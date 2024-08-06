Сутки на Донетчине: 1 человек погиб, 2 ранены. Оккупанты обстреляли 3 района области. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение суток российские оккупационные войска 10 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего погиб 1 человек, 2 получили ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
Россияне сбросили КАБ на Курахово, повреждены 10 домов и предприятие. Под авиаудар попало Цукурино Селидовской громады - без пострадавших. В Николаевке Новогродовской громады ранены 2 человека. Уже утром враг обстрелял Новоэкономичное Гродовской громады - ранены 6 человек.
Краматорский район
В Лимане повреждены 5 магазинов, аптека и 4 админздания, в Заречном поврежден дом. В Иванополье Константиновской громады повреждены админздание, промышленное здание и гараж.
Бахмутский район
В Торецке погиб человек, поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов и 3 нежилых помещения. В Серебрянке Северской громады поврежден дом.
Россияне в течение суток 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 610 человек, в том числе 64 ребенка.
5 августа российские войска убили 1 жителя Донетчины в Торецке, 2 человека в области получили ранения.
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