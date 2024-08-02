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Сжег 10 "военных" автомобилей и повредил еще 3 - в Киеве к 8 годам тюрьмы приговорили серийного поджигателя. ФОТОрепортаж

8 років у тюрмі проведе чоловік, який спалив 13 авто військових

Восемь лет за решеткой проведет злоумышленник, который в прошлом году поджег 13 автомобилей военнослужащих.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

При поддержании публичного обвинения прокурорами Киевской городской прокуратуры мужчина признан виновным в уничтожении автомобилей путем поджога (ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 УК У).

Ему назначено наказание - 8 лет лишения свободы.

8 років у тюрмі проведе чоловік, який спалив 13 авто військових
8 років у тюрмі проведе чоловік, який спалив 13 авто військових
8 років у тюрмі проведе чоловік, який спалив 13 авто військових

"Прокурор в суде доказал, что с сентября 2022 года по август 2023 года на территории Лесного массива в столице мужчина поджег 10 автомобилей, которые использовались военнослужащими ВСУ или имели символику вооруженных формирований. Для этого он использовал самодельные зажигательные устройства с таймером", - говорится в сообщении.

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Еще 3 автомобиля осужденный пытался поджечь, однако ему это не удалось. В результате действий поджигателя также повреждены автомобили, которые были припаркованы рядом.

"Какие именно машины поджечь мужчина определял сам, катаясь на велосипеде. Действовал по собственной инициативе, руководствуясь неприязнью к военнослужащим и всем, кто защищает Украину или помогает армии. Киевлянин нигде не работал, жил с родителями и много времени проводил в сети "Интернет", - говорится в сообщении.

8 років у тюрмі проведе чоловік, який спалив 13 авто військових
8 років у тюрмі проведе чоловік, який спалив 13 авто військових
8 років у тюрмі проведе чоловік, який спалив 13 авто військових

Задержали злоумышленника во время последней попытки подложить зажигательную смесь на колесо автомобиля. С собой у него было еще одно самодельное устройство для поджога автомобиля.

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Сейчас мужчина находится под стражей.

Напомним, по состоянию на август 2024 года Национальная полиция совместно с СБУ раскрыли 59 фактов поджогов автомобилей военнослужащих и разоблачили 68 человек в совершении этих преступлений.

Автор: 

авто (4204) поджог (1071) Офис Генпрокурора (2466)


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Топ комментарии
+28
Скільки ж ще цієї падалі в Україні!!!!
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02.08.2024 15:59
+21
Якщо на даного підора вилити пляшку бензину, це певно буде не толєрантно?
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02.08.2024 16:01
+21
Кількість гнид в Україні незчисленна,починаючи з гнидників на Банковій та Грушевського !!))
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02.08.2024 16:03
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Правила форума Совет форумчан
Скільки ж ще цієї падалі в Україні!!!!
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02.08.2024 15:59 Ответить
Кількість гнид в Україні незчисленна,починаючи з гнидників на Банковій та Грушевського !!))
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02.08.2024 16:03 Ответить
Всі бандити, один ти, бл..., Дартаньян!
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02.08.2024 19:40 Ответить
Скурвленість українців прямо залежить від їхньої окацапленості.
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02.08.2024 16:30 Ответить
Якись иобнутии - шо ж це за люди такі дикі?
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02.08.2024 16:00 Ответить
Якщо на даного підора вилити пляшку бензину, це певно буде не толєрантно?
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02.08.2024 16:01 Ответить
А який вік у цього підора?
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02.08.2024 16:01 Ответить
Стріляти на місьці ,за спробу втечі !!))
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02.08.2024 16:04 Ответить
Перестаньте мріяти - скоро вони стануть героями рашки- судячи з просування військ рашистів.
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02.08.2024 16:09 Ответить
Я вже не в тому віці щоб мріями жити !!))
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02.08.2024 16:12 Ответить
Тай мені вже опів на семідесяту. Жах 19 року виходить на фінішну пряму. Ну ви це повинні бачити, з нашим попитом на життя. Які розтріли - більшість готується - https://www.tiktok.com/@_i_boychu4ka__/video/7383063660744396038 https://www.tiktok.com/@_i_boychu4ka__/video/7383063660744396038

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02.08.2024 16:20 Ответить
То і я кажу,це не мрії,а життєвий досвід,гнид слід не арештовувати ,а нищити !!))
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02.08.2024 16:35 Ответить
Показово. Інакше ніяк. Тай ще фронти тріщать, завдяки сину генерала фсб. Судді чекають. "українчики" актівізуівались - хаос. п...дець.
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02.08.2024 16:41 Ответить
А судді, які красавці - і це вироки ім'ям України, всім встати - а тут треба слідкувати за пальцями - там прапорець росії намальваний на кожному ногіточку. України П...да та хаос. Але племена африки та океанії нас підтримують - хером та луками.
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02.08.2024 16:08 Ответить
Раніше були серійні маніяки, теперь серійні палії. Скоро будуть ухилянти в законі.)
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02.08.2024 16:09 Ответить
Під час війни...8 років?...це що ?чи ці суді були на 0 з недільку?...чому тоді вони ще суді?
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02.08.2024 16:10 Ответить
Це такі самі судді, як і ті що судять Червінського. Такі самі як і ті, що вже понад рік ніяк не можуть нарешті впаяти "десятку" своєму колезі, Тандиру.
"Ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено до 31 серпня 2024 року включно"
Нахіба вони це роблять у справі, де вже рік з гаком все відомо?
Отакі у нас судді.
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02.08.2024 16:24 Ответить
Так накрали суді, що для них 10 машин, на які люди можливо відавали послідні гроші , машин які могли спасти хлопців,..під час війни... що порахували дрібним правопорушенням?...позор
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02.08.2024 16:44 Ответить
Цікаво скільки давала провокатура?
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02.08.2024 16:45 Ответить
А де , принаймі конфіскація майна? Гроші на покупку нових машин?....
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02.08.2024 16:49 Ответить
Скiльки шкоди i тiльки 8 рокiв!!!Я в шоцi вiд нашого суда iправосуддя!
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02.08.2024 16:11 Ответить
шкоду рахують лише матеріальну, машини старі, швидше за все, не зрозуміло, хто і скільки за них реально заплатив. Можливо, гроші були волонтерські, або благодійники дарували, тобто бєзвозмєздно.
Якщо б хоч одна була державною, тоді інша справа.
За таких обставин 8 років це ще ого-го...
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02.08.2024 16:46 Ответить
Це не наш суд. Це суд зеленої шмалі.
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02.08.2024 18:54 Ответить
краще отак
Полюють за паліями, очевидно, і якісь небайдужі громадяни. Так, за https://dumskaya.net/news/utoplennik-che-telo-pribilo-k-beregu-v-odesskoy-185344/ua/ даними «Думської», Чоловік, чиє тіло на початку липня виявили на березі моря в Чорноморську Одеської області, вочевидь, був причетний до підпалів військових машин в Одесі та інших містах регіону і помер насильницькою смертю.
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02.08.2024 16:13 Ответить
Дуже-дуже малий строк. Ще й обміняють скорійше за все.
І навіть ноги при затриманні не поламали...
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02.08.2024 16:20 Ответить
Діяв за власною ініціативою, керуючись неприязню до військовослужбовців та усіх, хто захищає Україну чи допомагає армії. Киянин ніде не працював, жив з батьками та багато часу проводив в мережі "Інтернет

Чому не повідомляють скільки йому років? Чому фото не показали?
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02.08.2024 16:22 Ответить
де його *****? де прізвище? хто батькі?
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02.08.2024 16:23 Ответить
"Хто батькі?"
А що батьки? Ви знали, що син падлюки Борисова, колишнього одеського воєнкома, досі працює в одеському управлінні Служби безпеки України. Син запевняє, що про справи батька - "ні слухом ні духом" (еге ж, віримо). Пропонуєте його разом з батьком посадити до в'язниці? Чи до чого було ваше питання?
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02.08.2024 16:31 Ответить
я пропоную максимальну поінформаність суспільства. Діти за батьків не відповідають, а от батьки за дітей так. І людська ганьба за виховання, це мінімум на якій батьки заслуговують. Я відповів на питання?
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02.08.2024 19:59 Ответить
Так, цілком. Дякую. Щодо відповідальності батьків за дорослих дітей не погоджусь, але це вже моя власна думка.
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03.08.2024 07:42 Ответить
Що до дорослих дітей... пам`ятаю таку давню чи то історію чи то вигадку.
У педагога питають: коли мені почати виховувати свою дитину. Педагог перепитує: скільки вашій дитині років? Відповідь: три роки. Педагог каже: ви спізнились на три роки...
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03.08.2024 13:07 Ответить
25 і пацанам наказати за те падло...
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02.08.2024 16:28 Ответить
Вбити, тварюку ініціативну...
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02.08.2024 16:28 Ответить
повісився у камері з невідомих причін, строк, тромб, споткнувся впав...
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02.08.2024 16:33 Ответить
Рило паскуди в студію!
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02.08.2024 16:38 Ответить
Всього вісім років, працював на ворога ,завдав шкоди на понад сто тисяч доларів ,а за знищені автомобілі хто буде компенсувати ? таке враження що влада не хоче помічати, що ворог діє вже в глибокому тилу.
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02.08.2024 16:43 Ответить
Деякі персонажі при владі самі на ворога працюють і можливо , цими паліями керують , щось багато їх розвелося , як пивних наливайок .
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02.08.2024 17:09 Ответить
Щоб спалити на 0, російську техніку ,в кількості 13 штук, хлопці скільки мають затрати сил, грошей і крові...?
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02.08.2024 17:02 Ответить
Перше завдання для "зонівських" штурмовиків розібратися з палієм. Завтра будуть палити авта бувших засуджених , щоб знали що їх чекає на зоні...
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02.08.2024 17:13 Ответить
Чи е вже закон , що при спробі підпалу, розрішаеться стріляти на ураження?
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02.08.2024 17:29 Ответить
Він має повністю компенсувати заподіяну шкоду. І чому так мало дали та ще й без конфіскації? Це що ж виходить? -"заохочення паліїв"?
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02.08.2024 18:50 Ответить
КОНЧЕНИМИ НЕ НАРОДЖУЮТЬСЯ !
Конченими стають.
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02.08.2024 18:57 Ответить
мало .
надо по годику за машину .
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02.08.2024 18:58 Ответить
Розстрілювати на місці при наявності відеодоказів.
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02.08.2024 19:25 Ответить
Хай бере на зону вазелін.
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02.08.2024 20:21 Ответить
Та шось мало за таке в умовах війни.
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02.08.2024 21:28 Ответить
палій повинен своєю працею на зоні і майном відшкодувати завдані збитки.
але у мене питання: чому явно військові авто перебувають у житлових масивах а не на фронті? У себе у містечку теж раніше спостерігав камуфльовану тойоту. Приїхав у відпустку? А хіба авто його власне чи належить частині? Часто бачу рекламу-прохання військових скинуться на авто. Бо багато знищується ворогами. А палії у глибокому тилу - теж вороги. Ну і як це все виглядає?
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02.08.2024 21:31 Ответить
А фото " весєлопєдіста" де?
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02.08.2024 22:53 Ответить
Квартиру, де він жив з батьками - продати в рахунок нанесених збитків.
Батькам корисно пожити в хостелі.
А палію - в тюрмі.
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02.08.2024 23:03 Ответить
Капайте глибше.
І може знайдете зв'язок з мікрокредитами, які бізнесують сплячі агенти.
Боржник - це вразлива до вербування особа. Питання чому вони існують(кредитори), чому влада дає змогу цих людей створювати і обробляти.
Є вже проекти по цім напрямкам (здається у власти лазур було в сьогоднішньому інтерв'ю з колегою від укправди)
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03.08.2024 00:43 Ответить
https://lb.ua/society/2024/07/27/626413_zmi_ukrainska_rovidka_urazila_shche.html ГУР МОУ знищило три машини (Мі-8, Ка-226 та Мі-28) в результаті диверсій - підпалів та закладок.

Хороша робота із місцевою агентурою.

У нас хвиля підпалів машин військових, включаючи медеваки, просто наймають маргіналів за гроші, у них проникнення на захищені військові об'єкти, зовсім інший.
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03.08.2024 02:19 Ответить
 
 