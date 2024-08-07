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Рашисты атаковали Никопольщину: повреждены дома, агрофирма, ЛЭП и газопровод. ФОТОрепортаж

В ночь на 7 августа 2024 года неспокойно было на Никопольщине Днепропетровской области. С вечера враг атаковал полтора десятка раз.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ОВА, кроме дронов-камикадзе и тяжелой артиллерии, войска РФ применили еще и РСЗО "Град".

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Куда бил враг?

Под ударом были Никополь, Покровская, Мировская, Марганецкая и Червоногригорьевская громады.

Последствия атаки

"Загорелся частный дом. В общем повреждены 3 дома и столько же хозяйственных построек. Разбита агрофирма. Зацепило линию электропередач и газопровод", - говорится в сообщении.

наслідки ворожої атаки на Нікопольщину
наслідки ворожої атаки на Нікопольщину
наслідки ворожої атаки на Нікопольщину
наслідки ворожої атаки на Нікопольщину
наслідки ворожої атаки на Нікопольщину
наслідки ворожої атаки на Нікопольщину
наслідки ворожої атаки на Нікопольщину

По словам Лысака, люди не пострадали.

Как информировал Цензор.НЕТ, утром рашисты ударили дронами по Никополю, начались пожары.

Автор: 

обстрел (27129) Никополь (1019)


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