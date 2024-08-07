Рашисты обстреляли Донетчину: 4 человека погибли, 1 ранен. ФОТО
4 человека погибли и 1 ранен в результате сегодняшних обстрелов Донетчины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОГА.
Как отмечается, окрестности Марьинки постоянно находятся под вражескими обстрелами. Этим утром один из таких обстрелов привел к гибели 65-летней женщины и 64-летнего мужчины в Антоновке. Еще один мужчина в селе ранен - ему оказывают необходимую медицинскую помощь в ближайшей больнице.
Также 2 человека погибли в Михайловке Новогродовской громады: 55-летний мужчина и 52-летняя женщина.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что за прошедшие сутки оккупанты обстреляли Покровский, Краматорский и Бахмутский районы, в результате чего есть раненые и повреждения.
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valentyna #410470
показать весь комментарий07.08.2024 12:06 Ответить Мне нравится 3
Frenk Rex
показать весь комментарий07.08.2024 12:20 Ответить Мне нравится 1
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