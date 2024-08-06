Сутки на Донетчине: 1 человек погиб, 2 ранены. Оккупанты обстреляли 3 района области. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток российские оккупационные войска 10 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего погиб 1 человек, 2 получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

Россияне сбросили КАБ на Курахово, повреждены 10 домов и предприятие. Под авиаудар попало Цукурино Селидовской громады - без пострадавших. В Николаевке Новогродовской громады ранены 2 человека. Уже утром враг обстрелял Новоэкономичное Гродовской громады - ранены 6 человек.

Краматорский район

В Лимане повреждены 5 магазинов, аптека и 4 админздания, в Заречном поврежден дом. В Иванополье Константиновской громады повреждены админздание, промышленное здание и гараж.

Также читайте: Оккупанты у админграниц Торецка, в городе их нет, - ГВА

Бахмутский район

В Торецке погиб человек, поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов и 3 нежилых помещения. В Серебрянке Северской громады поврежден дом.

Россияне в течение суток 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 610 человек, в том числе 64 ребенка.

5 августа российские войска убили 1 жителя Донетчины в Торецке, 2 человека в области получили ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Торецком направлении фиксируется тактическое продвижение армии РФ, - ISW





