесо автомобиля. С собой у него было еще одно самодельное устройство для поджога автомобиля.

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Сейчас мужчина находится под стражей.

Напомним, по состоянию на август 2024 года Национальная полиция совместно с СБУ раскрыли 59 фактов поджогов автомобилей военнослужащих и разоблачили 68 человек в совершении этих преступлений.