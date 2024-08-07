Рашисты атаковали Никопольщину: повреждены дома, агрофирма, ЛЭП и газопровод. ФОТОрепортаж

В ночь на 7 августа 2024 года неспокойно было на Никопольщине Днепропетровской области. С вечера враг атаковал полтора десятка раз.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ОВА, кроме дронов-камикадзе и тяжелой артиллерии, войска РФ применили еще и РСЗО "Град".

Также смотрите: 3 человека пострадали вследствие российских обстрелов Никопольщины. ФОТОрепортаж

Куда бил враг?

Под ударом были Никополь, Покровская, Мировская, Марганецкая и Червоногригорьевская громады.

Последствия атаки

"Загорелся частный дом. В общем повреждены 3 дома и столько же хозяйственных построек. Разбита агрофирма. Зацепило линию электропередач и газопровод", - говорится в сообщении.















По словам Лысака, люди не пострадали.

Как информировал Цензор.НЕТ, утром рашисты ударили дронами по Никополю, начались пожары.