Рашисты обстреляли Донетчину: 4 человека погибли, 1 ранен. ФОТО

4 человека погибли и 1 ранен в результате сегодняшних обстрелов Донетчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОГА.

Как отмечается, окрестности Марьинки постоянно находятся под вражескими обстрелами. Этим утром один из таких обстрелов привел к гибели 65-летней женщины и 64-летнего мужчины в Антоновке. Еще один мужчина в селе ранен - ему оказывают необходимую медицинскую помощь в ближайшей больнице.

Также 2 человека погибли в Михайловке Новогродовской громады: 55-летний мужчина и 52-летняя женщина.

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Ранее Цензор.НЕТ информировал, что за прошедшие сутки оккупанты обстреляли Покровский, Краматорский и Бахмутский районы, в результате чего есть раненые и повреждения.