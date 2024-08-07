Рашисты атаковали Никопольщину: повреждены дома, агрофирма, ЛЭП и газопровод. ФОТОрепортаж
В ночь на 7 августа 2024 года неспокойно было на Никопольщине Днепропетровской области. С вечера враг атаковал полтора десятка раз.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По данным ОВА, кроме дронов-камикадзе и тяжелой артиллерии, войска РФ применили еще и РСЗО "Град".
Куда бил враг?
Под ударом были Никополь, Покровская, Мировская, Марганецкая и Червоногригорьевская громады.
Последствия атаки
"Загорелся частный дом. В общем повреждены 3 дома и столько же хозяйственных построек. Разбита агрофирма. Зацепило линию электропередач и газопровод", - говорится в сообщении.
По словам Лысака, люди не пострадали.
Как информировал Цензор.НЕТ, утром рашисты ударили дронами по Никополю, начались пожары.
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